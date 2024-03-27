https://ukraina.ru/20240327/1054141371.html

Преступление и наказание: теракт в "Крокусе" запустил новую дискуссию о смертной казни

Преступление и наказание: теракт в "Крокусе" запустил новую дискуссию о смертной казни - 27.03.2024 Украина.ру

Преступление и наказание: теракт в "Крокусе" запустил новую дискуссию о смертной казни

Поводом к новому обсуждению возможности возвращения смертной казни в качестве высшей меры наказания стал теракт в "Крокус сити холле" 22 марта, в ходе которого погибли более 130 человек

2024-03-27T12:43

2024-03-27T12:43

2024-03-27T12:43

эксклюзив

смертная казнь

россия

терроризм

конституция

госдума

конституционный суд рф

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"Не имеют права ходить по земле"Несколько дней назад заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале написал, что террористов, атаковавших концертный зал в Красногорске "надо убить и это будет".Во вторник, 26 марта, от ряда депутатов Госдумы поступило предложение проработать вопрос возврата к смертной казни.Его поддержал председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Он заявил, что его фракция будет настаивать на проведении 8 сентября этого года, в единый день голосования, всенародного референдума по этому вопросу.Обсуждение прокомментировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Тем не менее, единодушия по вопросу смертной казни в Госдуме пока нет."Отмену моратория на смертную казнь обсуждают раз в полгода. Но давно этот вопрос не вставал настолько остро и болезненно, как после трагедии в "Крокусе". Понимая весь гнев и желание отомстить, призываю коллег сохранять холодный рассудок. Увы, смертная казнь не дисциплинирует людей и не предотвращает трагедии. Наоборот, многих преступников это заставляет действовать более жестоко, не оставляя свидетелей. Терять им уже нечего. В Китае, где есть смертная казнь за коррупцию, проблема тоже никуда не уходит", - написал у себя в телеграм-канале лидер фракции партии "Новые люди" Алексей Нечаев.Глава КПРФ Геннадий Зюганов согласился с тем, что задержанные террористы "не имеют права ходить по земле", однако смертная казнь, по его мнению, может вернуться лишь в качестве исключительной меры наказания, так как возможны злоупотребления, в том числе со стороны правоохранительной системы.Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников призвал коллег подходить к этому вопросу "с холодной головой"."Я думаю, что глобальные решения нужно все-таки на холодную голову принимать, мы сейчас все скорбим, у нас эмоции зашкаливают, все докладчики об этом говорят, это очевидно, но если говорить серьезно и так ответственно, то, конечно, у нас есть, во-первых, два моратория, об одном сказали, есть мораторий Конституционного суда, есть мораторий президента, у нас есть протокол, который мы не денонсировали, протокол № 6, он так и называется, относительно отмены смертной казни. Есть еще много-много других вопросов, которые тоже нужно решать, поэтому мы готовы собираться, анализировать, смотреть законопроекты, так что мы открыты к обсуждению", - заявил он.Смертная казнь в РФ: юридический аспектДля того, чтобы понимать, о каких мораториях и протоколах идет речь, нужно вернуться на несколько десятилетий назад.После развала Советского Союза практика применения смертной казни как высшей меры наказания сохранялась в РФ до 1996 года. Начиная с 1992 года к этому наказанию были приговорены по меньшей мере 770 человек, из которых по приговору суда были расстреляны не менее 78.Последний приговор к смертной казни, приведенный к исполнению, был в 1996 году. Имя казненного не раскрывалось. По данным СМИ, это мог быть серийный убийца Сергей Головкин, который в период с 1986 по 1992 год с особой жестокостью убил 11 мальчиков в Одинцовском районе Подмосковья.В 1996 году указом президента Бориса Ельцина был введен мораторий на смертную казнь. Этому способствовало вступление РФ в Совет Европы (СЕ), мораторий на смертную казнь прописан был как одно из условий присоединения страны к этой организации.Тогда же главой государства был подписан указ "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы".Еще одно требование Совета Европы – подписание и ратифицирование протокола №6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, который включал отмену смертной казни. Этот протокол был подписан Москвой в 1997 году, однако его ратификации так и не произошло.Несмотря на это, запрет смертной казни де-факто вступил в силу, так как по Венской конвенции государства, подписавшие договор, должны вести себя согласно этому договору до его ратификации.В 1997 вступил в силу новый Уголовный кодекс, где также сохранялась смертная казнь за особо тяжкие преступления. Оговаривалось, что смертный приговор в порядке помилования мог быть заменен пожизненным заключением или же тюремным заключением на 25 лет.В 1999 году Конституционный суд (КС) РФ запретил выносить смертные приговоры из-за отсутствия судов присяжных во всех регионах страны.Дело в том, что в принятой в 1993 году Конституции оговаривается, что каждый имеет право на жизнь и что смертная казнь "впредь до ее отмены" может применяться в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни с предоставлением обвиняемому права суда с участием присяжных.