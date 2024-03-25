https://ukraina.ru/20240325/1054083277.html

Часть Одессы погрузилась во тьму из-за взрывов — власти

Часть Одессы погрузилась во тьму из-за взрывов — власти - 25.03.2024 Украина.ру

Часть Одессы погрузилась во тьму из-за взрывов — власти

В Одессе с утра в понедельник прогремели взрывы. Об этом сообщают 25 марта местные паблики

2024-03-25T07:49

2024-03-25T07:49

2024-03-25T07:49

взрыв

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новости

одесская область

херсон

тревога

воздушная тревога

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Как сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, энергоинфраструктура города получила повреждения.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области на данный момент объявлена воздушная тревога.Также в понедельник взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне.

https://ukraina.ru/20240324/1054069126.html

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одесская область

херсон

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взрыв, одесса, новости, одесская область, херсон, тревога, воздушная тревога