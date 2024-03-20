Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизацией - 20.03.2024 Украина.ру
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Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизацией
Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизацией - 20.03.2024 Украина.ру
Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизацией
У Зеленского в качестве главы киевского режима оппонентов нет. За исключением Конституционного суда Украины, суть разъяснений которого сводится к следующем: хоть небо упадет на землю, 5 лет — это максимальный президентский срок.
2024-03-20T05:21
2024-03-20T05:21
интервью
россия
украина
харьковская область
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
сбу
украинцы
мобилизация
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко. Сенатор Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста и помощи со стороны США. Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Об этом 18 марта сообщила The Washington Post.— Александр, вы много пишете в вашем одноименном телеграм-канале о том, как живут украинцы. Какие настроения у людей в Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Одессе по отношению к России?— С марта 2022 по январь 2023 года я скитался по территории Украины, пытаясь спрятаться от СБУ, которая меня искала. В итоге я смог покинуть страну.В этом мне помогали разные люди, с которыми я до этих событий был или мало знаком, или совсем не был знаком. Они знали, кто я такой. Они знали, что помогать мне спрятаться — чревато. Но они это делали, несмотря на риск для себя.Мой личный опыт говорит о том, что граждане Украины лояльно настроены в отношении России.Когда я слышу рассказы россиян, что их обматерили их украинские родственники, то я могу ответить следующее. Ребята, а вы поживите под оккупацией на той территории, когда любое доброе слово в адрес России расценивается как уголовное преступление, за которое можно угодить в тюрьму на 8 лет. Многие высказывания украинцев в социальных сетях или в разговорах с родственниками не отражают их реальные настроения. И даже те люди, которые донатили на ВСУ и оскорбляли Россию в Интернете, вполне лояльно относятся сегодня к ней.Кстати, меня поразило постановление правительства от 16 октября 2023 года, когда всех украинцев стали пускать в Россию только через Шереметьево и проверять, что они писали в социальных сетях. [Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2023 N 2723-р "О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию граждан Украины, прибывающих с территории третьих государств".]— А как можно не устраивать такие проверки, если с территории Украины в Россию могут проникнуть диверсанты?— По официальным данным РФ, в страну за два года СВО переехали 5 миллионов украинцев. Фактически это 3% населения России. Если бы среди них было много диверсантов, это бы уже было заметно.Я внимательно читаю сообщения ФСБ и МВД о поджогах военкоматов, обливаниях зеленкой избирательных участков и подкладыванием взрывчатки на железные дороги. Там очень мало граждан Украины. Чаще всего это граждане РФ с 1991 года.Украинцы знают, кто их вербует. Они на себе почувствовали, чем может обернутся победа этих вербовщиков. У них уже жизнь разрушена.Поэтому, я считаю, что украинцы, которые приехали в Россию после 2014 и после 2022 года – самые лояльные люди в отношении страны и ее президента.— Почему тогда жители западных регионов открыто оскорбляют выходцев из Донбасса, которые бежали к ним от войны? (У вас в телеграм-канале есть видео, где "местные тетки начали спорить с девушкой-переселенкой за сидячее место". В итоге они заявили: "Донбасс — не Украина", "переселенцы — не люди, вы войну привели").— Такие настроения тоже есть. Люди бывают разные. На Западной Украине есть люди, которые выступают в поддержку России.Я недавно также публиковал видео с женщиной из Львова, которая рассказывает о том, что дала Россия Украине. Суть ее обращения состояла в следующем: "Поляки пришли — все разрушили. Пришли русские — построили школы, дома, фермы и заводы. Украинцы получили независимость. Что они за 30 лет сами сделали?".Да, жители Галиции и Закарпатья уверены, что Россия пришла, чтобы захватить и разрушить Украину. Но они были под воздействием пропаганды и ничего другого не знали. Пока человек жив, с ним можно работать.Посмотрите, например, каковы сейчас настроения жителей Запорожской и Херсонской областей, которые недавно стали Россией.В Запорожской области есть два крупных города — Бердянск и Мелитополь. Их вхождение в состав России прошло мирно. Да, кто-то там пошумел с флагами, когда туда зашли российские войска. Но сейчас эти люди лояльнее всего относятся к Москве. Об этом говорят и они сами, и их родственники, которые сейчас находятся на Украине.Как они это объясняют? Очень просто. "Я не знал, что такое Россия. Но за эти два года я узнал ее".Еще пример. Одна женщина из Мелитополя говорит: "При Украине с нас постоянно собирали деньги на шторы для класса, где учится мой ребенок, но ничего не делали. А потом пришла Россия. Ни копейки с нас не взяла, а теперь школа как новенькая. Поэтому я за Россию".Отремонтированные дороги, низкие тарифы на ЖКХ, списанные кредиты — все это делает человека лояльным в отношении России. Это очень большое дело.Надо показывать украинцам, что на самом деле происходит в России. А не заставлять стоять их за забором, подозревая в нелояльности. Вот как я думаю.— Сейчас ВСУ испытывают проблемы с личным составом, поэтому в стране проходит тотальная мобилизация. В каких регионах ей недовольны больше всего?