https://ukraina.ru/20240322/1054038292.html

Франц Клинцевич: Даже если НАТО ударит по России, ЧВК "Украина" продержится только год

Франц Клинцевич: Даже если НАТО ударит по России, ЧВК "Украина" продержится только год - 22.03.2024 Украина.ру

Франц Клинцевич: Даже если НАТО ударит по России, ЧВК "Украина" продержится только год

Франция готовит военных для отправки на Украину, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. На первом этапе контингент составит порядка 2000 военнослужащих

2024-03-22T14:00

2024-03-22T14:00

2024-03-22T14:17

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У нанятой Западом частной военной компании "Республика Украина" нет недостатка ни в личном составе, ни в экипировке, ни в количестве боеприпасов. Основной нарратив Запада – Россия не может победить. Его главная задача – стратегическое поражение России, считает лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Франц Адамович, какую бы вы поставили оценку боеготовности французской армии?- Страны НАТО по указанию Вашингтона не только отдали Украине все, что нужно, но и пришлют личный состав своих армий. И никуда не денутся. Это будет прикрыто миротворчеством, полицейскими функциями на границе России и Белоруссии. За счет этого высвободятся резервы для ВСУ, которые там сейчас несут службу.Прокси-война России и НАТО ─ это состоявшийся факт. И в этой войне натовские военнослужащие гибнут тысячами. Цифры, которые недавно до солдата обозначило Минобороны (5962 иностранных наемника – ред.) ─ осторожные.А заявление французского президента — это принцип Овертона. Это подготовка мирового общественного мнения в необходимости отправки войск на Украину. В риторике информационно-психологических операций против нас ведущими мировыми СМИ Украина исчезает. Сегодня Украина как инструмент уже не столь важна.Эксперты рассуждают о возможных поставках на Украину ракет Taurus, Scalp, Storm Shadow, но они уже давно поставлены. С территории Румынии F-16 уже наносили удары по нашим объектам. И эта ситуация только усиливается. В тактике, которую НАТО избрала для борьбы с Россией, применяется их излюбленный прием ─ огонь барражирующими боеприпасами, ствольной и реактивной артиллерией по мирным населенным пунктам, который ведется экипажами натовских солдат и офицеров.Мы уже спокойно говорим о том, что уничтожено несколько комплексов Patriot нашими "Искандерами". Экипаж Patriot вместе с машинами обеспечения в зависимости от комплектации составляет от 20 до 30 человек. Управление этими комплексами без применения искусственного интеллекта, авиационной разведывательной группировки и космической группировки, увязанных в систему сетецентрических войн, не может вестись даже самыми гениальными украинскими офицерами.Командовать будут французские, немецкие, итальянские, в меньшей степени американские, офицеры. Английские, румынские солдаты на Украине уже есть. И они будут увеличивать и усиливать этот контингент. И мы ждем. Ждем окончания распутицы, ждем входа их с бронетанковой техникой. Скоро все это услышат и увидят.- А что вы можете сказать о текущем состоянии ВСУ?- У нанятой Западом частной военной компании "Республика Украина" нет недостатка ни в личном составе, ни в экипировке, ни в количестве боеприпасов. Основной нарратив Запада – Россия не может победить. Его главная задача – стратегическое поражение России.Я вам больше скажу, исходя из анализа обстановки, в ближайшее время можно ожидать удары с кораблей ВМС стран НАТО ракетами "Томагавк". А это уже необъявленная, но открытая война НАТО.- На что рассчитывает Запад в войне с нами?- Экономическое соотношение Запада и России 1 к 20, а военное 1 к 15 не в нашу пользу. Их расчет строится на том, что Россия рано или поздно даст слабину. Но на Западе не помнят историю, не читают книги. В 1946 году была выпущена книга воспоминаний немецких генералов разных родов войск "Роковые решения". Немцы пишут, что учли все, дороги, экономику, знали всех командиров Красной Армии от командиров полков до командующих округами, и даже привычки их жен. Но, как они сами признаются, они не учли морально-психологический потенциал великого народа СССР.И сегодня Запад опять столкнется с тем же. А войска введут. Сейчас 100 тысяч солдат НАТО проходят учения. Привыкают к погодным условиям. В той или иной форме они будут введены. Но на Западе недопонимают, что на дворе 2024 год, а не 2022 год. Наш военный потенциал сейчас значительно выше.Но офицеры НАТО не имеют опыта современной войны. Их экспедиционные корпуса привыкли воевать высокотехнологичным оружием против солдата с автоматом Калашникова и в пляжных тапочках. А мы сегодня в состоянии также вести сетецентрическую войну такой же техникой. Я не рассматриваю сейчас линейку ядерного потенциала, хотя американцы очень хотят запустить и эту тенденцию. Но мы справимся и без него. Сегодня никто не говорит об оружии, по своим боевым возможностям и могуществу не уступающему ядерному. А его испытания уже проводились. Путин подстрочно не раз говорил, что мы еще не начинали. Поэтому, товарищи французы, мы ждем.- Если ввод войск коалиции европейских стран неизбежен, то какую стратегию должна выбрать Россия? Оборонительную или наступательную?- Недостаток Запада в том, он приучил Украину к тактике экспедиционных корпусов. А тактика континентального государства, которая веками применяется Россией, показала свое преимущество. Несмотря на глобальное давление на Россию, они проиграли. Как выпускник Академии генерального штаба я очень не люблю говорить о наших планах, потому что могу случайно угадать и тем самым навредить. Но даже тысячная доля информации, которой владеет наш Генштаб и верховный главнокомандующий, не допущена до широкого употребления.Я же не случайно упомянул о ракетах "Томагавк". Это не те "Томагавки", которые были по Белграду и Югославии. Это уже третья модификация, которая стоит на их кораблях. Это основной элемент концепции молниеносного глобального удара. Кроме того, у них созданы линейки бесплотных летательных аппаратов, когда десятками тысяч могут быть подняты в воздух, чтобы раздергать нашу систему ПВО. Наш Генштаб все это учитывает и готовит ответ.Но в том, что в мае-июне коллективным Западом будут сделаны колоссальные усилия, у меня сомнений нет. И в том, что удары российских вооружённых сил будут ошеломляющими, и мы перейдём от активной обороны к наступательным действиям, у меня тоже сомнений нет.В Одессе и Николаеве в соответствии с натовской тактикой они будут стрелять из подвалов и окон детских садов, школ, крупных торговых центров. Эти города при таком подходе со стороны Украины и НАТО будут разрушены. То, что Россия не рушит инфраструктуры и логистику, связано с тем, что мы ждем решительных действий НАТО.Как только НАТО будет готово и войска будут здесь, они будут сожжены. Когда президент говорил о поляках, которые должны зайти на Львовщину для этих же целей, что они там и останутся, я понял это по-другому. Они останутся там как сгоревшие трупы вместе со своей техникой. Только такую логику я воспринимаю, потому что они зайдут на суверенную российскую землю.Да, нас втянули в эту долгоиграющую операцию на Украине, но мы все равно доведём ее до конца. В 2025 году мы все закончим и серьезно приступим к денацификации населения, а в этом нам помогут десятки тысяч уголовных дел, возбужденных нашими правоохранительными органами.

https://ukraina.ru/20230117/1042719523.html

https://ukraina.ru/20240321/1054011899.html

https://ukraina.ru/20240320/1053995102.html

https://ukraina.ru/20240322/1054026544.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, запад, сергей нарышкин, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, генштаб, f-16