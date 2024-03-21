https://ukraina.ru/20240321/1054014008.html

Военкомы издеваются над инвалидами и берут взятки стройматериалами. Как проходит мобилизация в Тернополе

Военкомы издеваются над инвалидами и берут взятки стройматериалами. Как проходит мобилизация в Тернополе - 21.03.2024 Украина.ру

Военкомы издеваются над инвалидами и берут взятки стройматериалами. Как проходит мобилизация в Тернополе

Небольшой областной центр на Западной Украине Тернополь последние дни часто мелькает в украинских СМИ в связи с насильственной мобилизацией. В среду 20 марта украинские сотрудники ТЦК (военкомы) не поленились даже забраться на крышу многоэтажного строящегося здания, чтобы раздать повестки строителям. Очевидно, достраивать здание уже никто не будет.

2024-03-21T12:35

2024-03-21T12:35

2024-03-21T12:35

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"Мобилизация продолжает идти через полный беспредел. Мужиков ловят везде. Скоро в стране всё замрёт, так как работяг всех отловят и отправят на ноль. Будет жесткий дефицит нормальной рабочей силы", - комментирует этот случай украинский telegram-канал "Легитимный".Мобилизация на Украине давно превратилась в коррупционную схему. Отлавливают и бросают в окопы тех, кто не может откупиться. Если руководство военкоматов за отсрочку требует круглую сумму в долларах, то рядовые военкомы осознали, что можно получать любые товары и услуги на такую "валюту", как невручение повестки.В среду 20 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинула подозрение сержанту ТЦК из Тернополя, который за "невручение повестки" требовал у рабочего новые входные двери себе в квартиру.Еще один сержант ТЦК Тернополя шантажировал военнообязанных и требовал от них покупать ему стройматериалы. После предъявления чека о закупке стройматериалов он удалял из базы данных сведения о вручения повесток. Закупленные стройматериалы по чеку затем возвращались продавцу. Зачастую стройматериалы даже не покидали магазин. Технически, ушлый сержант за аннулирование повестки не получал от военнообязанного ни денег, ни реальных стройматериалов, которые могли бы фигурировать в деле.Накануне в украинском сегменте соцсетей также сообщали, как бытовая ситуация спровоцировала в Тернополе "съезд" толпы военкомов и полиции. Немолодой мужчина вызвал эвакуатор, так как его старенький "Жигуль "заглох на перекрестке.В итоге приехало пять экипажей полиции и десяток военкомов. Мужчину скрутили, затолкали в микроавтобус и увезли в военкомат. В принципе на Украине сейчас любой вызов полиции, в том числе по существенному поводу, грозит мобилизацией мужчине до 60 лет, который окажется даже случайным свидетелем.Принципы насильственной мобилизации в Тернополе понимают даже дети, используя ее в качестве шантажа и манипуляции взрослыми мужчинами. Так, например, в городских пабликах на днях распространяли фото записи в дневнике одного из семиклассников Тернополя. "Грозил учителю физкультуры сдать его в ТЦК", - написал классный руководитель. Таким вот нехитрым образом юные сорванцы пытаются найти управу на тех, кто заставляет их подтягиваться или бежать кросс на уроках физкультуры. По закону преподаватели пока не подлежат мобилизации, если работают на полную ставку, но и в данном случае зачастую действует коррупционная схема – у забронированных работников требуют часть зарплаты, угрожая сократить им ставку или уволить.Бывший народный депутат Рады Игорь Мосийчук* недоумевает, зачем необходимы такие жесткие меры по мобилизации, если, по словам Зеленского, воюет около миллиона человек, а потери не превышают 31 тысячу. "В Тернополе избили человека сотрудники ТЦК ─ умер. Зачем это все делать? Если у нас достаточное количество человек в армии и должна осуществляться ротация", - недоумевает Мосийчук*.Многие из ранее мобилизованных жителей Тернополя возвращаются домой инвалидами. По закону, государство обязано их лечить и проводить протезирование. Однако наплыв раненых таков, что очередь на лечение растягивается на годы, поэтому многие до него просто не доживают.Об этом знаю, как сами украинские военные, так и местные депутаты, которые готовы поспособствовать выделению средств на лечение конкретного раненого, но за определенную мзду. Депутаты не брезгуют даже относительно небольшими суммами, цинично действуя по принципу "сто инвалидов – депутату новый автомобиль".На этой неделе СБУ задержала главу бюджетной комиссии Тернопольского областного совета Олега Щиголя. Его подозревают в том, что за выделение средств на лечение раненых военнослужащих он требовал от них откат или половину выделяемой суммы – 15 000 гр (40 000 р.). Сама по себе коррупционная схема говорит о том, что в реальности раненым всушникам не так-то легко получить положенные средства на лечение и реабилитацию.Примечательно, что задержанный Олег Щеголь незадолго до задержания был одним из инициаторов награждения нациста Ярослава Гунько, служившего в дивизии СС "Галичина", почетным знаком "За заслуги перед Тернопольщиной". В сентябре прошлого года на выступление Зеленского в Канаде позвали эсэсовца Ярослава Гунько, а спикер канадского парламента представил его как "героя Украины и Канады. В результате разразился международный скандал, после которого спикер палаты общин, который и пригласил Гунько в парламент, вынужден был подать в отставку.Мобилизация в Тернополе сопровождается и регулярными издевательствами над инвалидами первой группы. Местное издание "Тернополяне" сообщает, что на медкомиссию направляют даже тех, кто годами прикован к инвалидному креслу.Еще один житель того же села, 55-летний инвалид Захар Халупяк, который всю жизнь на гемодиализе (искусственная почка), рассказывает, что военкомат над ним тоже буквально издевается. "Мне позвонил староста, сказал, что мне нужно в военкомат. Я приехал туда, меня послали на комиссию. За день я прошел несколько врачей, а дальше, понимаете, я физически не могут подняться на второй этаж этой больницы. Я ведь три раза в неделю езжу в Бучач на гемодиализ, у меня свидетельство инвалида первой группы, меня все в селе знают, почему мне нужно проходить какие-то комиссии", - недоумевает инвалид.О масштабах "могилизации" в Тернопольской области свидетельствует тот факт, что администрация села Рыбники сообщила 19 марта, что за прошедшую неделю они похоронили троих односельчан, мобилизованных в ВСУ. Население села Рыбники, по переписи от 2001 года, составляло 323 человека, а сейчас там проживает от силы 200 человек, преимущественно пенсионеров.Рост числа погибших жителей области за последние дни связан с бездумными и бессмысленными террористическими атаками на Белгородскую область РФ, начавшимися на прошлой неделе для срыва выборов президента РФ. В этих нападениях участвует тернопольская территориальная оборона (105 ТРО), пресс-секретарь которой в социальных сетях прямо пишет, что они воюют вместе российскими коллаборационистами. Ради политических амбиций Зеленского и его попыток выслужиться перед западными хозяевами Тернопольская область лишается мужского населения. В особенности ее сельские районы, где этой весной уже некому пахать и сеять.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

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эксклюзив, тернополь, украина, мобилизация, дмитрий ковалевич, сбу, владимир зеленский, игорь мосийчук, рада, канада, сс