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Планшет как передовая технология в зоне спецоперации

Планшет как передовая технология в зоне спецоперации - 26.03.2024 Украина.ру

Планшет как передовая технология в зоне спецоперации

Такая необходимая и нужная вещь для любого командира армейского звена появилась более 100 лет назад. Немало времени прошло с тех пор. Однако несмотря на то, что технологии постоянно развиваются, без полевой сумки или планшета и сегодня офицеру не обойтись.

2024-03-26T08:05

2024-03-26T08:05

2024-03-26T08:05

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Как и прежде, он является в полевых условиях и сейфом для документов, и письменным столом, на котором принимается решение на бой.Сегодня в обиходе мы просто говорим "планшет", имея в виду выданную по предназначению офицерскую полевую сумку, сделанную из коричневой кожи. Она до сих пор широко распространена в армиях многих стран, правда, в государствах НАТО теперь изготавливается из более легких текстильных материалов. Основное назначение — хранение и оперативное использование карт и документов. Как правило, имеет держатели для карандашей и ручек, линейки, циркуля, карманы для письменных принадлежностей, курвиметра, компаса.Исторический экскурсПредшественницей полевой офицерской сумки принято считать ташку (от французского tache или немецкого tasche — "сумка") — кожаную сумку гусар. Она была яркой и важной составляющей экипировки гусар. Носилась сзади, на левой стороне. Наружная сторона ташки покрывалась сукном и украшалась гербом или вензелем. Первоначально ташка предназначалась для помещения карабинных патронов и некоторых мелких предметов снаряжения гусар, а потом носилась больше как украшение.В русской армии начала XIX века по военной сумке можно было судить о чине ее владельца и о принадлежности его к тому или иному полку. Каждой части полагались ташки своей расцветки. Скажем, во времена Александра I в Белорусском, Сумском и Изюмском гусарских полках ташка была красного цвета с белой выкладкой и белыми инициалами под короной — "А I".В 1882 году официально в русской армии гусары перестали существовать. С введением Александром III новой военной формы изменились и принципы комплектования. Походное снаряжение офицеров включало: поясной ремень с муфтами, наплечными ремнями, кобуру, футляр для бинокля, полевую сумку, флягу, шашку на ременной портупее, револьвер с походным шнуром. Кожа подкрашена в коричневый либо защитный цвет. Сейчас трудно определить точную дату, когда офицерская полевая сумка, как мы ее знаем, появилась в русской армии, но то, что в русско-японскую войну 1904–1905 годов и Первую мировую офицеры их уже использовали, это факт.Вопрос о создании нового снаряжения для бойцов Красной Армии после окончания Гражданской войны стоял достаточно остро. Огромная с трудом обутая и одетая армия Страны Советов применяла все возможное снаряжение, которое было в ее распоряжении. Британские, немецкие, австрийские отдельные образцы совмещались с различными элементами снаряжения русского производства как довоенного образца, так упрощенного периода войны. Постепенно все иностранные образцы вытеснялись снаряжением отечественного производства и использовались все реже и реже.Впрочем, для того периода слово "планшет" не совсем корректное: если быть точным, в то время было два понятия — офицерская полевая сумка и палетка (в некоторых документах — полетка, через "о"). Палетка предназначалась только для хранения карт, она, как правило, двухстворчатая, состоит из целлулоидных пластинок и матерчатых прокладок. Полевая сумка более объемна (на "гармошке" из трех складок), и в ней помещалось гораздо больше предметов. Палетка иногда прикреплялась к полевой сумке карабинами.В ходе Великой Отечественной войны подход к военному обмундированию изменился — поскольку численный состав Красной Армии резко возрос, амуницию стали упрощать и экономить на материалах. Со временем и вовсе отказались от полевой офицерской сумки, заменив ее на палетку. В качестве материала использовали уже не кожу, а заменитель — брезент и даже кирзу, из которой шили солдатские сапоги.После войны полевая сумка существенно модернизировалась. Она стала больше и толще. Так, к 1973 году, когда вышел очередной приказ министра обороны СССР о военной форме одежды, полевая сумка единого для всех офицеров Советской армии образца должна была носиться при полевой и повседневной для строя летней и зимней форме одежды, на ремне, надеваемом на правое плечо поверх обмундирования. То же касалось и сержантского — младшего командного состава, которому наконец-то тоже выдали планшет. Хотя не секрет, что сумка сержанта очень напоминала офицерскую сумку времен Второй мировой войны, только без палетки.Сколько выпустили планшетов за все время их официального использования в армии, и сегодня неизвестно. В советское время эти данные засекречивали, объясняя это тем, что по ним можно было просчитать численность командного и начальствующего состава. Заказы на полевые сумки размещались на кожевенных заводах, изделия хранились на складах и выдавались по мере надобности. Да так, что и сегодня многие офицеры российской армии пользуются сумками с клеймом 1980 года, а сержантские сумки выдаются еще с клеймом 60-х годов.С учетом опыта спецоперацииС развитием технологий, естественно, будет изменяться и военное снаряжение. Понятно, что с появлением в армии систем, аналогичных GPS, при все большем внедрении цифровых и компьютерных технологий офицерская полевая сумка или исчезнет, или изменится до неузнаваемости. Но произойдет это не сегодня и не завтра, так что если уж не в бой, то на строевой смотр планшет офицеру носить еще предстоит долго.СВО показала необходимость повысить взаимодействие танкистов с пехотой, операторами БПЛА, включать их в единый информационный контур. Вероятно, танки теперь нуждаются в улучшенных средствах обзора: датчиках и камерах для максимальной информированности. Каждому экипажу теперь нужен, например, боевой планшет со всей информацией для более точного наведения и стрельбы, для понимания обстановки за бортом: здесь мы, здесь противник, здесь пехота, здесь можно вызвать поддержку, — подчеркнул собеседник. Такого мнения придерживаются авторитетные военные эксперты.