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Террористы из "Крокуса" могли сбросить оружие, гранатомётные выстрелы нашли на трассе - СМИ

Террористы из "Крокуса" могли сбросить оружие, гранатомётные выстрелы нашли на трассе - СМИ - 28.03.2024 Украина.ру

Террористы из "Крокуса" могли сбросить оружие, гранатомётные выстрелы нашли на трассе - СМИ

По пути следования террористов, устроивших стрельбу в "Крокус Сити Холле", обнаружили шесть гранатомётных выстрелов и взрыватель, сообщил 28 марта телеграм-канал Baza со ссылкой на источники

2024-03-28T12:37

2024-03-28T12:37

2024-03-28T12:37

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"По данным источников, 27 марта около 11 утра, на 338-м километре трассы М-3 "Украина" на полосе в сторону Брянска обнаружили пять единиц боеприпасов ВОГ-17, один ВОГ-25Г и взрыватель М-6. Они лежали в четырёх метрах от дороги", - говорится в сообщении. Правоохранители оценили место обнаружения боеприпасов оцепили, прибывшие взрывотехники подорвали их.Террористы, устроившие стрельбу и поджоги в "Крокус Сити Холле", попытались скрыться. По камерам видеонаблюдения МВД вычислили автомобиль, которым воспользовались террористы, и передали информацию в оперативный штаб для их перехвата. Известно, что террористы ехали на белом Renault по трассе М-3. Их обнаружили на 359-м километре, после чего началась погоня.В "Крокус Сити Холле" они использовали автоматы и ножи, коктейли Молотова. "При этом неизвестно, могли ли боеприпасы принадлежать террористам", пишет Baza.Вечером 22 марта четверо вооруженных уроженцев Таджикистана напали на посетителей подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл". По последним данным МЧС, в результате теракта погибло 143 человека. После совершения бойни террористы попытались скрыться с места преступления. Утром 23 марта их задержали в Брянской области, они двигались к границе с Украиной.

https://ukraina.ru/20240326/1054122719.html

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