Террористы из "Крокуса" могли сбросить оружие, гранатомётные выстрелы нашли на трассе - СМИ - 28.03.2024 Украина.ру
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Террористы из "Крокуса" могли сбросить оружие, гранатомётные выстрелы нашли на трассе - СМИ
Террористы из "Крокуса" могли сбросить оружие, гранатомётные выстрелы нашли на трассе - СМИ - 28.03.2024 Украина.ру
Террористы из "Крокуса" могли сбросить оружие, гранатомётные выстрелы нашли на трассе - СМИ
По пути следования террористов, устроивших стрельбу в "Крокус Сити Холле", обнаружили шесть гранатомётных выстрелов и взрыватель, сообщил 28 марта телеграм-канал Baza со ссылкой на источники
2024-03-28T12:37
2024-03-28T12:37
новости
брянск
брянская область
мчс
мвд
россия
террорист
теракт
крокус сити
крокус сити холл
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"По данным источников, 27 марта около 11 утра, на 338-м километре трассы М-3 "Украина" на полосе в сторону Брянска обнаружили пять единиц боеприпасов ВОГ-17, один ВОГ-25Г и взрыватель М-6. Они лежали в четырёх метрах от дороги", - говорится в сообщении. Правоохранители оценили место обнаружения боеприпасов оцепили, прибывшие взрывотехники подорвали их.Террористы, устроившие стрельбу и поджоги в "Крокус Сити Холле", попытались скрыться. По камерам видеонаблюдения МВД вычислили автомобиль, которым воспользовались террористы, и передали информацию в оперативный штаб для их перехвата. Известно, что террористы ехали на белом Renault по трассе М-3. Их обнаружили на 359-м километре, после чего началась погоня.В "Крокус Сити Холле" они использовали автоматы и ножи, коктейли Молотова. "При этом неизвестно, могли ли боеприпасы принадлежать террористам", пишет Baza.Вечером 22 марта четверо вооруженных уроженцев Таджикистана напали на посетителей подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл". По последним данным МЧС, в результате теракта погибло 143 человека. После совершения бойни террористы попытались скрыться с места преступления. Утром 23 марта их задержали в Брянской области, они двигались к границе с Украиной.
https://ukraina.ru/20240326/1054122719.html
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новости, брянск, брянская область, мчс, мвд, россия, террорист, теракт, крокус сити, крокус сити холл, вооружение, гранатомет
Новости, Брянск, Брянская область, МЧС, МВД, Россия, террорист, теракт, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, вооружение, гранатомет

Террористы из "Крокуса" могли сбросить оружие, гранатомётные выстрелы нашли на трассе - СМИ

12:37 28.03.2024
 
© Baza телеграм-канал
© Baza телеграм-канал
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По пути следования террористов, устроивших стрельбу в "Крокус Сити Холле", обнаружили шесть гранатомётных выстрелов и взрыватель, сообщил 28 марта телеграм-канал Baza со ссылкой на источники
"По данным источников, 27 марта около 11 утра, на 338-м километре трассы М-3 "Украина" на полосе в сторону Брянска обнаружили пять единиц боеприпасов ВОГ-17, один ВОГ-25Г и взрыватель М-6. Они лежали в четырёх метрах от дороги", - говорится в сообщении.
Правоохранители оценили место обнаружения боеприпасов оцепили, прибывшие взрывотехники подорвали их.
Террористы, устроившие стрельбу и поджоги в "Крокус Сити Холле", попытались скрыться. По камерам видеонаблюдения МВД вычислили автомобиль, которым воспользовались террористы, и передали информацию в оперативный штаб для их перехвата.
Известно, что террористы ехали на белом Renault по трассе М-3. Их обнаружили на 359-м километре, после чего началась погоня.
В "Крокус Сити Холле" они использовали автоматы и ножи, коктейли Молотова. "При этом неизвестно, могли ли боеприпасы принадлежать террористам", пишет Baza.
Вечером 22 марта четверо вооруженных уроженцев Таджикистана напали на посетителей подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл". По последним данным МЧС, в результате теракта погибло 143 человека. После совершения бойни террористы попытались скрыться с места преступления. Утром 23 марта их задержали в Брянской области, они двигались к границе с Украиной.
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
26 марта, 17:12
Все о теракте в "Крокус Сити Холле": хронология, последствия, версииНападение террористов на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года стало одним из самых кровавых терактов в истории России
 
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