Электронные планшеты с защищенным каналом связи начали поступать и в артиллерийские подразделения Вооруженных сил РФ, участвующие в боевых действиях на Украине. Они помогают быстро получать информацию о целях в режиме реального времени, наводиться на них, обмениваться информацией по защищенному каналу связи.Речь идет о малогабаритном носимом комплексе для автоматизации управления артиллерийскими и минометными подразделениями. Он получил названием "Планшет-А". Его задача — облегчение и автоматизация работы командиров орудий и минометов. Его испытали и приняли на вооружение в 2019 году. Создали такие устройства во ВНИИ "Сигнал", они могут работать с минометами и буксируемой артиллерией. Их применение повышает точность и скорость работы стрелковых расчетов. Устройство совместимо с другими средствами современной разведки — лазерными дальномерами, тепловизорами и компьютерами."Планшет-А" учитывает координаты объектов, погодную обстановку и многое другое. Он обрабатывает поступающие данные и передает указания на экран командиру. Причем планшет учитывает вид орудия, из которого будет проводиться выстрел. Также система оперирует не только загруженными в нее картами и данными со спутников, но и вносит поправки на основе данных с любых беспилотников или разведывательных самолетов. Таким образом, информация о цели становится актуальной. Планшет может использовать БПЛА с лазерным указателем для наведения боеприпасов.Обычно информация о цели поступает с командно-наблюдательных пунктов. Пока она дойдет до расчета, пока будут сделаны дополнительные вычисления, пока будет принято решение о действиях, цель уже может уехать далеко. С таким планшетом работа наводчиков ускоряется.На вид планшет однозначно отличается от обычного толщиной — он в несколько раз больше. Фактически это компьютер, но с тачпадом вместо клавиатуры. Также разрабатывается экспортная модель такого планшета. Сообщается, что он сделан на основе отечественного процессора. Информация передается с помощью широкополосной беспроводной связи. Без подзарядки этот девайс может работать в течение нескольких часов.Также существует "Планшет-М-ИР" — более продвинутая версия, разработка Ростеха. Его разместят на бронеавтомобилях "Атлет".С помощью планшета бойцы применяют методику кочующего орудия — как только поступает указание на цель, они выезжают на позиции, делают пристрелочный залп и потом приступают к поражению. После достижения успеха они покидают огневую позицию и меняют районы, никогда не работая на одних и тех же огневых точках. Это повышает выживаемость орудия и экипажа, и внезапность атаки. Такие артиллерийские расчеты препятствуют передвижению сил противника и поддерживают свои войска в наступлении.Теперь у наших бойцов в зоне спецоперации появились специальные артиллерийские планшеты! Они уменьшают время поступления цели с командно-наблюдательных пунктов. То есть, простыми словами, не нужно больше ждать от беспилотников цели-указаний и координат, где находиться противник. Работа идет непосредственно с огневой позиции. Благодаря этому обстрел вражеских укрепрайонов происходит быстрее и удобнее.Новейшие защищенные планшеты используют наши артиллеристы, когда бьют противника из гаубиц "Мста-С". Такую тактику называют методикой "кочующего орудия". На гаджет приходит цель, экипаж САУ выезжает на огневую точку и начинает отрабатывать вражеские позиции. Первый залп – пристрелочный, и затем огонь на поражение. Далее ждут результата уничтожения техники врага или укрепрайона и покидаю свои позиции. Районы постоянно меняются, с одних и тех же огневых рубежей стрельбу не ведут.Огромную роль должен сыграть Программно-технический комплекс 1А50 "Командор-ВТ", прототип которого был разработан ещё в 2015 году, уже был готов к применению в зоне СВО. Полевые испытания, успешно проведённые на Лужском полигоне в Ленинградской области, подтвердили тактико-технические возможности "Командора-ВТ" по его боевому применению при проведении расчётов подготовки стрельбы и управления огнём артиллерии и РСЗО. Результаты расчётов полностью соответствовали контрольным примерам в действующих метеорологических и баллистических условиях.Ход боевых действий в зоне СВО продемонстрировал важность артиллерии как одного из главных средств поражения без прямого контакта с противником, что позволяет сохранить жизни наших ребят. Управление огнём артиллерии осуществляют специализированные комплексы (комплексы средств автоматизации управления огнём артиллерии, КСАУО), однако, как посчитали военные специалисты и эксперты, их не всегда можно использовать, поскольку имелся у них и ряд "уязвимостей".СВО расставила приоритеты. Министерство обороны поставило задачу разработчикам "Командора-ВТ" срочно довести существующий научно-технический задел до образца персонального средства автоматизации для артиллеристов. На данный момент программно-технический комплекс 1А50 "Командор-ВТ" готовится к стадии войсковой апробации.Устройство "Командор-ВТ" предназначено для выполнения комплексов расчетных задач: Подготовка стрельбы и управления огнём, определение установок для стрельбы, корректирование огня.Элементы системы поддержки принятия решения: стрельба по незапланированной цели, построение профиля рельефа местности, выбор баллистического варианта применения высокоточных боеприпасов и т. д.Больше года в наших войсках не было подобных устройств, поэтому были нужны срочные корректирующие меры. И это сейчас главное — исправлять ошибки и быстрее организовать серийное производство планшетного комплекса.Прямо сейчас передовые технологии помогают нашим артиллеристам сдвигать линию фронта и уничтожать позиции противника. Но и обычную бумажную карту, далеко, конечно, не прячут, она всегда под рукой, для подстраховки.

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, сво, украина, россия, технологии, планшеты, артиллерия