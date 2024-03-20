https://ukraina.ru/20240320/1053991324.html

Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизацией

Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизацией - 20.03.2024 Украина.ру

Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизацией

У Зеленского в качестве главы киевского режима оппонентов нет. За исключением Конституционного суда Украины, суть разъяснений которого сводится к следующем: хоть небо упадет на землю, 5 лет — это максимальный президентский срок.

2024-03-20T05:21

2024-03-20T05:21

2024-03-20T05:21

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украинцы

мобилизация

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко. Сенатор Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста и помощи со стороны США. Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Об этом 18 марта сообщила The Washington Post.— Александр, вы много пишете в вашем одноименном телеграм-канале о том, как живут украинцы. Какие настроения у людей в Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Одессе по отношению к России?— С марта 2022 по январь 2023 года я скитался по территории Украины, пытаясь спрятаться от СБУ, которая меня искала. В итоге я смог покинуть страну.В этом мне помогали разные люди, с которыми я до этих событий был или мало знаком, или совсем не был знаком. Они знали, кто я такой. Они знали, что помогать мне спрятаться — чревато. Но они это делали, несмотря на риск для себя.Мой личный опыт говорит о том, что граждане Украины лояльно настроены в отношении России.Когда я слышу рассказы россиян, что их обматерили их украинские родственники, то я могу ответить следующее. Ребята, а вы поживите под оккупацией на той территории, когда любое доброе слово в адрес России расценивается как уголовное преступление, за которое можно угодить в тюрьму на 8 лет. Многие высказывания украинцев в социальных сетях или в разговорах с родственниками не отражают их реальные настроения. И даже те люди, которые донатили на ВСУ и оскорбляли Россию в Интернете, вполне лояльно относятся сегодня к ней.Кстати, меня поразило постановление правительства от 16 октября 2023 года, когда всех украинцев стали пускать в Россию только через Шереметьево и проверять, что они писали в социальных сетях. [Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2023 N 2723-р "О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию граждан Украины, прибывающих с территории третьих государств".]— А как можно не устраивать такие проверки, если с территории Украины в Россию могут проникнуть диверсанты?— По официальным данным РФ, в страну за два года СВО переехали 5 миллионов украинцев. Фактически это 3% населения России. Если бы среди них было много диверсантов, это бы уже было заметно.Я внимательно читаю сообщения ФСБ и МВД о поджогах военкоматов, обливаниях зеленкой избирательных участков и подкладыванием взрывчатки на железные дороги. Там очень мало граждан Украины. Чаще всего это граждане РФ с 1991 года.Украинцы знают, кто их вербует. Они на себе почувствовали, чем может обернутся победа этих вербовщиков. У них уже жизнь разрушена.Поэтому, я считаю, что украинцы, которые приехали в Россию после 2014 и после 2022 года – самые лояльные люди в отношении страны и ее президента.— Почему тогда жители западных регионов открыто оскорбляют выходцев из Донбасса, которые бежали к ним от войны? (У вас в телеграм-канале есть видео, где "местные тетки начали спорить с девушкой-переселенкой за сидячее место". В итоге они заявили: "Донбасс — не Украина", "переселенцы — не люди, вы войну привели").— Такие настроения тоже есть. Люди бывают разные. На Западной Украине есть люди, которые выступают в поддержку России.Я недавно также публиковал видео с женщиной из Львова, которая рассказывает о том, что дала Россия Украине. Суть ее обращения состояла в следующем: "Поляки пришли — все разрушили. Пришли русские — построили школы, дома, фермы и заводы. Украинцы получили независимость. Что они за 30 лет сами сделали?".Да, жители Галиции и Закарпатья уверены, что Россия пришла, чтобы захватить и разрушить Украину. Но они были под воздействием пропаганды и ничего другого не знали. Пока человек жив, с ним можно работать.Посмотрите, например, каковы сейчас настроения жителей Запорожской и Херсонской областей, которые недавно стали Россией.В Запорожской области есть два крупных города — Бердянск и Мелитополь. Их вхождение в состав России прошло мирно. Да, кто-то там пошумел с флагами, когда туда зашли российские войска. Но сейчас эти люди лояльнее всего относятся к Москве. Об этом говорят и они сами, и их родственники, которые сейчас находятся на Украине.Как они это объясняют? Очень просто. "Я не знал, что такое Россия. Но за эти два года я узнал ее".Еще пример. Одна женщина из Мелитополя говорит: "При Украине с нас постоянно собирали деньги на шторы для класса, где учится мой ребенок, но ничего не делали. А потом пришла Россия. Ни копейки с нас не взяла, а теперь школа как новенькая. Поэтому я за Россию".Отремонтированные дороги, низкие тарифы на ЖКХ, списанные кредиты — все это делает человека лояльным в отношении России. Это очень большое дело.