В Одессе и области вводят экстренные отключения света
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Жителей Одессы и области предупредили о переходе на экстренные отключения света. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщили в телеграм-канале крупнейшего инвестора энергетической отрасли Украины ДТЭК
"Одесса и Одесский район: вынуждены переходить на экстренные отключения света. Графики отключений пока применять невозможно. Причина: значительные масштабы повреждений после утреннего обстрела", – говорится в публикации.
В организации уточнили, что специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев, однако для стабилизации энергосистемы области нужно больше времени.
Напомним, 22 марта в результате атаки ВС РФ крупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу. Российская армия ударила также по объектам "Нафтогаза". В минэнерго Украины назвали атаку на энергосистему страны самой масштабной за последнее время. В министерстве обороны РФ заявили, что в результате ударов все поставленные цели успешно достигнуты.
Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате атаки российской армии поражены не менее 20 объектов энергетики в разных регионах Украины, однако "это не нарушило энергосистему страны, которая сейчас работает стабильно".
16:19Удар и фактическое уничтожение ДнепроГЭС. Как Россия ответила Украине за атаки на Белгородскую областьКрупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу в результате нанесенного по ней ракетного удара ВС РФ. Руководство “Укргидроэнерго” бьет тревогу