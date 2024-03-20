Что начнётся, если Россия пойдёт на Запорожье через Харьков и что будет с ВСУ в ближайшие 2 года – Мягков - 20.03.2024 Украина.ру
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Что начнётся, если Россия пойдёт на Запорожье через Харьков и что будет с ВСУ в ближайшие 2 года – Мягков
Что начнётся, если Россия пойдёт на Запорожье через Харьков и что будет с ВСУ в ближайшие 2 года – Мягков - 20.03.2024 Украина.ру
Что начнётся, если Россия пойдёт на Запорожье через Харьков и что будет с ВСУ в ближайшие 2 года – Мягков
Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру сравнил СВО с Первой и Второй... Украина.ру, 20.03.2024
2024-03-20T09:28
2024-03-20T09:28
михаил мягков
россия
украина
запорожье
рузвельт
вооруженные силы украины
танки
мины
белгород
войска
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Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру сравнил СВО с Первой и Второй мировыми войнами, объяснил, чем опасно для Киева использование тактики и стратегии войск фашистской Германии, а также сделал прогноз относительно того, сколько ещё продлится военная спецоперация России на Украине. 00:28 – как опыт Великой Отечественной войны помогает справиться с контрударами ВСУ?03:21 – почему ВС РФ предпочитают не закрывать окружение населённых пунктов?06:27 – как российские военные противостоят всем попыткам ВСУ задержать наше наступление? 09:42 – о превосходстве России в воздухе и о роли FPW-дронов.15:01 – атаки на Белгородскую и Курскую области: диверсии или войсковая операция?20:46 – о перспективах наступления на Запорожском направлении.26:01 – сколько ещё продлится СВО?
россия
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запорожье
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михаил мягков, россия, украина, запорожье, рузвельт, вооруженные силы украины, танки, мины, белгород, войска, видео, оборона, армия, запад, видео
Михаил Мягков, Россия, Украина, Запорожье, Рузвельт, Вооруженные силы Украины, танки, мины, Белгород, войска, Видео, оборона, Армия, Запад

Что начнётся, если Россия пойдёт на Запорожье через Харьков и что будет с ВСУ в ближайшие 2 года – Мягков

09:28 20.03.2024
 
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Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру сравнил СВО с Первой и Второй мировыми войнами, объяснил, чем опасно для Киева использование тактики и стратегии войск фашистской Германии, а также сделал прогноз относительно того, сколько ещё продлится военная спецоперация России на Украине.

00:28 – как опыт Великой Отечественной войны помогает справиться с контрударами ВСУ?
03:21 – почему ВС РФ предпочитают не закрывать окружение населённых пунктов?
06:27 – как российские военные противостоят всем попыткам ВСУ задержать наше наступление?
09:42 – о превосходстве России в воздухе и о роли FPW-дронов.
15:01 – атаки на Белгородскую и Курскую области: диверсии или войсковая операция?
20:46 – о перспективах наступления на Запорожском направлении.
26:01 – сколько ещё продлится СВО?
 
Михаил МягковРоссияУкраинаЗапорожьеРузвельтВооруженные силы УкраинытанкиминыБелгородвойскаВидеооборонаАрмияЗапад
 
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