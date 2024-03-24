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Коммунисты Греции развернули поезд с американскими танками для Киева

Коммунисты Греции развернули поезд с американскими танками для Киева - 24.03.2024 Украина.ру

Коммунисты Греции развернули поезд с американскими танками для Киева

Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, перевозивший американские танки из порта Александруполис в Болгарию, сообщил информационный сайт компартии 902.gr

2024-03-24T16:53

2024-03-24T16:53

2024-03-24T16:53

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Они встали перед поездом с транспарантами и флагами и заставили его остановиться: потребовали, чтобы он повернул назад, и "чтобы убийцы США-НАТО убрались из Александруполиса и всего региона".Акция прошла успешно: поезд с танками вернулся назад.На танках коммунисты написали красной краской Killers, go home - "Убийцы, убирайтесь домой".Коммунисты заявляют, что Александруполис – порт народов, они осудили превращение Александруполиса в огромную базу НАТО.Член регионального комитета КПГ по Восточной Македонии и Фракии Ставрос Базас также раскритиковал греческое правительство за передачу Киеву систем вооружения.В январе правительство Греции одобрило отправку Украине устаревших систем вооружения.

https://ukraina.ru/20240128/1052942284.html

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киев

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греция, новости, киев, болгария, нато, ес, танки, поезд, коммунисты