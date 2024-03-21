Достижимая цель: эксперт рассказал про две важные задачи должны решить ВС РФ, чтобы освободить Гуляйполе
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Гуляйполе - это цель, которая в принципе достижима имеющимися ресурсами ВС РФ. По мере того, как резервы ВСУ будут выбиваться, российское наступление пойдет дальше. Моральный дух ВСУ невысокий, а темпы мобилизации не позволяют восполнять потери. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Гуляйполе — это серьезный логистический центр, и его освобождение принципиально важно для российских военных. Это цель, которая в принципе достижима имеющимися ресурсами ВС РФ, рассказал эксперт.
Первая задача армии РФ — это выбивание боеготовых бригад и отдельных подразделений. Вторая задача — это логистика, то есть лишение противника коммуникационных узлов, добавил он.
"При таком подходе будет рушиться оборона. Учитывая, что моральный дух ВСУ не такой высокий как был, темпы мобилизации не позволяют восполнять потери. Из силовых структур, полиции, СБУ, для восполнения потерь могут взять не более 100 тысяч, что недостаточно", - подчеркнул Евсеев.
Западнее Авдеевки ВСУ перекинули три бригады, при этом часть украинских войск была переброшена на Запорожское направление. Но эти ресурсы скоро "сточатся", потому что потери Киева по направлениям составляют около батальона. По мере того, как резервы ВСУ будут выбиваться, российское наступление пойдет дальше, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.
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