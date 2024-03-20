Поляки заблокировали движение автобусов на границе с Украиной - 20.03.2024 Украина.ру
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Поляки заблокировали движение автобусов на границе с Украиной
Поляки заблокировали движение автобусов на границе с Украиной - 20.03.2024 Украина.ру
Поляки заблокировали движение автобусов на границе с Украиной
Польские фермеры заблокировали движение пассажирских автобусов на пункте пропуска "Медика" - "Шегини", сообщил спикер госпогранслужбы Украины Андрей Демченко
2024-03-20T17:02
2024-03-20T17:02
новости
украина
госпогранслужба
пограничная служба украины
граница
польша
автобус
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Ограничение движения автобусов началось около 11:10 утра 20 марта. Протестующие блокируют движение автобусов на польском пункте пропуска "Медика", смежном с украинским КПП "Шегини".Спикер погранслужбы отметил, что пока неизвестно р сроках проведения блокировки движения данной категории транспорта. Он призвал граждан и перевозчиков учесть эту информацию при планировании поездок.Общепольский протест фермеров на украинской границе начался в феврале. В частности, аграрии выступают против импорта сельскохозяйственных культур с Украины.
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новости, украина, госпогранслужба, пограничная служба украины, граница, польша, автобус
Новости, Украина, Госпогранслужба, Пограничная служба Украины, граница, Польша, автобус

Поляки заблокировали движение автобусов на границе с Украиной

17:02 20.03.2024
 
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© РИА Новости . Стрингер
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Польские фермеры заблокировали движение пассажирских автобусов на пункте пропуска "Медика" - "Шегини", сообщил спикер госпогранслужбы Украины Андрей Демченко
Ограничение движения автобусов началось около 11:10 утра 20 марта. Протестующие блокируют движение автобусов на польском пункте пропуска "Медика", смежном с украинским КПП "Шегини".
"Они планируют пропускать только по одному автобусу на два часа, как на въезд на Украину, так и на выезд", - заявил Демченко.
Спикер погранслужбы отметил, что пока неизвестно р сроках проведения блокировки движения данной категории транспорта. Он призвал граждан и перевозчиков учесть эту информацию при планировании поездок.
Общепольский протест фермеров на украинской границе начался в феврале. В частности, аграрии выступают против импорта сельскохозяйственных культур с Украины.
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
16:28
Послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаровСоглашение по беспошлинному импорту украинских товаров не поддержали послы стран Евросоюза – Франции и Польши. Париж и Варшава настаивают на "лучшем для их фермеров соглашении с Украиной", передаёт RMF FM
 
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