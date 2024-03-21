Слишком близко к России. Почему Майя Санду ополчилась на главу Гагаузии Евгению Гуцул - 21.03.2024 Украина.ру
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Слишком близко к России. Почему Майя Санду ополчилась на главу Гагаузии Евгению Гуцул
Слишком близко к России. Почему Майя Санду ополчилась на главу Гагаузии Евгению Гуцул - 21.03.2024 Украина.ру
Слишком близко к России. Почему Майя Санду ополчилась на главу Гагаузии Евгению Гуцул
После того, как президент Молдавии Майя Санду 18 марта в ходе брифинга сообщила о том, что не намерена подписывать указ о назначении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул членом правительства, между центральными властями и руководством автономного образования произошел новый виток обострения
2024-03-21T14:03
2024-03-21T14:03
эксклюзив
гагаузия
молдавия
россия
санду
игорь додон
цик
владимир путин
мария захарова
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Санду утверждает, что Гуцул представляет интересы не жителей Гагаузской автономии, а оппозиционной партии "ШОР", которую летом 2023 года в Молдавии признали антиконституционной."Эта персона делает заявления против собственного государства", - сказала про Гуцул президент Молдавии.После этого Евгения Гуцул потребовала от Майи Санду публично извиниться за постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения в адрес первых лиц Гагаузии и заявила о готовности добиваться справедливости в суде.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что президент Молдавии сводит личные счеты с Гуцул и прикрывается законом. Кишинев пытается установить диктатуру, маскируя ее под демократию ─ так дипломат охарактеризовала отношение молдавских властей к главе Гагаузской автономии.Евгения Гуцул со своей стороны полагает, что цель последних нападок – не просто унизить лично ее, но и поставить под сомнение право гагаузского народа самостоятельно принимать решения и избирать руководство автономии без согласования с Кишиневом.Санду против Гуцул и конституцииДело в том, что, отказываясь дать Гуцул место в правительстве из-за ее якобы антиконституционной деятельности, Майя Санду и сама нарушает законодательство государства, которое возглавляет. Должность башкана (главы) Гагаузии, на которую год назад была избрана Гуцул, утверждена 14-й статьей закона о юридическом статусе автономии от 1994 года. В соответствии с этим документом, башкан Гагаузии утверждается в должности члена правительства Республики Молдавии декретом президента страны.Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии в мае 2023 года, но своего места в правительстве она до сих пор не получила. После того, как ЦИК Гагаузии объявил о ее победе, Кишинев инициировал проведение проверки в гагаузском избиркоме и изъял списки избирателей.Когда победу Гуцул не удалось оспорить, Санду обвинила Гуцул в связях с криминалом и отказалась поехать в регион на церемонию ее инаугурации. Президент Молдавии также сказала, что не посетит церемонию вступления в должность новой главы Гагаузии, потому что та состоит в запрещенной в Молдавии партии.Чем руководитель автономии не угодила президенту?Для президента Молдавии молодая и энергичная глава Гагаузской автономии является потенциально опасным политическим конкурентом. К тому же, политическая линия, которую декларирует Гуцул, отличается от курса, которого придерживается Санду. В интервью РИА Новости в марте этого года Гуцул подвергла сомнению приоритет политики Санду – "евроинтеграцию" Молдавии."Европейская интеграция – это "красивая сказка", которую правящая партия "продала" молдавскому избирателю. Реальность оказалось иной. Вместо "европейского уровня жизни" жители нашей страны получили стагнацию в экономике и падение экспорта, высокие темпы инфляции, рост тарифов на коммунальные услуги", – сказала глава Гагаузии.Гуцул также критиковала Санду за то, что политику евроинтеграции она проводит без учета национальных интересов Молдавии в целом и вопреки позиции жителей Гагаузии, традиционно выступающих за сближение с Россией.В начале марта на полях молодежного форума в Сочи Евгения Гуцул встретилась с Владимиром Путиным. Во время короткой встречи собеседники коснулись сложной региональной геополитической проблематики, отметила Гуцул в своем телеграм-канале."Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране. Российский лидер пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене",— рассказала она.Молдавское руководство весьма болезненно отреагировало на эту встречу. Глава пресс-службы правительства страны Даниел Водэ заявил, что общение молдавской оппозиции с руководством России противоречит интересам граждан Молдавии. Он подчеркнул, что только через единство страна приблизится к "мирному и процветающему европейскому будущему".Премьер-министр Молдавии Дорин Речан зашел еще дальше, заявив, что побывавшие с визитом в России молдавские политики могут быть привлечены к ответственности.Визит Гуцул в Россию очевидно не случайно взволновал власти в Кишиневе. Вскоре по возвращении в Молдавию гагаузский политик попросила руководство России позволить жителям региона удаленно открыть счета в российских банках в платежной системе "Мир". По ее словам, жителям Гагаузии на эти счета могли бы начисляться надбавки пенсионерам, учителям, врачам и работникам полиции.Также она заявила о том, что Гагаузия обсуждает с российскими партнерами конкретные цифры льгот по акцизу и пошлинам."Пока могу сказать, что гагаузские экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдавии", – рассказала Гуцул.Глава Гагаузии также сообщила, что попросила Россию поставлять газ по льготным тарифам напрямую в автономию.Коалиция против СандуПосле визита в Россию Евгения Гуцул сделала еще одно важное заявление, которое Кишинев не смог проигнорировать. На брифинге по итогам поездки 13 марта она заявила, что в ближайшее время намерена встретиться с лидерами оппозиционных партий – Владимиром Ворониным (Партия коммунистов), Игорем Додоном (Партия социалистов), Иланом Шором ("ШОР") и руководством партии "Возрождения".Осенью 2024 года в Молдавии должны пройти президентские выборы. В соответствии с результатами опросов общественного мнения Санду может проиграть в гонке за президентское кресло кандидату от Партии социалистов и бывшему главе государства Игорю Додону. Если Санду не наберет достаточного количества голосов в первом туре, во втором Додон будет иметь гораздо больше шансов на победу, утверждают социологи. Эти шансы возрастут, если оппозиция объединится вокруг одной платформы. А тот кандидат, которого поддержит Гагаузия, получит еще больше шансов выбиться в президенты.
