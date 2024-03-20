https://ukraina.ru/20240320/1053994522.html

Что начнётся, если Россия пойдёт на Запорожье через Харьков и что будет с ВСУ в ближайшие 2 года – Мягков

Что начнётся, если Россия пойдёт на Запорожье через Харьков и что будет с ВСУ в ближайшие 2 года – Мягков - 20.03.2024 Украина.ру

Что начнётся, если Россия пойдёт на Запорожье через Харьков и что будет с ВСУ в ближайшие 2 года – Мягков

Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру сравнил СВО с Первой и Второй... Украина.ру, 20.03.2024

2024-03-20T09:28

2024-03-20T09:28

2024-03-20T09:28

михаил мягков

россия

украина

запорожье

рузвельт

вооруженные силы украины

танки

мины

белгород

войска

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Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру сравнил СВО с Первой и Второй мировыми войнами, объяснил, чем опасно для Киева использование тактики и стратегии войск фашистской Германии, а также сделал прогноз относительно того, сколько ещё продлится военная спецоперация России на Украине. 00:28 – как опыт Великой Отечественной войны помогает справиться с контрударами ВСУ?03:21 – почему ВС РФ предпочитают не закрывать окружение населённых пунктов?06:27 – как российские военные противостоят всем попыткам ВСУ задержать наше наступление? 09:42 – о превосходстве России в воздухе и о роли FPW-дронов.15:01 – атаки на Белгородскую и Курскую области: диверсии или войсковая операция?20:46 – о перспективах наступления на Запорожском направлении.26:01 – сколько ещё продлится СВО?

россия

украина

запорожье

белгород

армия

запад

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