— Недовольные есть во всех регионах Украины, потому что люди хотят жить. При этом максимальное сопротивление мобилизации фиксируется именно в западных областях. В частности, там было несколько случаев убийств военкомов в Закарпатской, Волынской, Ровенской и Львовской областях.Еще была история в Харьковской области, когда мужчина убил тцкшника (военкомата - Ред.) за то, что его сына насильно забрали в армию, отправили на фронт под Купянск, где он в итоге погиб.Но это было уже постфактум. А на западной Украине военкоматчиков убивали еще до мобилизации.Кстати, хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") на портале "Немезида" опубликовали список сотрудников ТЦК из 2600 человек. Я думаю, что по этому списку тоже работают люди на местах.Повторюсь, организованное сопротивление мобилизации происходит именно в западных областях. Потому что военкоматчиков убивают. Но еще ни разу не было случаев, чтобы кого-то из них [совершивших убийство] задержали.Я понимаю, почему об этом не пишут украинские СМИ. Но я не понимаю, почему об этом мало говорят в России.— А почему такое организованное сопротивление мобилизации происходит именно в западных областях? Раньше говорили, что в армию в основном забирают жителей Юго-Востока, а галичан не трогают.— Я бы не сказал, что киевский режим в вопросе мобилизации делает ставку на конкретные регионы. Просто где-то мобилизация проходит более успешно, а где-то — менее.Например, по официальным данным, больше всего в ВСУ было призвано жителей Харьковской области (40 тысяч человек). Из Волынской области в армию забрали около 20 тысяч человек. Правда, в Волынской области население в три раза меньше, чем в Харьковской. И местные это ощущают сильнее.Повторюсь, самое организованное сопротивление мобилизации происходит именно в Ровенской области. Это же край подпольщиков. Там работали и советские партизаны, и бандеровцы. Где сопротивляются сильнее — там меньше берут.— Могут ли эти события привести к тому, что на Украине начнется гражданская война?— На Украине уже давно присутствуют элементы гражданских конфликтов. Например, еще в 2022 году в западных областях массово снимали со школ мемориальные доски с ее выпускниками, потому что многие из них принимают участие в СВО на стороне России.Но о вооруженном восстании в каком-то городе я не стал бы говорить из-за одной проблемы.Когда ВСУ забрали Херсон в октябре 2022 года, киевская пропаганда постоянно крутила по телевизору билборды с надписью: "Россия здесь навсегда".СБУ до сих пор задерживает людей по обвинению в госизмене — жителей Херсонской, Киевской и Харьковских областях, которых хоть немного подозревают в сотрудничестве с Россией. Вы же помните видеозаписи с людьми, которых расстреляли где-то в районе Изюма и бросили в яму.Может быть, такие решения российского командования с военной точки зрения были оправданы. Но это подорвало доверие граждан Украины, которые до сих пор подвергаются репрессиям в отношении России.Это главное препятствие, чтобы жители украинских городов до их освобождения показали свою гражданскую позицию. И даже когда это произойдет, они до последнего будут бояться встречать российские войска с хлебом и солью.— Можем ли мы поставить точку в конфликте между Зеленским и Залужным? Или они остаются двумя силами, которые противостоят друг другу?— Я бы сказал, что есть две силы: британцы и американцы. Пока Лондон держит контрольный пакет в украинской политике, Вашингтон отходит в сторону из-за выборов и проблем с финансированием Киева. Даже американского мальчика Валеру(Залужного - Ред.) отдали под контроль англичан.Я не знаю, поедет ли Залужный жить в Лондон. Вдруг его подстерегает там какой-то "Новичок". И все скажут, что его отравили русские.У Зеленского в качестве главы киевского режима конкурентов нет. Но у него есть юридическая проблема его легитимности. Он со всех точек зрения перестает быть президентом Украины с 20 мая.Можно говорить, что это якобы неважно. Но на этот счет есть разъяснение Конституционного суда, суть которого сводится к следующем: хоть небо упадет на землю, 5 лет — это максимальный президентский срок.Это политическое решение принимали в мае 2014 года прямо перед выборами Порошенко. Тогда пытались создать систему сдержек и противовесов, чтобы выставить флажки для самого Порошенко, и он не смог узурпировать власть.Да, в украинской конституции есть правовая коллизия между 108-й и 103-й статьями. В 103-й написано, что президентский срок длится 5 лет, а в 108-й написано, что президент слагает полномочия только после вступления в должность нового главы страны. Но есть решение Конституционного суда, который как раз призван давать трактовку таким спорным моментам.Эту тему необходимо раскачивать в информационном пространстве России, чего пока я не наблюдаю.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20240318/1053935476.html
https://ukraina.ru/20240319/1053974696.html
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интервью, россия, украина, харьковская область, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, сбу, украинцы, мобилизация, гражданская война, военком
Интервью, Россия, Украина, Харьковская область, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, СБУ, украинцы, мобилизация, гражданская война, военком

Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизацией

05:21 20.03.2024
 
© Из личного архива Александра СемченкоАлександр Семченко
Александр Семченко
© Из личного архива Александра Семченко
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
У Зеленского в качестве главы киевского режима оппонентов нет. За исключением Конституционного суда Украины, суть разъяснений которого сводится к следующем: хоть небо упадет на землю, 5 лет — это максимальный президентский срок.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко.
