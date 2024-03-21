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Слишком близко к России. Почему Майя Санду ополчилась на главу Гагаузии Евгению Гуцул

Слишком близко к России. Почему Майя Санду ополчилась на главу Гагаузии Евгению Гуцул - 21.03.2024 Украина.ру

Слишком близко к России. Почему Майя Санду ополчилась на главу Гагаузии Евгению Гуцул

После того, как президент Молдавии Майя Санду 18 марта в ходе брифинга сообщила о том, что не намерена подписывать указ о назначении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул членом правительства, между центральными властями и руководством автономного образования произошел новый виток обострения

2024-03-21T14:03

2024-03-21T14:03

2024-03-21T14:03

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цик

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Санду утверждает, что Гуцул представляет интересы не жителей Гагаузской автономии, а оппозиционной партии "ШОР", которую летом 2023 года в Молдавии признали антиконституционной."Эта персона делает заявления против собственного государства", - сказала про Гуцул президент Молдавии.После этого Евгения Гуцул потребовала от Майи Санду публично извиниться за постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения в адрес первых лиц Гагаузии и заявила о готовности добиваться справедливости в суде.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что президент Молдавии сводит личные счеты с Гуцул и прикрывается законом. Кишинев пытается установить диктатуру, маскируя ее под демократию ─ так дипломат охарактеризовала отношение молдавских властей к главе Гагаузской автономии.Евгения Гуцул со своей стороны полагает, что цель последних нападок – не просто унизить лично ее, но и поставить под сомнение право гагаузского народа самостоятельно принимать решения и избирать руководство автономии без согласования с Кишиневом.Санду против Гуцул и конституцииДело в том, что, отказываясь дать Гуцул место в правительстве из-за ее якобы антиконституционной деятельности, Майя Санду и сама нарушает законодательство государства, которое возглавляет. Должность башкана (главы) Гагаузии, на которую год назад была избрана Гуцул, утверждена 14-й статьей закона о юридическом статусе автономии от 1994 года. В соответствии с этим документом, башкан Гагаузии утверждается в должности члена правительства Республики Молдавии декретом президента страны.Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии в мае 2023 года, но своего места в правительстве она до сих пор не получила. После того, как ЦИК Гагаузии объявил о ее победе, Кишинев инициировал проведение проверки в гагаузском избиркоме и изъял списки избирателей.Когда победу Гуцул не удалось оспорить, Санду обвинила Гуцул в связях с криминалом и отказалась поехать в регион на церемонию ее инаугурации. Президент Молдавии также сказала, что не посетит церемонию вступления в должность новой главы Гагаузии, потому что та состоит в запрещенной в Молдавии партии.Чем руководитель автономии не угодила президенту?Для президента Молдавии молодая и энергичная глава Гагаузской автономии является потенциально опасным политическим конкурентом. К тому же, политическая линия, которую декларирует Гуцул, отличается от курса, которого придерживается Санду. В интервью РИА Новости в марте этого года Гуцул подвергла сомнению приоритет политики Санду – "евроинтеграцию" Молдавии."Европейская интеграция – это "красивая сказка", которую правящая партия "продала" молдавскому избирателю. Реальность оказалось иной. Вместо "европейского уровня жизни" жители нашей страны получили стагнацию в экономике и падение экспорта, высокие темпы инфляции, рост тарифов на коммунальные услуги", – сказала глава Гагаузии.Гуцул также критиковала Санду за то, что политику евроинтеграции она проводит без учета национальных интересов Молдавии в целом и вопреки позиции жителей Гагаузии, традиционно выступающих за сближение с Россией.В начале марта на полях молодежного форума в Сочи Евгения Гуцул встретилась с Владимиром Путиным. Во время короткой встречи собеседники коснулись сложной региональной геополитической проблематики, отметила Гуцул в своем телеграм-канале."Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране. Российский лидер пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене",— рассказала она.Молдавское руководство весьма болезненно отреагировало на эту встречу. Глава пресс-службы правительства страны Даниел Водэ заявил, что общение молдавской оппозиции с руководством России противоречит интересам граждан Молдавии. Он подчеркнул, что только через единство страна приблизится к "мирному и процветающему европейскому будущему".Премьер-министр Молдавии Дорин Речан зашел еще дальше, заявив, что побывавшие с визитом в России молдавские политики могут быть привлечены к ответственности.Визит Гуцул в Россию очевидно не случайно взволновал власти в Кишиневе. Вскоре по возвращении в Молдавию гагаузский политик попросила руководство России позволить жителям региона удаленно открыть счета в российских банках в платежной системе "Мир". По ее словам, жителям Гагаузии на эти счета могли бы начисляться надбавки пенсионерам, учителям, врачам и работникам полиции.Также она заявила о том, что Гагаузия обсуждает с российскими партнерами конкретные цифры льгот по акцизу и пошлинам."Пока могу сказать, что гагаузские экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдавии", – рассказала Гуцул.Глава Гагаузии также сообщила, что попросила Россию поставлять газ по льготным тарифам напрямую в автономию.Коалиция против СандуПосле визита в Россию Евгения Гуцул сделала еще одно важное заявление, которое Кишинев не смог проигнорировать. На брифинге по итогам поездки 13 марта она заявила, что в ближайшее время намерена встретиться с лидерами оппозиционных партий – Владимиром Ворониным (Партия коммунистов), Игорем Додоном (Партия социалистов), Иланом Шором ("ШОР") и руководством партии "Возрождения".Осенью 2024 года в Молдавии должны пройти президентские выборы. В соответствии с результатами опросов общественного мнения Санду может проиграть в гонке за президентское кресло кандидату от Партии социалистов и бывшему главе государства Игорю Додону. Если Санду не наберет достаточного количества голосов в первом туре, во втором Додон будет иметь гораздо больше шансов на победу, утверждают социологи. Эти шансы возрастут, если оппозиция объединится вокруг одной платформы. А тот кандидат, которого поддержит Гагаузия, получит еще больше шансов выбиться в президенты.

https://ukraina.ru/20240301/1053651410.html

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эксклюзив, гагаузия, молдавия, россия, санду, игорь додон, цик, владимир путин, мария захарова