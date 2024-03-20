https://ukraina.ru/20240320/1054002642.html
Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО - 20.03.2024 Украина.ру
Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
Мультимедийная пресс-конференция
2024-03-20T16:54
2024-03-20T16:54
2024-03-20T17:00
россия
владимир путин
владимир корнилов
алексей анпилогов
миа "россия сегодня"
украина.ру
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Начало 22 марта в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"На президентских выборах 2024 года российское общество продемонстрировало рекордную электоральную активность и дало рекордное же количество голосов за действующего президента Владимира Путина. Это, в частности, означает полную поддержку и доверие к нему в ходе специальной военной операции. Заручившись этой поддержкой, наш президент и главнокомандующий может принимать ещё более ответственные стратегические решения в военной и политической сферах, приближая нашу победу.Участники:- политолог, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- экономист, директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;- политолог, историк, публицист Руслан КАЛИНЧУК;- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИНВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/14/1054002844_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_41120c39d7a9c2fc1a9e465f7bd90a3d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, владимир путин, владимир корнилов, алексей анпилогов, миа "россия сегодня", украина.ру
Россия, Владимир Путин, Владимир Корнилов, Алексей Анпилогов, МИА "Россия сегодня", Украина.ру
Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
16:54 20.03.2024 (обновлено: 17:00 20.03.2024)
Мультимедийная пресс-конференция
Начало 22 марта в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
На президентских выборах 2024 года российское общество продемонстрировало рекордную электоральную активность и дало рекордное же количество голосов за действующего президента Владимира Путина. Это, в частности, означает полную поддержку и доверие к нему в ходе специальной военной операции. Заручившись этой поддержкой, наш президент и главнокомандующий может принимать ещё более ответственные стратегические решения в военной и политической сферах, приближая нашу победу.
- политолог, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- экономист, директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;
- политолог, историк, публицист Руслан КАЛИНЧУК;
- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИН
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".