https://ukraina.ru/20240301/1053651410.html
https://ukraina.ru/20230522/1046427987.html
https://ukraina.ru/20230519/1046388695.html
https://ukraina.ru/20240312/1053814247.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, гагаузия, молдавия, россия, санду, игорь додон, цик, владимир путин, мария захарова
Эксклюзив, Гагаузия, Молдавия, Россия, Санду, Игорь Додон, ЦИК, Владимир Путин, Мария Захарова

Слишком близко к России. Почему Майя Санду ополчилась на главу Гагаузии Евгению Гуцул

14:03 21.03.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПредставители Гагаузии провели пикет у здания Конституционного суда Молдавии
Представители Гагаузии провели пикет у здания Конституционного суда Молдавии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
После того, как президент Молдавии Майя Санду 18 марта в ходе брифинга сообщила о том, что не намерена подписывать указ о назначении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул членом правительства, между центральными властями и руководством автономного образования произошел новый виток обострения
Санду утверждает, что Гуцул представляет интересы не жителей Гагаузской автономии, а оппозиционной партии "ШОР", которую летом 2023 года в Молдавии признали антиконституционной.
"Эта персона делает заявления против собственного государства", - сказала про Гуцул президент Молдавии.
После этого Евгения Гуцул потребовала от Майи Санду публично извиниться за постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения в адрес первых лиц Гагаузии и заявила о готовности добиваться справедливости в суде.
"Сегодня мною был подано предварительное заявление в отношении гражданки Санду о защите чести и достоинства. Мы требуем публичных извинений и опровержения. Равенство всех граждан перед законом – это базовый принцип правового государства. В демократическом обществе никому не дозволено (даже президенту!) оскорблять и очернять и репутацию другого гражданина", – написала Гуцул в своем телеграм-канале.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что президент Молдавии сводит личные счеты с Гуцул и прикрывается законом. Кишинев пытается установить диктатуру, маскируя ее под демократию ─ так дипломат охарактеризовала отношение молдавских властей к главе Гагаузской автономии.
Евгения Гуцул со своей стороны полагает, что цель последних нападок – не просто унизить лично ее, но и поставить под сомнение право гагаузского народа самостоятельно принимать решения и избирать руководство автономии без согласования с Кишиневом.
Представители Гагаузии провели пикет у здания Конституционного суда Молдавии
1 марта, 15:31
"Власти Молдавии нас притесняют": глава Гагаузии встретилась с МатвиенкоГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом, сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в правительстве региона
Санду против Гуцул и конституции
Дело в том, что, отказываясь дать Гуцул место в правительстве из-за ее якобы антиконституционной деятельности, Майя Санду и сама нарушает законодательство государства, которое возглавляет. Должность башкана (главы) Гагаузии, на которую год назад была избрана Гуцул, утверждена 14-й статьей закона о юридическом статусе автономии от 1994 года. В соответствии с этим документом, башкан Гагаузии утверждается в должности члена правительства Республики Молдавии декретом президента страны.
Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии в мае 2023 года, но своего места в правительстве она до сих пор не получила. После того, как ЦИК Гагаузии объявил о ее победе, Кишинев инициировал проведение проверки в гагаузском избиркоме и изъял списки избирателей.
Когда победу Гуцул не удалось оспорить, Санду обвинила Гуцул в связях с криминалом и отказалась поехать в регион на церемонию ее инаугурации. Президент Молдавии также сказала, что не посетит церемонию вступления в должность новой главы Гагаузии, потому что та состоит в запрещенной в Молдавии партии.
