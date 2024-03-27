Преступление и наказание: теракт в "Крокусе" запустил новую дискуссию о смертной казни
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЧемпионат по прикладной стрельбе в Приморском крае
Поводом к новому обсуждению возможности возвращения смертной казни в качестве высшей меры наказания стал теракт в "Крокус сити холле" 22 марта, в ходе которого погибли более 130 человек
"Не имеют права ходить по земле"
Несколько дней назад заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале написал, что террористов, атаковавших концертный зал в Красногорске "надо убить и это будет".
Во вторник, 26 марта, от ряда депутатов Госдумы поступило предложение проработать вопрос возврата к смертной казни.
"Сегодня мы должны сказать отчетливо: мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь", - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Его поддержал председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Он заявил, что его фракция будет настаивать на проведении 8 сентября этого года, в единый день голосования, всенародного референдума по этому вопросу.
Обсуждение прокомментировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда. Но учитывая, что сейчас эта тема обсуждается, нам как законодателям надо проинформировать своих избирателей, от кого зависит принятие решения. Решение Конституционного суда принято во исполнение международных обязательств перед Советом Европы. Мы с вами вышли из Совета Европы. Поэтому эта тема требует обсуждения", - сказал он.
Тем не менее, единодушия по вопросу смертной казни в Госдуме пока нет.
"Отмену моратория на смертную казнь обсуждают раз в полгода. Но давно этот вопрос не вставал настолько остро и болезненно, как после трагедии в "Крокусе". Понимая весь гнев и желание отомстить, призываю коллег сохранять холодный рассудок. Увы, смертная казнь не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии. Наоборот, многих преступников это заставляет действовать более жестоко, не оставляя свидетелей. Терять им уже нечего. В Китае, где есть смертная казнь за коррупцию, проблема тоже никуда не уходит", - написал у себя в телеграм-канале лидер фракции партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
Глава КПРФ Геннадий Зюганов согласился с тем, что задержанные террористы "не имеют права ходить по земле", однако смертная казнь, по его мнению, может вернуться лишь в качестве исключительной меры наказания, так как возможны злоупотребления, в том числе со стороны правоохранительной системы.
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников призвал коллег подходить к этому вопросу "с холодной головой".
"Я думаю, что глобальные решения нужно все-таки на холодную голову принимать, мы сейчас все скорбим, у нас эмоции зашкаливают, все докладчики об этом говорят, это очевидно, но если говорить серьезно и так ответственно, то, конечно, у нас есть, во-первых, два моратория, об одном сказали, есть мораторий Конституционного суда, есть мораторий президента, у нас есть протокол, который мы не денонсировали, протокол № 6, он так и называется, относительно отмены смертной казни. Есть еще много-много других вопросов, которые тоже нужно решать, поэтому мы готовы собираться, анализировать, смотреть законопроекты, так что мы открыты к обсуждению", - заявил он.
Смертная казнь в РФ: юридический аспект
Для того, чтобы понимать, о каких мораториях и протоколах идет речь, нужно вернуться на несколько десятилетий назад.
После развала Советского Союза практика применения смертной казни как высшей меры наказания сохранялась в РФ до 1996 года. Начиная с 1992 года к этому наказанию были приговорены по меньшей мере 770 человек, из которых по приговору суда были расстреляны не менее 78.
Последний приговор к смертной казни, приведенный к исполнению, был в 1996 году. Имя казненного не раскрывалось. По данным СМИ, это мог быть серийный убийца Сергей Головкин, который в период с 1986 по 1992 год с особой жестокостью убил 11 мальчиков в Одинцовском районе Подмосковья.
В 1996 году указом президента Бориса Ельцина был введен мораторий на смертную казнь. Этому способствовало вступление РФ в Совет Европы (СЕ), мораторий на смертную казнь прописан был как одно из условий присоединения страны к этой организации.
Тогда же главой государства был подписан указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы".
Еще одно требование Совета Европы – подписание и ратифицирование протокола №6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, который включал отмену смертной казни. Этот протокол был подписан Москвой в 1997 году, однако его ратификации так и не произошло.
Несмотря на это, запрет смертной казни де-факто вступил в силу, так как по Венской конвенции государства, подписавшие договор, должны вести себя согласно этому договору до его ратификации.
В 1997 вступил в силу новый Уголовный кодекс, где также сохранялась смертная казнь за особо тяжкие преступления. Оговаривалось, что смертный приговор в порядке помилования мог быть заменен пожизненным заключением или же тюремным заключением на 25 лет.
В 1999 году Конституционный суд (КС) РФ запретил выносить смертные приговоры из-за отсутствия судов присяжных во всех регионах страны.
Дело в том, что в принятой в 1993 году Конституции оговаривается, что каждый имеет право на жизнь и что смертная казнь "впредь до ее отмены" может применяться в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни с предоставлением обвиняемому права суда с участием присяжных.
Высшей мерой наказания с этого момента стало считаться пожизненное лишение свободы.
