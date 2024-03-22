https://ukraina.ru/20240322/1054048169.html

Белая скатерть надежд, или взгляд из чайханы на турецкие выборы

Белая скатерть надежд, или взгляд из чайханы на турецкие выборы - 22.03.2024 Украина.ру

Белая скатерть надежд, или взгляд из чайханы на турецкие выборы

Иногда пью утренний кофе в соседней ресторации "Дервиш". Люблю логичные поступки. А что может быть логичнее, чем кофе по-турецки в заведении с таким названием

2024-03-22T17:35

2024-03-22T17:35

2024-03-22T17:35

мнения

турция

выборы

оппозиция

эрдоган

местные выборы

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Дервиш, как известно, восточный странствующий, хоть и нищий, мудрец. Правда, мыслящий скорее мимолетными образами, чем академическими словесными конструкциями. Наверное поэтому, аромат кофе здесь смешивается с памятными картинками. Такой себе "тик-ток".Вот пропускаю через эту забористую смесь аромата и образов предстоящие местные выборы. О них пишут все турецкие газеты и говорят завсегдатаи. Главная интрига, конечно, результат борьбы власти и оппозиции в Стамбуле и Анкаре. Прогнозы, социология, выдержки из программ кандидатов…Рядом, с пугающей частотой и громкостью, барражируют громадные красные автобусы, извергающие из своих недр речевки претендентов на пост мэра и их любимые мелодии…А я не отвлекаюсь. Гадаю. Нет, не по узору кофейной гущи, а по фактуре и цвету скатерти, на которой покоится крохотная чашечка.В тратории "Дервиш" скатерки, как и в других соседних заведениях, бумажные с немарким рисунком. Я, всматриваясь в их арабески, предполагаю, что три-четыре процента преимущества оппозиционного Экрема Имамоглы в Стамбуле, так и сохраняться.Конечно обидно будет Тайипу Эрдогану опять отдать родной город в чужие руки. Не менее обидно проиграть оппонентам и в столице. Причем не менее десяти процентов, если не больше, настырному Мансуру Явашу.И даже компенсирующих махинаций власти не предвидится. Во-первых, избирательная практика Турции еще не пропитана англо-саксонским избирательным шулерством. Видимо, на уровне "глубинного государства" срабатывают ограничители не только мусульманского "банкинга", но и "вотинга". Поэтому, собственно, здесь и задались попытки "украинизации" избирательных процессов и со стороны власти, и со стороны оппозиции.Во-вторых, при всех проблемах, президент Эрдоган чувствует себя частью глобальной политической истории. Где нет места суете и сомнительным подробностям. Соответственно, не будет вмешиваться в возможные локации проигрыша. Даже теряя знаковые мегаполисы…Так вижу. Иншалла!А ведь видЕния мои могли бы быть совсем другими. Если б я сидел не с медной джезвой, а с керамическим чайничком в здании прямо напротив. В узбекской чайхане "Бухара"!Там нет одноразовых бумажных подстилок. Там крахмальные белоснежные скатерти из натурального хлопка. И в их нитяных узорах закодировано другое политическое будущее…Турки как народ - хороши! Гостеприимные хозяева, неутомимые работники, упорные воины… Нравятся они мне за многие свои несомненные достоинства. Но есть нюансы. На мой взгляд, этой достойной нации, растущей державе, которая на глазах становится из региональной глобальной, не достает пока стратегической глубины. Той глубины, которая воспитывает холодный ум, прививает доблесть терпения, обуздывает соблазны сиюминутной выгоды…Некогда в знаменитом приморском парке, где находятся оба упомянутых кафе, вроде бы по распоряжению самого главы державы, были установлены "говорящие лавочки".Садишься уютно и любуешься безбрежным морем. А это, по утверждению мудрейшего Константина Паустовского, любимое занятие настоящего турка. Но ты еще и нажимаешь кнопку на простейшей панельке. И слушаешь отрывки древних философов, которые бродили по этим берегам. Либо внемлешь знаменитым османским поэтам и прозаикам. Либо просто наслаждаешься тягучей национальной мелодией.