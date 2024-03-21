Смогут ли тысячи дронов обезопасить Белгород и что даст "санитарная зона" с Украиной - Живов - 21.03.2024 Украина.ру
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Смогут ли тысячи дронов обезопасить Белгород и что даст "санитарная зона" с Украиной - Живов
Смогут ли тысячи дронов обезопасить Белгород и что даст "санитарная зона" с Украиной - Живов - 21.03.2024 Украина.ру
Смогут ли тысячи дронов обезопасить Белгород и что даст "санитарная зона" с Украиной - Живов
Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру сообщил о методах, которые могут позволить обезопасить Белгород и прекратить обстрелы со стороны ВСУ, а также о... Украина.ру, 21.03.2024
2024-03-21T17:12
2024-03-21T17:12
видео
алексей живов
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вооруженные силы украины
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру сообщил о методах, которые могут позволить обезопасить Белгород и прекратить обстрелы со стороны ВСУ, а также о ситуации на различных участках фронта. Кроме того, он рассказал о выборах президента России - в новых регионах и не только: 00:32 – Об обстрелах Белгорода и "санитарной зоне" ; 04:51 – Как обезопасить приграничье? 08:18 – О продвижении на Авдеевском направлении; 13:03 – О ситуации на других участках фронта; 17:05 – О выборах президента в новых регионах России.
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видео, алексей живов, белгород, россия, украина, выборы, вооруженные силы украины, сво, видео
Видео, Алексей Живов, Белгород, Россия, Украина, выборы, Вооруженные силы Украины, СВО

Смогут ли тысячи дронов обезопасить Белгород и что даст "санитарная зона" с Украиной - Живов

17:12 21.03.2024
 
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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру сообщил о методах, которые могут позволить обезопасить Белгород и прекратить обстрелы со стороны ВСУ, а также о ситуации на различных участках фронта. Кроме того, он рассказал о выборах президента России - в новых регионах и не только:
00:32 – Об обстрелах Белгорода и "санитарной зоне" ;
04:51 – Как обезопасить приграничье?
08:18 – О продвижении на Авдеевском направлении;
13:03 – О ситуации на других участках фронта;
17:05 – О выборах президента в новых регионах России.
 
ВидеоАлексей ЖивовБелгородРоссияУкраинавыборыВооруженные силы УкраиныСВО
 
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