https://ukraina.ru/20240328/1054161689.html
Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине
Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине - 28.03.2024 Украина.ру
Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине
Советники по безопасности ряда страх обсуждают вопрос мирных переговоров по Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Märkische Allgemeine Zeitung
2024-03-28T10:28
2024-03-28T10:28
2024-03-28T10:28
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Немецкий канцлер подчеркнул, что мир возможен в любое время. Однако он считает, что России необходимо "вывести войска".Канцлер ФРГ прокомментировал свой отказ предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus."Помимо решительной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации войны – то есть войны между Россией и НАТО. Мы также не будем отправлять в Украину своих солдат", - заявил Шольц.Агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса ранее сообщило, что Киев получит от Берлина новый пакет военной помощи объёмом 500 миллионов евро.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но с учетом реалий, которые сложились на земле.
https://ukraina.ru/20240319/1053978503.html
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новости, украина, германия, олаф шольц, борис писториус, нато, россия, киев, помощь, переговоры
Новости, Украина, Германия, Олаф Шольц, Борис Писториус, НАТО, Россия, Киев, помощь, переговоры
Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине
Советники по безопасности ряда страх обсуждают вопрос мирных переговоров по Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Märkische Allgemeine Zeitung