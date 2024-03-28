Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление - 28.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240328/1054163225.html
Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление
Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление - 28.03.2024 Украина.ру
Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление
Совет обороны Киева 28 марта провел безотлагательное заседание по обеспечению безопасности в столице. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация
2024-03-28T12:04
2024-03-28T12:04
удары
новости
россия
киев
украина
дмитрий песков
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/23/1019442352_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ecb9f024c1dc919de16052c4d30e44a.jpg
Поводом к этому стало якобы намерение ВС РФ увеличить количество ракетных атак.В связи с этим Совет обороны наметил "мероприятия с привлечением большого количества людей", также он решил "просмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по работе общественного транспорта, проведении спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан". Кроме того, Совет призвал силовиков "усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева".Начальник горадминистрации Сергей Попко попросил киевлян сохранять спокойствие."Не паниковать.. &lt;...&gt; Соблюдайте правила безопасности – не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Берегите себя", - отметил он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что Вооруженные силы (ВС) РФ не совершают ударов по объектам гражданской инфраструктуры на Украине.
https://ukraina.ru/20240328/1054152447.html
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101944/23/1019442352_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d4c4b29b7209092327049360e255c76.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
удары, новости, россия, киев, украина, дмитрий песков, оборона
удары, Новости, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, оборона

Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление

12:04 28.03.2024
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать в
Совет обороны Киева 28 марта провел безотлагательное заседание по обеспечению безопасности в столице. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация
Поводом к этому стало якобы намерение ВС РФ увеличить количество ракетных атак.
"Это подтверждается последними ракетными ударами с применением вооружения с кратчайшим временем прилета. Кроме того, не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника", - указала КГВА.
В связи с этим Совет обороны наметил "мероприятия с привлечением большого количества людей", также он решил "просмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по работе общественного транспорта, проведении спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан".
Кроме того, Совет призвал силовиков "усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева".
Начальник горадминистрации Сергей Попко попросил киевлян сохранять спокойствие.
"Не паниковать.. <...> Соблюдайте правила безопасности – не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Берегите себя", - отметил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что Вооруженные силы (ВС) РФ не совершают ударов по объектам гражданской инфраструктуры на Украине.
Борис Рожин интервью
04:14
Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации Противник уже раздергивает резервы, чтобы удержать фронт на всех участках. Мы простукиваем фронт. Там, где у ВСУ возникает оперативный кризис, они вынуждены бросать резервы. В какой-то момент их может не хватить
 
ударыНовостиРоссияКиевУкраинаДмитрий Песковоборона
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Киев предупредили о ДРГ, пытки и убийства пленных, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 марта
12:55Энергоблоки на украинских ТЭС полностью повреждены после ударов ВС РФ
12:54В крови террористов из "Крокуса" обнаружили психотропные вещества - СМИ
12:37Террористы из "Крокуса" могли сбросить оружие, гранатомётные выстрелы нашли на трассе - СМИ
12:04Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление
12:04Полиция нашла автомобиль террористов по видео из горящего "Крокуса"
11:56Киев пытается воспользоваться опытом России при создании оборонительных укреплений - Financial Times
11:14Проблема "Телеграма": пока Россия борется с терроризмом, Украина добивает свободу слова
10:46Еврокомиссия ответит, почему выступает против мирных переговоров по Украине
10:28Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине
09:42Проблема Буданова*, незащищённые рубежи. Главное на Украине на утро 28 марта
09:40НАТО готовится к потенциальному столкновению с Россией - МИД РФ
08:58Украинская оппозиция раскритиковала ВСУ за медленное возведение укреплений - Politico
08:33Депутат назвал причины нестабильной обстановки на границе между Молдавией и Украиной
08:08Главное за ночь 28 марта
07:51В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИ
07:19ВСУ находятся в стагнации на передовой — Подоляк
06:07Зачистки офицеров, репрессии против уклонистов и инфекционные вспышки. Что происходит на Волыни
05:53Иван Копыл: Если бы не я, то референдум в 2014 году мог бы не состояться из-за отсутствия бумаги
05:14А что будет, если наступит шок? Украинские эксперты о возможных сценариях военного будущего своей страны
Лента новостейМолния