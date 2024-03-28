https://ukraina.ru/20240328/1054163225.html
Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление
Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление - 28.03.2024 Украина.ру
Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление
Совет обороны Киева 28 марта провел безотлагательное заседание по обеспечению безопасности в столице. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация
2024-03-28T12:04
2024-03-28T12:04
2024-03-28T12:04
удары
новости
россия
киев
украина
дмитрий песков
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/23/1019442352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ecb9f024c1dc919de16052c4d30e44a.jpg
Поводом к этому стало якобы намерение ВС РФ увеличить количество ракетных атак.В связи с этим Совет обороны наметил "мероприятия с привлечением большого количества людей", также он решил "просмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по работе общественного транспорта, проведении спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан". Кроме того, Совет призвал силовиков "усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева".Начальник горадминистрации Сергей Попко попросил киевлян сохранять спокойствие."Не паниковать.. <...> Соблюдайте правила безопасности – не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Берегите себя", - отметил он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что Вооруженные силы (ВС) РФ не совершают ударов по объектам гражданской инфраструктуры на Украине.
https://ukraina.ru/20240328/1054152447.html
россия
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/23/1019442352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d4c4b29b7209092327049360e255c76.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
удары, новости, россия, киев, украина, дмитрий песков, оборона
удары, Новости, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, оборона
Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление
Совет обороны Киева 28 марта провел безотлагательное заседание по обеспечению безопасности в столице. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация
Поводом к этому стало якобы намерение ВС РФ увеличить количество ракетных атак.
"Это подтверждается последними ракетными ударами с применением вооружения с кратчайшим временем прилета. Кроме того, не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника", - указала КГВА.
В связи с этим Совет обороны наметил "мероприятия с привлечением большого количества людей", также он решил "просмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по работе общественного транспорта, проведении спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан".
Кроме того, Совет призвал силовиков "усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева".
Начальник горадминистрации Сергей Попко попросил киевлян сохранять спокойствие.
"Не паниковать.. <...> Соблюдайте правила безопасности – не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Берегите себя", - отметил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что Вооруженные силы (ВС) РФ не совершают ударов по объектам гражданской инфраструктуры на Украине.