https://ukraina.ru/20240328/1054163225.html

Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление

Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление - 28.03.2024 Украина.ру

Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление

Совет обороны Киева 28 марта провел безотлагательное заседание по обеспечению безопасности в столице. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация

2024-03-28T12:04

2024-03-28T12:04

2024-03-28T12:04

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Поводом к этому стало якобы намерение ВС РФ увеличить количество ракетных атак.В связи с этим Совет обороны наметил "мероприятия с привлечением большого количества людей", также он решил "просмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по работе общественного транспорта, проведении спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан". Кроме того, Совет призвал силовиков "усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева".Начальник горадминистрации Сергей Попко попросил киевлян сохранять спокойствие."Не паниковать.. <...> Соблюдайте правила безопасности – не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Берегите себя", - отметил он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что Вооруженные силы (ВС) РФ не совершают ударов по объектам гражданской инфраструктуры на Украине.

https://ukraina.ru/20240328/1054152447.html

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удары, новости, россия, киев, украина, дмитрий песков, оборона