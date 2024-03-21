https://ukraina.ru/20240321/1054023674.html

Смогут ли тысячи дронов обезопасить Белгород и что даст "санитарная зона" с Украиной - Живов

Смогут ли тысячи дронов обезопасить Белгород и что даст "санитарная зона" с Украиной - Живов - 21.03.2024 Украина.ру

Смогут ли тысячи дронов обезопасить Белгород и что даст "санитарная зона" с Украиной - Живов

Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру сообщил о методах, которые могут позволить обезопасить Белгород и прекратить обстрелы со стороны ВСУ, а также о... Украина.ру, 21.03.2024

2024-03-21T17:12

2024-03-21T17:12

2024-03-21T17:12

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алексей живов

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Военный блогер Алексей Живов в эфире Украина.ру сообщил о методах, которые могут позволить обезопасить Белгород и прекратить обстрелы со стороны ВСУ, а также о ситуации на различных участках фронта. Кроме того, он рассказал о выборах президента России - в новых регионах и не только: 00:32 – Об обстрелах Белгорода и "санитарной зоне" ; 04:51 – Как обезопасить приграничье? 08:18 – О продвижении на Авдеевском направлении; 13:03 – О ситуации на других участках фронта; 17:05 – О выборах президента в новых регионах России.

белгород

россия

украина

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