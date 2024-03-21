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Подоляк обвинил Запад в попытке "усидеть на двух стульях"

Подоляк обвинил Запад в попытке "усидеть на двух стульях" - 21.03.2024 Украина.ру

Подоляк обвинил Запад в попытке "усидеть на двух стульях"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Запад в желании "усидеть на двух стульях" из-за стремления защитить свой рынок, пишет газета Politico

2024-03-21T09:31

2024-03-21T09:31

2024-03-21T09:31

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"С одной стороны, вы союзник и должны помочь Украине... С другой стороны, вы пытаетесь защитить свой рынок протекционистским путем", - сказал Подоляк.Как пишет издание, отношения между Киевом и европейскими союзниками обострились из-за недельных протестов фермеров в Польше и ряде других европейских стран против импорта украинской сельскохозяйственной продукции.Теперь страны ЕС разделились во мнениях, следует ли расширять беспошлинный импорт украинской продукции. Польша и Франция настаивают на ужесточении ограничений.По данным издания, Подоляк посетовал, что дебаты о том, следует ли восстанавливать барьеры, снятые после начала силами РФ спецоперации на Украине, недостойны союзников Киева.Накануне совет ЕС и Европарламент согласовали новое предложение о продлении на год (до 5 июня 2025 года) беспошлинного импорта товаров с Украины, в которое добавили дополнительные ограничения и возможность экстренного прекращения ввоза в ЕС ряда сельхозпродукции, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед.Защитный механизм предполагает, в частности, введение пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы.В ЕС в последние месяцы обострились протесты аграриев. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, а также недостаточных мер господдержки.

https://ukraina.ru/20240314/1053878073.html

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протесты, фермер, новости, украина, запад, киев, михаил подоляк, ес, офис президента