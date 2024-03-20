https://ukraina.ru/20240320/1054003107.html

Поляки заблокировали движение автобусов на границе с Украиной

Поляки заблокировали движение автобусов на границе с Украиной - 20.03.2024 Украина.ру

Поляки заблокировали движение автобусов на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали движение пассажирских автобусов на пункте пропуска "Медика" - "Шегини", сообщил спикер госпогранслужбы Украины Андрей Демченко

2024-03-20T17:02

2024-03-20T17:02

2024-03-20T17:02

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автобус

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Ограничение движения автобусов началось около 11:10 утра 20 марта. Протестующие блокируют движение автобусов на польском пункте пропуска "Медика", смежном с украинским КПП "Шегини".Спикер погранслужбы отметил, что пока неизвестно р сроках проведения блокировки движения данной категории транспорта. Он призвал граждан и перевозчиков учесть эту информацию при планировании поездок.Общепольский протест фермеров на украинской границе начался в феврале. В частности, аграрии выступают против импорта сельскохозяйственных культур с Украины.

https://ukraina.ru/20240320/1054002505.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, госпогранслужба, пограничная служба украины, граница, польша, автобус