Высшей мерой наказания с этого момента стало считаться пожизненное лишение свободы.Таким образом, до 2010 года, когда в последнем субъекте федерации (Чеченская Республика) появились суды присяжных, все разговоры о возврате к смертной казни упирались в эту норму. В 2009 году КС подтвердил свое заключение с учетом внедрения судов присяжных по всей стране.В том же году Конституционный суд продлил мораторий вплоть до ратификации протокола №6 Конвенции о защите прав и основных свобод.В марте 2022 года РФ объявила о начале процесса выхода из Совета Европы. На следующий день Комитет министров СЕ принял решение о немедленном исключении России. В конце февраля прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении РФ Конвенции о защите прав и основных свобод и ряда протоколов к ней, но не протокола №6, который касается отмены смертной казни.В 2022 году на Х Всероссийском съезде судей глава КС Валерий Зорькин заявил, что возвращение к смертной казни возможно только через принятие новой Конституции.Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас после теракта в "Крокусе" призвал прекратить спекуляции вокруг смертной казни и внимательно ознакомиться с выступлением Зорькина двухлетней давности.Мировая практикаПо последним данным, в 112 странах мира отменена смертная казнь за все виды преступлений. В 55 государствах она остается исключительной мерой в небольшом количестве случаев, например, за военные преступления. Еще в 23 она формально сохраняется, но не действует.Единственной страной Европы, где действует смертная казнь, остается Белоруссия.В США из 50 штатов смертная казнь применяется в 27, из них в 8 на нее наложены разного рода моратории. По данным открытых источников, за прошлый год в Соединенных Штатах были казнены 24 человека. При этом на 1 января 2023 года в камерах смертников исполнения приговора ожидали 2331 человек. Многие из них после вынесения смертного приговора ждут казни десятилетиями.Западные правозащитники называют Китай страной с самым большим числом казней. Данную статистику Пекин официально не раскрывает, поэтому проверить эти сведения не представляется возможным.Аргументы сторонСпоры противников и сторонников смертной казни продолжаются в мире уже много лет.Доводы "за":- Отсутствие риска рецидива.Казненный преступник никогда не сможет попасть на свободу и совершить новое преступление. Общество навсегда избавляется от такого человека и устраняет все связанные с ним риски.- Фактор сдерживания.Один из главных дискуссионных пунктов в этой теме. Аргумент сторонников – смертная казнь отвратит потенциальных преступников от совершения преступлений. Оппоненты утверждают, что в государствах со смертной казнью (например, за коррупцию) этот вид наказания не привел к снижению статистики по конкретным преступлениям.Противники смертной казни также утверждают, что в случае террора со стороны радикальных исламистов это наказание для них не будет являться чем-то страшным, так как зачастую они изначально идут на преступление в качестве смертников.- Смертная казнь гуманнее пожизненного заключения.Смысл этого утверждения в том, что смерть якобы более щадящий вид наказания, нежели пожизненный срок, который приговоренный будет отбывать до конца своих дней в тяжелых условиях без шансов когда-либо выйти на свободу.- Экономическая целесообразность.Еще один аргумент "за" заключается в том, что на содержание приговоренного пожизненно будут тратиться бюджетные деньги, то есть деньги налогоплательщиков, которые пострадали от его действий.- Реализация принципа "око за око".Наказание в этом случае, полагают поддерживающие смертную казнь, будет соразмерно преступлению.Доводы "против":- Смертная казнь – узаконенное государством убийство.Смертная казнь является таким же убийством, только санкционированным властью, считают противники. Казни потребуют создания "института палачей", которые сами станут убийцами, только узаконенными.- Невозможность претворения в жизнь стремления к исправлению как главного смысла наказания преступника.Смертная казнь не ведет к исправлению, приговоренный к смерти лишается шанса исправиться.- Риск судебной ошибки.Один из главных доводов противников смертной казни. Вместо убийцы по ошибочному приговору суда может быть казнен невиновный человек. В качестве контраргумента приводится практика из Соединенных Штатов, когда приговоренные к смерти годами, а то и десятилетиями оспаривают свои приговоры, пытаясь доказать свою непричастность к преступлению.- Смертная казнь не устраняет причину преступления.Возмездие преступнику в виде смертной казни не устраняет условий, которые могли подвигнуть человека на преступление.- Казнь – не наказание.Каждый человек имеет право на жизнь, казнь лишает его этого права. Наказание должно представлять из себя меру государственного принуждения, применяемую в отношении лица, признанного виновным в совершении преступления, и состоящую в определенном сужении его правового статуса, наделении его особыми правами и обязанностями.

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Павел Котов

эксклюзив, смертная казнь, россия, терроризм, конституция, госдума, конституционный суд рф