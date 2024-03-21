https://ukraina.ru/20240321/1054006450.html

Достижимая цель: эксперт рассказал про две важные задачи должны решить ВС РФ, чтобы освободить Гуляйполе

Достижимая цель: эксперт рассказал про две важные задачи должны решить ВС РФ, чтобы освободить Гуляйполе - 21.03.2024 Украина.ру

Достижимая цель: эксперт рассказал про две важные задачи должны решить ВС РФ, чтобы освободить Гуляйполе

Гуляйполе - это цель, которая в принципе достижима имеющимися ресурсами ВС РФ. По мере того, как резервы ВСУ будут выбиваться, российское наступление пойдет дальше. Моральный дух ВСУ невысокий, а темпы мобилизации не позволяют восполнять потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-03-21T03:10

2024-03-21T03:10

2024-03-21T03:10

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Гуляйполе — это серьезный логистический центр, и его освобождение принципиально важно для российских военных. Это цель, которая в принципе достижима имеющимися ресурсами ВС РФ, рассказал эксперт.Первая задача армии РФ — это выбивание боеготовых бригад и отдельных подразделений. Вторая задача — это логистика, то есть лишение противника коммуникационных узлов, добавил он.Западнее Авдеевки ВСУ перекинули три бригады, при этом часть украинских войск была переброшена на Запорожское направление. Но эти ресурсы скоро "сточатся", потому что потери Киева по направлениям составляют около батальона. По мере того, как резервы ВСУ будут выбиваться, российское наступление пойдет дальше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240320/1053999602.html

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новости, россия, запорожское направление, авдеевка, владимир евсеев, всу, вс рф, наступление, ресурсы, оборона