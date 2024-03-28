Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине - 28.03.2024 Украина.ру
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Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине
Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине - 28.03.2024 Украина.ру
Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине
Советники по безопасности ряда страх обсуждают вопрос мирных переговоров по Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Märkische Allgemeine Zeitung
2024-03-28T10:28
2024-03-28T10:28
новости
украина
германия
олаф шольц
борис писториус
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помощь
переговоры
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Немецкий канцлер подчеркнул, что мир возможен в любое время. Однако он считает, что России необходимо "вывести войска".Канцлер ФРГ прокомментировал свой отказ предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus."Помимо решительной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации войны – то есть войны между Россией и НАТО. Мы также не будем отправлять в Украину своих солдат", - заявил Шольц.Агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса ранее сообщило, что Киев получит от Берлина новый пакет военной помощи объёмом 500 миллионов евро.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но с учетом реалий, которые сложились на земле.
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Новости, Украина, Германия, Олаф Шольц, Борис Писториус, НАТО, Россия, Киев, помощь, переговоры

Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине

10:28 28.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Советники по безопасности ряда страх обсуждают вопрос мирных переговоров по Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Märkische Allgemeine Zeitung

"Ряд стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу", - ответил Шольц журналисту.

Немецкий канцлер подчеркнул, что мир возможен в любое время. Однако он считает, что России необходимо "вывести войска".
Канцлер ФРГ прокомментировал свой отказ предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.
"Помимо решительной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации войны – то есть войны между Россией и НАТО. Мы также не будем отправлять в Украину своих солдат", - заявил Шольц.
Агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса ранее сообщило, что Киев получит от Берлина новый пакет военной помощи объёмом 500 миллионов евро.
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но с учетом реалий, которые сложились на земле.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
19 марта, 16:25
ФРГ выделяет Украине €500 млн, а Шольц "ждёт момента" для разговора с Путиным Новый пакет военной помощи объёмом 500 миллионов евро Киев получит от Берлина. Соответствующее заявление сделал во вторник, 19 марта, глава минобороны ФРГ Борис Писториус, передаёт Reuters
 
НовостиУкраинаГерманияОлаф ШольцБорис ПисториусНАТОРоссияКиевпомощьпереговоры
 
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