Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО - 20.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240320/1054002642.html
Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО - 20.03.2024 Украина.ру
Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
Мультимедийная пресс-конференция
2024-03-20T16:54
2024-03-20T17:00
россия
владимир путин
владимир корнилов
алексей анпилогов
миа "россия сегодня"
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/14/1054002844_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21ddfff9d2a1d52cdf7290f5e12d6d37.jpg
Начало 22 марта в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"На президентских выборах 2024 года российское общество продемонстрировало рекордную электоральную активность и дало рекордное же количество голосов за действующего президента Владимира Путина. Это, в частности, означает полную поддержку и доверие к нему в ходе специальной военной операции. Заручившись этой поддержкой, наш президент и главнокомандующий может принимать ещё более ответственные стратегические решения в военной и политической сферах, приближая нашу победу.Участники:- политолог, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- экономист, директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;- политолог, историк, публицист Руслан КАЛИНЧУК;- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИНВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/14/1054002844_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_41120c39d7a9c2fc1a9e465f7bd90a3d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, владимир путин, владимир корнилов, алексей анпилогов, миа "россия сегодня", украина.ру
Россия, Владимир Путин, Владимир Корнилов, Алексей Анпилогов, МИА "Россия сегодня", Украина.ру

Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО

16:54 20.03.2024 (обновлено: 17:00 20.03.2024)
 
анонс на 22.03
анонс на 22.03
Читать в
Мультимедийная пресс-конференция
Начало 22 марта в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
На президентских выборах 2024 года российское общество продемонстрировало рекордную электоральную активность и дало рекордное же количество голосов за действующего президента Владимира Путина. Это, в частности, означает полную поддержку и доверие к нему в ходе специальной военной операции. Заручившись этой поддержкой, наш президент и главнокомандующий может принимать ещё более ответственные стратегические решения в военной и политической сферах, приближая нашу победу.
Участники:
- политолог, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;
- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;
- экономист, директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;
- политолог, историк, публицист Руслан КАЛИНЧУК;
- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИН
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
 
РоссияВладимир ПутинВладимир КорниловАлексей АнпилоговМИА "Россия сегодня"Украина.ру
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Днепровская флотилия, фермерские войны, обстрелы. Итоги 20 марта
18:00Гладков сообщил о новых жертвах обстрела ВСУ: 2 мирных жителя погибли, столько же ранены
17:46Украина начала производить ракеты с дальностью полёта более 600 км – WP
17:35Ющенко и кровяная колбаса. Иностранный легион - потешные полки или грозная сила Франции
17:24Парламентский кризис на Украине: депутаты пошли в отказ, Рада замерла
17:15Литва выделила €35 млн на снаряды для ВСУ в рамках чешской инициативы
17:02Поляки заблокировали движение автобусов на границе с Украиной
16:59В ПАСЕ попросили российских спортсменов не участвовать в Олимпиаде, чтобы украинцы не обиделись
16:54Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО
16:45Александр Корбут: Россия отрубила костлявую руку голода, а Европа по Марксу зарабатывает на Украине
16:28Послы ЕС выступили против беспошлинного импорта украинских товаров
16:21"Речь о военном контингенте": Гончаренко* рассказал о планах Макрона
16:20Путь из варяг в персы и индусы. За три недели из Балтики в Индийский океан
15:23Шойгу назвал потери ВСУ за восемь дней диверсий на границе
15:02Шойгу сообщил о формировании Днепровской речной флотилии
14:56Алексей Самойлов: Когда Франция грамотно заменит ВСУ, русский медведь вырвется из клетки
14:28"Способы непростые, но сделаем": Путин пообещал обезопасить Белгородскую область
13:48Выборы - только пролог. Путин пообещал новые победы России
13:32Кремль ответил на предложение Борреля по использованию российских активов
13:04Тринадцать "Вампиров" сбито над Белгородской областью
Лента новостейМолния