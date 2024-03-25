Часть Одессы погрузилась во тьму из-за взрывов — власти - 25.03.2024 Украина.ру
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Часть Одессы погрузилась во тьму из-за взрывов — власти
Часть Одессы погрузилась во тьму из-за взрывов — власти - 25.03.2024 Украина.ру
Часть Одессы погрузилась во тьму из-за взрывов — власти
В Одессе с утра в понедельник прогремели взрывы. Об этом сообщают 25 марта местные паблики
2024-03-25T07:49
2024-03-25T07:49
взрыв
одесса
новости
одесская область
херсон
тревога
воздушная тревога
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Как сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, энергоинфраструктура города получила повреждения.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области на данный момент объявлена воздушная тревога.Также в понедельник взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне.
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взрыв, одесса, новости, одесская область, херсон, тревога, воздушная тревога
взрыв, Одесса, Новости, Одесская область, Херсон, тревога, воздушная тревога

Часть Одессы погрузилась во тьму из-за взрывов — власти

07:49 25.03.2024
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
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В Одессе с утра в понедельник прогремели взрывы. Об этом сообщают 25 марта местные паблики
Как сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, энергоинфраструктура города получила повреждения.
"Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения", - написал Кипер в своем телеграм-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области на данный момент объявлена воздушная тревога.
Также в понедельник взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне.
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Повреждение энергообъекта, пожар: на Украине объявлена воздушная тревога, гремят взрывыВоздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
 
взрывОдессаНовостиОдесская областьХерсонтревогавоздушная тревога
 
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