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Коммунисты Греции развернули поезд с американскими танками для Киева
Коммунисты Греции развернули поезд с американскими танками для Киева - 24.03.2024 Украина.ру
Коммунисты Греции развернули поезд с американскими танками для Киева
Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, перевозивший американские танки из порта Александруполис в Болгарию, сообщил информационный сайт компартии 902.gr
2024-03-24T16:53
2024-03-24T16:53
2024-03-24T16:53
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Они встали перед поездом с транспарантами и флагами и заставили его остановиться: потребовали, чтобы он повернул назад, и "чтобы убийцы США-НАТО убрались из Александруполиса и всего региона".Акция прошла успешно: поезд с танками вернулся назад.На танках коммунисты написали красной краской Killers, go home - "Убийцы, убирайтесь домой".Коммунисты заявляют, что Александруполис – порт народов, они осудили превращение Александруполиса в огромную базу НАТО.Член регионального комитета КПГ по Восточной Македонии и Фракии Ставрос Базас также раскритиковал греческое правительство за передачу Киеву систем вооружения.В январе правительство Греции одобрило отправку Украине устаревших систем вооружения.
https://ukraina.ru/20240128/1052942284.html
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греция, новости, киев, болгария, нато, ес, танки, поезд, коммунисты
Греция, Новости, Киев, Болгария, НАТО, ЕС, танки, поезд, коммунисты
Коммунисты Греции развернули поезд с американскими танками для Киева
Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, перевозивший американские танки из порта Александруполис в Болгарию, сообщил информационный сайт компартии 902.gr
Они встали перед поездом с транспарантами и флагами и заставили его остановиться: потребовали, чтобы он повернул назад, и "чтобы убийцы США-НАТО убрались из Александруполиса и всего региона".
Акция прошла успешно: поезд с танками вернулся назад.
"На баннерах было написано: "Никакой военной миссии за пределами границ. Прекратить участие страны в войнах США, НАТО и ЕС. Надежда в борьбе народа", - пишет сайт.
На танках коммунисты написали красной краской Killers, go home - "Убийцы, убирайтесь домой".
Коммунисты заявляют, что Александруполис – порт народов, они осудили превращение Александруполиса в огромную базу НАТО.
Член регионального комитета КПГ по Восточной Македонии и Фракии Ставрос Базас также раскритиковал греческое правительство за передачу Киеву систем вооружения.
В январе правительство Греции одобрило отправку Украине устаревших систем вооружения.