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В Одессе и области вводят экстренные отключения света

В Одессе и области вводят экстренные отключения света - 22.03.2024 Украина.ру

В Одессе и области вводят экстренные отключения света

Жителей Одессы и области предупредили о переходе на экстренные отключения света. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщили в телеграм-канале крупнейшего инвестора энергетической отрасли Украины ДТЭК

2024-03-22T20:11

2024-03-22T20:11

2024-03-22T20:11

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В организации уточнили, что специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев, однако для стабилизации энергосистемы области нужно больше времени. Напомним, 22 марта в результате атаки ВС РФ крупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу. Российская армия ударила также по объектам "Нафтогаза". В минэнерго Украины назвали атаку на энергосистему страны самой масштабной за последнее время. В министерстве обороны РФ заявили, что в результате ударов все поставленные цели успешно достигнуты.Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате атаки российской армии поражены не менее 20 объектов энергетики в разных регионах Украины, однако "это не нарушило энергосистему страны, которая сейчас работает стабильно".

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новости, украина, одесса, дтэк, нафтогаз, энергетика, сво, вс рф