Поляки заблокировали движение автобусов на границе с Украиной
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВведение дополнительных карантинных мер в Киеве в связи с коронавирусом
Польские фермеры заблокировали движение пассажирских автобусов на пункте пропуска "Медика" - "Шегини", сообщил спикер госпогранслужбы Украины Андрей Демченко
Ограничение движения автобусов началось около 11:10 утра 20 марта. Протестующие блокируют движение автобусов на польском пункте пропуска "Медика", смежном с украинским КПП "Шегини".
"Они планируют пропускать только по одному автобусу на два часа, как на въезд на Украину, так и на выезд", - заявил Демченко.
Спикер погранслужбы отметил, что пока неизвестно р сроках проведения блокировки движения данной категории транспорта. Он призвал граждан и перевозчиков учесть эту информацию при планировании поездок.
Общепольский протест фермеров на украинской границе начался в феврале. В частности, аграрии выступают против импорта сельскохозяйственных культур с Украины.