https://ukraina.ru/20240320/1054002394.html

Парламентский кризис на Украине: депутаты пошли в отказ, Рада замерла

Парламентский кризис на Украине: депутаты пошли в отказ, Рада замерла - 20.03.2024 Украина.ру

Парламентский кризис на Украине: депутаты пошли в отказ, Рада замерла

Парламентский кризис на Украине разрастается. Очередное заседание отложено. Издание "Украинская правда" пишет, что несколько десятков народных депутатов от самой крупной фракции "Слуга народа", которая составляет монобольшинство, хотят сложить мандаты

2024-03-20T17:24

2024-03-20T17:24

2024-03-20T17:24

украина

киев

владимир зеленский

петр порошенко

александр дубинский

верховная рада

рада

офис президента

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102932/38/1029323880_0:129:3219:1940_1920x0_80_0_0_b3e68b353e9091c378f04be0064eb71b.jpg.webp

Народные избранники жалуются на усталость от войны, на отсутствие мотивации, полное и безоговорочное следование разнарядкам из Офиса Президента. Парламент фактически утратил свои независимые функции и работает лично на Зеленского. У активных "голосовальщиков" в Верховной Раде осталось 170-180 голосов.Политик Александр Дубинский считает, что повестка для деятельности Верховной Рады тоже исчерпана."Отмена нескольких подряд заседаний Рады (депутаты собирались ради протокола) говорит о том, что никакой повестки для Украины у власти уже нет. Нет планов "Б" и "Ц", нет вопросов экономики, нет вопросов социальной политики, даже шкурняков нет – ничего не осталось. Рада может собираться и собирается только для голосований по законопроектам, которые рекомендовали партнеры, и для возможного дерибана денег (но их нет). Больше ни для чего эта Рада не нужна. Ну разве что подписывать загранкомандировки", - сказал Дубинский.Однако некоторые украинские телеграм-каналы пишут о том, что тему парламентского кризиса раскачивают и оплачивают в СМИ оппозиционные силы, а именно Петр Порошенко. Цель – укрепить в сознании украинского общества понимание того, что после 20 мая истекает срок легитимности не только президента Зеленского, но и Верховная Рада фактически перестала выполнять свои прямые обязанности.Так, телеграмм-канал "Голубцы с Банковой" пишет: "Фиала + его соросята и Петр Алексеевич давно готовят почву через свои информационные, прости господи, площадки по той самой "легитимности" Президента и парламента. Факт ... Каждый второй заголовок - "крах слуг", "парламентский кризис", "все пропало". Голубчики, для кого вы это пишете? Спасибо за откровение, но мы и без вас прекрасно понимаем, что моно (парламентское монобольшинство - ред.) давно пришел конец, бесповоротный. Но давайте-ка не ровнять всех под одну вашу грантоедовскую гребенку. Депутатов-гастарбайтеров, готовых продать страну и народ за океанские гроши, и депутатов, кто голосует за Украину. Слуги - всё. Рада - работает. Не качайте лодку, ироды".Но главная причина парламентского кризиса – это нежелание народных депутатов брать на себя ответственность за принятие сомнительных законов, часто противоречащих Конституции. К таким можно отнести и законопроект о запрете Украинской православной церкви, и законопроект о мобилизации. Журналист Макс Назаров написал в своем телеграм-канале: "Друзья, ну чего вы снова возбудились по тем слугам - есть монобольшинство или нет! Это было ясно еще до войны, их сейчас с горем пополам 150 от силы (а было что-то около 240) Почему? Ну потому, что команда мечты, которую нам обещали в 19-м, в которую я два раза чуть не попал (и слава Богу), превратилась в команду шариковых и швондеров".Между тем, целый сенатор Линдси Грэм приехал на днях в Киев, чтобы ускорить процесс голосования по вопросу принятия закона о мобилизации. Для удержания фронта, а тем более для нового контрнаступления, нужны люди, много людей, много молодых людей. А задержки, доработки законопроекта о мобилизации в комитетах, очевидно, нервируют американских партнеров. Украинский публицист и международный обозреватель Андрей Бузаров сегодня доложил, что в Раде активизировалась работа над законопроектом, на обсуждении которого он присутствовал. "Вчера, в рамках заседания Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки прошло очередное обсуждение законопроекта о мобилизации. Сейчас уже мало кто помнит первоначальную редакцию законопроекта. Разве только депутаты и эксперты, которые находятся глубоко в процессе, могут объяснить весь ход законотворческого процесса по вопросу мобилизации", - сообщил он.По его словам, этот законопроект является одним из наиболее обсуждаемых в информационном пространстве Украины за последнее время."Ведь по сути, рассматриваются новые правовые рамки жизни всего общества в условиях военного времени. Та скорость, с которой депутаты и эксперты работают над поправками, говорит о том, что с высокой долей вероятности закон будет принят в ближайшее время, однако его конечную редакцию спрогнозировать сложно. Так как есть факторы как политизации предмета правового регулирования закона, так и стремление существенно ограничить отдельные права и свободы граждан", - отметил Бузаров.Но интрига не только в том, какую версию законопроекта вынесут в зал на голосование, но и сохранится ли большинство для принятия документа. Пока народные депутаты отказываются даже собираться на очередную сессию.

https://ukraina.ru/20240319/1053974696.html

https://ukraina.ru/20240320/1053992761.html

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f793261f5bf102be7ee49e86bef7220.png.webp

украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко, александр дубинский, верховная рада, рада, офис президента, эксклюзив