Таким образом, до 2010 года, когда в последнем субъекте федерации (Чеченская Республика) появились суды присяжных, все разговоры о возврате к смертной казни упирались в эту норму. В 2009 году КС подтвердил свое заключение с учетом внедрения судов присяжных по всей стране.
"В результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого … происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни", - говорилось в решение суда.
В том же году Конституционный суд продлил мораторий вплоть до ратификации протокола №6 Конвенции о защите прав и основных свобод.
В марте 2022 года РФ объявила о начале процесса выхода из Совета Европы. На следующий день Комитет министров СЕ принял решение о немедленном исключении России. В конце февраля прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении РФ Конвенции о защите прав и основных свобод и ряда протоколов к ней, но не протокола №6, который касается отмены смертной казни.
В 2022 году на Х Всероссийском съезде судей глава КС Валерий Зорькин заявил, что возвращение к смертной казни возможно только через принятие новой Конституции.
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОглашение постановления по вопросу о применении смертной казни
Оглашение постановления по вопросу о применении смертной казни
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас после теракта в "Крокусе" призвал прекратить спекуляции вокруг смертной казни и внимательно ознакомиться с выступлением Зорькина двухлетней давности.
Мировая практика
По последним данным, в 112 странах мира отменена смертная казнь за все виды преступлений. В 55 государствах она остается исключительной мерой в небольшом количестве случаев, например, за военные преступления. Еще в 23 она формально сохраняется, но не действует.
Единственной страной Европы, где действует смертная казнь, остается Белоруссия.
В США из 50 штатов смертная казнь применяется в 27, из них в 8 на нее наложены разного рода моратории. По данным открытых источников, за прошлый год в Соединенных Штатах были казнены 24 человека. При этом на 1 января 2023 года в камерах смертников исполнения приговора ожидали 2331 человек. Многие из них после вынесения смертного приговора ждут казни десятилетиями.
Электрический стул
Электрический стул
Западные правозащитники называют Китай страной с самым большим числом казней. Данную статистику Пекин официально не раскрывает, поэтому проверить эти сведения не представляется возможным.
Аргументы сторон
Споры противников и сторонников смертной казни продолжаются в мире уже много лет.
Доводы "за":
- Отсутствие риска рецидива.
Казненный преступник никогда не сможет попасть на свободу и совершить новое преступление. Общество навсегда избавляется от такого человека и устраняет все связанные с ним риски.
- Фактор сдерживания.
Один из главных дискуссионных пунктов в этой теме. Аргумент сторонников – смертная казнь отвратит потенциальных преступников от совершения преступлений. Оппоненты утверждают, что в государствах со смертной казнью (например, за коррупцию) этот вид наказания не привел к снижению статистики по конкретным преступлениям.
Противники смертной казни также утверждают, что в случае террора со стороны радикальных исламистов это наказание для них не будет являться чем-то страшным, так как зачастую они изначально идут на преступление в качестве смертников.
- Смертная казнь гуманнее пожизненного заключения.
Смысл этого утверждения в том, что смерть якобы более щадящий вид наказания, нежели пожизненный срок, который приговоренный будет отбывать до конца своих дней в тяжелых условиях без шансов когда-либо выйти на свободу.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЧлены Общественной палаты России в сопровождении журналистов посетили СИЗО "Матросская тишина"
Члены Общественной палаты России в сопровождении журналистов посетили СИЗО "Матросская тишина"
- Экономическая целесообразность.
Еще один аргумент "за" заключается в том, что на содержание приговоренного пожизненно будут тратиться бюджетные деньги, то есть деньги налогоплательщиков, которые пострадали от его действий.
- Реализация принципа "око за око".
Наказание в этом случае, полагают поддерживающие смертную казнь, будет соразмерно преступлению.
Доводы "против":
- Смертная казнь – узаконенное государством убийство.
Смертная казнь является таким же убийством, только санкционированным властью, считают противники. Казни потребуют создания "института палачей", которые сами станут убийцами, только узаконенными.
- Невозможность претворения в жизнь стремления к исправлению как главного смысла наказания преступника.
Смертная казнь не ведет к исправлению, приговоренный к смерти лишается шанса исправиться.
- Риск судебной ошибки.
Один из главных доводов противников смертной казни. Вместо убийцы по ошибочному приговору суда может быть казнен невиновный человек. В качестве контраргумента приводится практика из Соединенных Штатов, когда приговоренные к смерти годами, а то и десятилетиями оспаривают свои приговоры, пытаясь доказать свою непричастность к преступлению.
Заключенные колонии для пожизненно заключенных
- Смертная казнь не устраняет причину преступления.
Возмездие преступнику в виде смертной казни не устраняет условий, которые могли подвигнуть человека на преступление.
- Казнь – не наказание.
Каждый человек имеет право на жизнь, казнь лишает его этого права. Наказание должно представлять из себя меру государственного принуждения, применяемую в отношении лица, признанного виновным в совершении преступления, и состоящую в определенном сужении его правового статуса, наделении его особыми правами и обязанностями.