Надо показывать украинцам, что на самом деле происходит в России. А не заставлять стоять их за забором, подозревая в нелояльности. Вот как я думаю.— Сейчас ВСУ испытывают проблемы с личным составом, поэтому в стране проходит тотальная мобилизация. В каких регионах ей недовольны больше всего?— Недовольные есть во всех регионах Украины, потому что люди хотят жить. При этом максимальное сопротивление мобилизации фиксируется именно в западных областях. В частности, там было несколько случаев убийств военкомов в Закарпатской, Волынской, Ровенской и Львовской областях.Еще была история в Харьковской области, когда мужчина убил тцкшника (военкомата - Ред.) за то, что его сына насильно забрали в армию, отправили на фронт под Купянск, где он в итоге погиб.Но это было уже постфактум. А на западной Украине военкоматчиков убивали еще до мобилизации.Кстати, хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") на портале "Немезида" опубликовали список сотрудников ТЦК из 2600 человек. Я думаю, что по этому списку тоже работают люди на местах.Повторюсь, организованное сопротивление мобилизации происходит именно в западных областях. Потому что военкоматчиков убивают. Но еще ни разу не было случаев, чтобы кого-то из них [совершивших убийство] задержали.Я понимаю, почему об этом не пишут украинские СМИ. Но я не понимаю, почему об этом мало говорят в России.— А почему такое организованное сопротивление мобилизации происходит именно в западных областях? Раньше говорили, что в армию в основном забирают жителей Юго-Востока, а галичан не трогают.— Я бы не сказал, что киевский режим в вопросе мобилизации делает ставку на конкретные регионы. Просто где-то мобилизация проходит более успешно, а где-то — менее.Например, по официальным данным, больше всего в ВСУ было призвано жителей Харьковской области (40 тысяч человек). Из Волынской области в армию забрали около 20 тысяч человек. Правда, в Волынской области население в три раза меньше, чем в Харьковской. И местные это ощущают сильнее.Повторюсь, самое организованное сопротивление мобилизации происходит именно в Ровенской области. Это же край подпольщиков. Там работали и советские партизаны, и бандеровцы. Где сопротивляются сильнее — там меньше берут.— Могут ли эти события привести к тому, что на Украине начнется гражданская война?— На Украине уже давно присутствуют элементы гражданских конфликтов. Например, еще в 2022 году в западных областях массово снимали со школ мемориальные доски с ее выпускниками, потому что многие из них принимают участие в СВО на стороне России.Но о вооруженном восстании в каком-то городе я не стал бы говорить из-за одной проблемы.Когда ВСУ забрали Херсон в октябре 2022 года, киевская пропаганда постоянно крутила по телевизору билборды с надписью: "Россия здесь навсегда".СБУ до сих пор задерживает людей по обвинению в госизмене — жителей Херсонской, Киевской и Харьковских областях, которых хоть немного подозревают в сотрудничестве с Россией. Вы же помните видеозаписи с людьми, которых расстреляли где-то в районе Изюма и бросили в яму.Может быть, такие решения российского командования с военной точки зрения были оправданы. Но это подорвало доверие граждан Украины, которые до сих пор подвергаются репрессиям в отношении России.Это главное препятствие, чтобы жители украинских городов до их освобождения показали свою гражданскую позицию. И даже когда это произойдет, они до последнего будут бояться встречать российские войска с хлебом и солью.— Можем ли мы поставить точку в конфликте между Зеленским и Залужным? Или они остаются двумя силами, которые противостоят друг другу?— Я бы сказал, что есть две силы: британцы и американцы. Пока Лондон держит контрольный пакет в украинской политике, Вашингтон отходит в сторону из-за выборов и проблем с финансированием Киева. Даже американского мальчика Валеру(Залужного - Ред.) отдали под контроль англичан.Я не знаю, поедет ли Залужный жить в Лондон. Вдруг его подстерегает там какой-то "Новичок". И все скажут, что его отравили русские.У Зеленского в качестве главы киевского режима конкурентов нет. Но у него есть юридическая проблема его легитимности. Он со всех точек зрения перестает быть президентом Украины с 20 мая.Можно говорить, что это якобы неважно. Но на этот счет есть разъяснение Конституционного суда, суть которого сводится к следующем: хоть небо упадет на землю, 5 лет — это максимальный президентский срок.Это политическое решение принимали в мае 2014 года прямо перед выборами Порошенко. Тогда пытались создать систему сдержек и противовесов, чтобы выставить флажки для самого Порошенко, и он не смог узурпировать власть.Да, в украинской конституции есть правовая коллизия между 108-й и 103-й статьями. В 103-й написано, что президентский срок длится 5 лет, а в 108-й написано, что президент слагает полномочия только после вступления в должность нового главы страны. Но есть решение Конституционного суда, который как раз призван давать трактовку таким спорным моментам.Эту тему необходимо раскачивать в информационном пространстве России, чего пока я не наблюдаю.* Внесен в список террористов и экстремистов

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Анна Черкасова

интервью, россия, украина, харьковская область, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, сбу, украинцы, мобилизация, гражданская война, военком