https://ukraina.ru/20240320/1054002642.html

Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО

Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО - 20.03.2024 Украина.ру

Карт-бланш для Верховного главнокомандующего. Итоги выборов президента России и перспективы СВО

Мультимедийная пресс-конференция

2024-03-20T16:54

2024-03-20T16:54

2024-03-20T17:00

россия

владимир путин

владимир корнилов

алексей анпилогов

миа "россия сегодня"

украина.ру

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Начало 22 марта в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"На президентских выборах 2024 года российское общество продемонстрировало рекордную электоральную активность и дало рекордное же количество голосов за действующего президента Владимира Путина. Это, в частности, означает полную поддержку и доверие к нему в ходе специальной военной операции. Заручившись этой поддержкой, наш президент и главнокомандующий может принимать ещё более ответственные стратегические решения в военной и политической сферах, приближая нашу победу.Участники:- политолог, обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;- военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей АНПИЛОГОВ;- экономист, директор Института нового общества Василий КОЛТАШОВ;- политолог, историк, публицист Руслан КАЛИНЧУК;- военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АЛЁХИНВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, владимир путин, владимир корнилов, алексей анпилогов, миа "россия сегодня", украина.ру