Периметр России обзор
22 мая 2023, 06:50
Армения признаёт Карабах азербайджанским, Средняя Азия и санкции, Молдавия душит Гагаузию. Вокруг РоссииПротивостояние вокруг России постепенно нарастает. Пашинян отказался от Нагорного Карабаха, что в Армении не может не вызвать негодование, Казахстан все более отчетливо занимает антироссийскую позицию, а в Молдавии ведут упорную борьбу против пророссийских настроении в Гагаузии
Чем руководитель автономии не угодила президенту?
Для президента Молдавии молодая и энергичная глава Гагаузской автономии является потенциально опасным политическим конкурентом. К тому же, политическая линия, которую декларирует Гуцул, отличается от курса, которого придерживается Санду. В интервью РИА Новости в марте этого года Гуцул подвергла сомнению приоритет политики Санду – "евроинтеграцию" Молдавии.
"Европейская интеграция – это "красивая сказка", которую правящая партия "продала" молдавскому избирателю. Реальность оказалось иной. Вместо "европейского уровня жизни" жители нашей страны получили стагнацию в экономике и падение экспорта, высокие темпы инфляции, рост тарифов на коммунальные услуги", – сказала глава Гагаузии.
Гуцул также критиковала Санду за то, что политику евроинтеграции она проводит без учета национальных интересов Молдавии в целом и вопреки позиции жителей Гагаузии, традиционно выступающих за сближение с Россией.
В начале марта на полях молодежного форума в Сочи Евгения Гуцул встретилась с Владимиром Путиным. Во время короткой встречи собеседники коснулись сложной региональной геополитической проблематики, отметила Гуцул в своем телеграм-канале.
"Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране. Российский лидер пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене",— рассказала она.
Молдавское руководство весьма болезненно отреагировало на эту встречу. Глава пресс-службы правительства страны Даниел Водэ заявил, что общение молдавской оппозиции с руководством России противоречит интересам граждан Молдавии. Он подчеркнул, что только через единство страна приблизится к "мирному и процветающему европейскому будущему".
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан зашел еще дальше, заявив, что побывавшие с визитом в России молдавские политики могут быть привлечены к ответственности.
Визит Гуцул в Россию очевидно не случайно взволновал власти в Кишиневе. Вскоре по возвращении в Молдавию гагаузский политик попросила руководство России позволить жителям региона удаленно открыть счета в российских банках в платежной системе "Мир". По ее словам, жителям Гагаузии на эти счета могли бы начисляться надбавки пенсионерам, учителям, врачам и работникам полиции.
Также она заявила о том, что Гагаузия обсуждает с российскими партнерами конкретные цифры льгот по акцизу и пошлинам.
"Пока могу сказать, что гагаузские экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдавии", – рассказала Гуцул.
Глава Гагаузии также сообщила, что попросила Россию поставлять газ по льготным тарифам напрямую в автономию.
Въезд в Гагаузию - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
19 мая 2023, 18:18
"Слишком пророссийская". Гагаузия пошла на прямой конфликт с КишинёвомВ Гагаузии 13 мая прошёл второй тур выборов её главы (башкана), победу на которых одержала кандидат от партии "ШОР" Евгения Гуцул. Она опередила своего конкурента Григория Узуна примерно на две с половиной тысячи голосов (27 376 против 24 913) при явке 57,8%
Коалиция против Санду
После визита в Россию Евгения Гуцул сделала еще одно важное заявление, которое Кишинев не смог проигнорировать. На брифинге по итогам поездки 13 марта она заявила, что в ближайшее время намерена встретиться с лидерами оппозиционных партий – Владимиром Ворониным (Партия коммунистов), Игорем Додоном (Партия социалистов), Иланом Шором ("ШОР") и руководством партии "Возрождения".
Осенью 2024 года в Молдавии должны пройти президентские выборы. В соответствии с результатами опросов общественного мнения Санду может проиграть в гонке за президентское кресло кандидату от Партии социалистов и бывшему главе государства Игорю Додону. Если Санду не наберет достаточного количества голосов в первом туре, во втором Додон будет иметь гораздо больше шансов на победу, утверждают социологи. Эти шансы возрастут, если оппозиция объединится вокруг одной платформы. А тот кандидат, которого поддержит Гагаузия, получит еще больше шансов выбиться в президенты.
Путин и Гуцул
12 марта, 05:37
Мятежные гагаузы: что это за народ и почему они хотят войти в состав РоссииПосле встречи башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул с президентом России Владимиром Путиным в социальных сетях гагаузской автономии стали появляться многочисленные и загадочные публикации
 
ЭксклюзивГагаузияМолдавияРоссияСандуИгорь ДодонЦИКВладимир ПутинМария Захарова
 
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Заголовок открываемого материала
14:03Слишком близко к России. Почему Майя Санду ополчилась на главу Гагаузии Евгению Гуцул
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