Руководитель этой державы, которому, как и нашему вновь избранному лидеру, после смерти Ганди и "поговорить не с кем", знал, что делал. Он стремился "закачать в оперативную память" каждого своего простого гражданина максимум культурного контента. От этого ведь и зависит стратегическая глубина мышления!Мда. Не только любовные лодки разбиваются о быт. О мелкий бытовой то ли вандализм, то ли опофигизм разбились и эти челны вдумчивости. Лавочки царапали, микрофоны портили, электропитание обесточивали… Исчезли голоса мудрецов и гениев, пропала поэзия и музыка. Вместо этого появились обычные, надежные и осмысленные как дрова, скамейки.Неизбежный финал? Наверное. Как у почти любого благого начинания. Но вот только рядом в "Бухаре" на столах были и остались белоснежные скатерти!Вообще-то говоря, у меня нестабильные отношения с белым цветом. Совсем как у моего любимого и много раз упомянутого персонажа с помидорами: "Гиви, ты любишь помидоры? Есть - да. А так - нет!"Вот и мне белые флаги капитуляции наших спортсменов перед МОК, отвратительны. А белый флаг, который предлагал Папа Римский вывесить нашим недругам, сильно нравится. Еще бередят душу "снежные флаги разлук", которые вывешивал старый Домбай. Помнится также, что от белых скатертей как фактора культуры ─ один шаг до красного знамени как символа Победы…Была поистине дервишевская история с белыми скатертями в былине о великом педагоге Антоне Семеновиче Макаренко. Помните? Это когда в приюте для беспризорников он распорядился расстилать на обеденных столах белоснежные покрывала.Да, невоспитанная пацанва их глумливо пачкала, извозюкивала, рвала. А на следующий день столы снова поражали безупречностью… И так до тех пор, пока в сознании маленьких оторв не стало прорастать зерно культуры. В виде привычки к чистоте. Сначала застольной. Потом и общей…Кстати говоря, любой "майдан", что турецкий, что украинский, начинается с убийства общей культуры. Любой "майдан" - не только площадная ругань, но и площадная энтропия мысли. Это - грязь во всех смыслах. Это прямая противоположность Храму как аккумулятору смыслов и воплощению чистоты… Ведь только уничтожив высокие смыслы и светлые помыслы, можно потом уже можно убивать и простых несогласных…Турецкий лидер сделал непостижимо много для своих подданных. При его власти были десятилетия, когда экономика страны вырастала в четыре раза. Как и количество, например, автомобилей на душу среднего класса. Он сделал страну конкурентоспособной не только на региональном и субрегиональном уровне, но и на глобальном. Он вернул своей родине самостоятельность и национальное достоинство в конце концов! Именно при нем немецкие турки стали массово менять немецкие паспорта на турецкие.Но помнят хорошее лишь культурные люди. Долго помнят ─ высококультурные. Позитивная память ─ одно из не самых главных, но важных свойств культуры личности.Белые скатерти в узбекской ресторации ─ это наследство их великого древнего ученого и хана-просветителя Улугбека, и наследие советских педагогической поэмы и "красной профессуры" прошлого века.Не починенные и не замененные "говорящие лавочки" - это османская торопливость в освоении надвигающегося Нового мира. Это зависимость от Старого мира одноразовых ценностей - от скатерок до политиков…Да, скорее всего нынешняя турецкая власть выстоит и на местных выборах 31 марта. С трудом, с потерей больших городов, опираясь не на культуру горожан, а на инстинкт селян. Но это будет ее последняя победа. Если не вернутся на набережную "говорящие лавочки". Если в чайханах не появятся ослепительные скатерти. Если… Да что там говорить. Для тех, кто голосует не сердцем, не печенью, не желудком, а культурой все понятно.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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мнения, турция, выборы, оппозиция, эрдоган, местные выборы