Что начнётся, если Россия пойдёт на Запорожье через Харьков и что будет с ВСУ в ближайшие 2 года – Мягков
Доктор исторических наук, профессор, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире Украина.ру сравнил СВО с Первой и Второй мировыми войнами, объяснил, чем опасно для Киева использование тактики и стратегии войск фашистской Германии, а также сделал прогноз относительно того, сколько ещё продлится военная спецоперация России на Украине.
00:28 – как опыт Великой Отечественной войны помогает справиться с контрударами ВСУ?
03:21 – почему ВС РФ предпочитают не закрывать окружение населённых пунктов?
06:27 – как российские военные противостоят всем попыткам ВСУ задержать наше наступление?
09:42 – о превосходстве России в воздухе и о роли FPW-дронов.
15:01 – атаки на Белгородскую и Курскую области: диверсии или войсковая операция?
20:46 – о перспективах наступления на Запорожском направлении.
26:01 – сколько ещё продлится СВО?
00:28 – как опыт Великой Отечественной войны помогает справиться с контрударами ВСУ?
03:21 – почему ВС РФ предпочитают не закрывать окружение населённых пунктов?
06:27 – как российские военные противостоят всем попыткам ВСУ задержать наше наступление?
09:42 – о превосходстве России в воздухе и о роли FPW-дронов.
15:01 – атаки на Белгородскую и Курскую области: диверсии или войсковая операция?
20:46 – о перспективах наступления на Запорожском направлении.
26:01 – сколько ещё продлится СВО?