https://ukraina.ru/20240328/1054161689.html

Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине

Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине - 28.03.2024 Украина.ру

Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине

Советники по безопасности ряда страх обсуждают вопрос мирных переговоров по Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью немецкой газете Märkische Allgemeine Zeitung

2024-03-28T10:28

2024-03-28T10:28

2024-03-28T10:28

новости

украина

германия

олаф шольц

борис писториус

нато

россия

киев

помощь

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050242302_0:53:2635:1535_1920x0_80_0_0_0a0e0e022de5d6d0ff7d5b072796435d.jpg

Немецкий канцлер подчеркнул, что мир возможен в любое время. Однако он считает, что России необходимо "вывести войска".Канцлер ФРГ прокомментировал свой отказ предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus."Помимо решительной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации войны – то есть войны между Россией и НАТО. Мы также не будем отправлять в Украину своих солдат", - заявил Шольц.Агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса ранее сообщило, что Киев получит от Берлина новый пакет военной помощи объёмом 500 миллионов евро.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но с учетом реалий, которые сложились на земле.

https://ukraina.ru/20240319/1053978503.html

украина

германия

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, олаф шольц, борис писториус, нато, россия, киев, помощь, переговоры