https://ukraina.ru/20240325/1054094838.html

"Россия и Путин предательства не прощают". Киселев о том, что ждет последователей власовцев

"Россия и Путин предательства не прощают". Киселев о том, что ждет последователей власовцев - 25.03.2024 Украина.ру

"Россия и Путин предательства не прощают". Киселев о том, что ждет последователей власовцев

Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев напомнил как относились к предателям раньше и как к ним относится президент России Владимир Путин

2024-03-25T17:01

2024-03-25T17:01

2024-03-25T17:01

владимир путин

киселев

русский добровольческий корпус

вооруженные силы украины

фсб

россия

запад

эксклюзив

москва

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На фоне жуткой трагедии в подмосковном Crocus City Hall многие события и заявления затерялись. Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 24 марта 2024 года стала тема борьбы с терроризмом и предательством, которая становится еще более актуальной после произошедшего.Дмитрий Киселев сказал, что тему предательства как-то стыдливо обходили, но, когда терпеть это уже стало нельзя, Путин в своей решительной манере расставил все точки над i и тут же дал поручения.За неделю по теме предательства глава государства выступил дважды. Первый раз во время подхода к журналистам в своем избирательном штабе сразу после объявления результатов президентских выборов. Тогда Владимир Путин рассказал об отношении к гражданам России из так называемого Русского добровольческого корпуса, воюющего на стороне ВСУ против российских войск."Они с оружием в руках пошли против своей страны, против своей родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда, и сейчас, и в будущем, будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий, будем считать, что они с оружием", – заявил Путин.Путин сравнил таких предателей с власовцами в период Великой Отечественной войны. Бывший советский генерал Власов перешел на сторону нацистов. Повешен по приговору Верховного суда СССР летом 1945 года."Тогда эти люди, эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима", – отметил президент РФ.Он подчеркнул, что всем правоохранительным органам даны указания поименно выявлять всех тех, которые с оружием воюют против России. "Мы не дадим им покоя", – сказал Владимир Путин.Второй раз по теме предателей Путин высказался на коллегии ФСБ во вторник еще конкретнее – поименно и без срока давности: "Когда я сказал про этих предателей, я прошу, так, как это всегда было в нашей истории, не забывать, кто они такие, выявлять их поименно. Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим"Дмитрий Киселев напомнил, что власовской армии немцы воевать не доверяли – использовали для карательных действий. Нацисты рассчитывали на то, что русский народ перейдет на их сторону – лишь бы избежать власти Сталина.“Власов в своих прокламациях противопоставлял родину и якобы чуждое народу государство. С тех пор формула предательства, предлагаемая нам с Запада, не изменилась. Это все та же власовщина", — отметил телеведущий.Новые власовцы собрались в прошлое воскресенье в Киеве на очередной "Форум свободной России" под руководством "беглого и проворовавшегося депутата Госдумы двух созывов" Ильи Пономарева* (иноагент, террорист и экстремист)."Вот он выпячивает обтянутое в хаки пузо в ряду соратников-иноагентов. Не уверен, что все вставшие в эту шеренгу понимают ту игру, куда их втягивают", — комментирует Киселев.На мероприятии был принят"Меморандум о поддержке российских добровольцев, воюющих против путинского режима". После этого Пономарев объяснил, что нынешний русский легион куда лучше Власова: "Власов-то по большому счету не воевал. Они занимались карательными операциями в тылу. Они не были на фронте, и это сильно отличается от добровольческих подразделений, которые сейчас есть".Пономарев откровенно озвучивает планы: захватить хоть клочок территории России, провозгласить на ней альтернативную власть, чтобы Запад уже накачивал оружием и деньгами их. "Вот они зашли на территорию России, уже не в первый раз. Вот значит это та сила, которую можно признавать в качестве альтернативы власти в Российской Федерации. Мы должны двигаться вперед. Мы должны сам отодвигать эти красные линии. Они сами собой не отодвинутся. Еще совсем недавно у нас был прямой запрет на то, чтобы что-либо делать на территории России", — говорит Пономарев.Киселев объясняет, что по плану предателей потом они собрались на Москву – брать Кремль."Значит, идти имеет смысл только на Москву и только в эндшпиле, – разглагольствует Пономарев. – Но триггером к этому в любом случае будут события внутри России. Поэтому мы все равно должны заниматься санкционным процессом. Мы все равно должны заниматься расколом элит. Мы все равно должны оттуда выбивать людей, которые являются ближним окружением Путина. Мы все равно должны провоцировать там конфликты".Телеведущий риторически спрашивает: кто такой Пономарев и относятся ли к нему слова Путина про то, что у нас нет смертной казни, но тех, кто с оружием в руках нападает на нас на поле боя, их и наказывать будут соответственно, и без срока давности, как в бою.“Ну он же сам одевается в хаки, становится в одну шеренгу с террористами из "Русского добровольческого корпуса", собирает деньги на вооружение, вдохновляет и указывает цели, берет на себя ответственность за соучастие в убийстве Дарьи Дугиной и Владлена Татарского", — замечает Киселев.Киселев напоминает, что были времена и пожестче. В 1999-м, Владимир Путин, только вступивший на пост премьер-министра, произносит историческую фразу в адрес боевиков: "Мы будем преследовать террористов везде. В туалете поймаем, мы и в сортире их замочим в конце концов". Если проследить спустя четверть века жизненные траектории их лидеров (Джохар Дудаев, Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, Хаттаб, Арби Бараев, Салман Радуев, Зелимхан Яндарбиев, Доку Умаров), то возмездие оказалось неотвратимым."Кого прикончили ракетным ударом, кого застрелили или взорвали, кто-то бесславно закончил, мотая пожизненный срок в тюрьме. Еще парочка недобитков где-то бегает по заграницам, но сидят тихо и живут в страхе...", — отмечает Киселев.По мнению журналиста, Россия и Путин такие дела не прощают, а сегодняшние слова в адрес предателей явно перекликаются с теми, что прозвучали в уже в далеком 1999 году."У русских отморозков-предателей, что брошены на мясные штурмы против своей же Родины бандеровским нацистским режимом, два варианта: либо сгинуть сейчас, либо чуть позже, но конец в любом случае предопределен", — заявил Киселев.ФСБ разоблачает спящие ячейки на стадии подготовки террористических актов. Буквально в пятницу служба безопасности сообщила о задержании семерых жителей Москвы из числа сторонников "Русского добровольческого корпуса"**. Изъято холодное оружие, нацистская символика и средства связи с компрометирующей перепиской.* - признан в РФ иноагентом, внесён в список экстремистов и террористов** - организация признана террористической, её деятельность на территории РФ запрещена

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Сергей Зуев

владимир путин, киселев, русский добровольческий корпус, вооруженные силы украины, фсб, россия, запад, эксклюзив, москва