Сенатор Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны идти в армию вне зависимости от мобилизационного возраста и помощи со стороны США. Он призвал украинских законодателей скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации. Об этом 18 марта сообщила The Washington Post.
Александр, вы много пишете в вашем одноименном телеграм-канале о том, как живут украинцы. Какие настроения у людей в Харькове, Днепропетровске, Николаеве, Одессе по отношению к России?
— С марта 2022 по январь 2023 года я скитался по территории Украины, пытаясь спрятаться от СБУ, которая меня искала. В итоге я смог покинуть страну.
В этом мне помогали разные люди, с которыми я до этих событий был или мало знаком, или совсем не был знаком. Они знали, кто я такой. Они знали, что помогать мне спрятаться — чревато. Но они это делали, несмотря на риск для себя.
Мой личный опыт говорит о том, что граждане Украины лояльно настроены в отношении России.
Когда я слышу рассказы россиян, что их обматерили их украинские родственники, то я могу ответить следующее. Ребята, а вы поживите под оккупацией на той территории, когда любое доброе слово в адрес России расценивается как уголовное преступление, за которое можно угодить в тюрьму на 8 лет.
Многие высказывания украинцев в социальных сетях или в разговорах с родственниками не отражают их реальные настроения. И даже те люди, которые донатили на ВСУ и оскорбляли Россию в Интернете, вполне лояльно относятся сегодня к ней.
Кстати, меня поразило постановление правительства от 16 октября 2023 года, когда всех украинцев стали пускать в Россию только через Шереметьево и проверять, что они писали в социальных сетях. [Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2023 N 2723-р "О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию граждан Украины, прибывающих с территории третьих государств".]
— А как можно не устраивать такие проверки, если с территории Украины в Россию могут проникнуть диверсанты?
— По официальным данным РФ, в страну за два года СВО переехали 5 миллионов украинцев. Фактически это 3% населения России. Если бы среди них было много диверсантов, это бы уже было заметно.
Я внимательно читаю сообщения ФСБ и МВД о поджогах военкоматов, обливаниях зеленкой избирательных участков и подкладыванием взрывчатки на железные дороги. Там очень мало граждан Украины. Чаще всего это граждане РФ с 1991 года.
Украинцы знают, кто их вербует. Они на себе почувствовали, чем может обернутся победа этих вербовщиков. У них уже жизнь разрушена.
Поэтому, я считаю, что украинцы, которые приехали в Россию после 2014 и после 2022 года – самые лояльные люди в отношении страны и ее президента.
СБУ
18 марта, 06:30
Анатомия мошенничества. Как доверчивые россияне стали диверсантами и что сделать, чтобы этого избежатьМастер маникюра из Подмосковья Алина Н., девушка 20 лет, облила зелёнкой урну для голосования на избирательном участке на выборах президента России. Причина - неизвестные мошенники уговорили её перевести им крупную сумму денег и пообещали вернуть, только если она исполнит задание по заливке урны зелёнкой.
— Почему тогда жители западных регионов открыто оскорбляют выходцев из Донбасса, которые бежали к ним от войны? (У вас в телеграм-канале есть видео, где "местные тетки начали спорить с девушкой-переселенкой за сидячее место". В итоге они заявили: "Донбасс — не Украина", "переселенцы — не люди, вы войну привели").
— Такие настроения тоже есть. Люди бывают разные. На Западной Украине есть люди, которые выступают в поддержку России.
Я недавно также публиковал видео с женщиной из Львова, которая рассказывает о том, что дала Россия Украине. Суть ее обращения состояла в следующем: "Поляки пришли — все разрушили. Пришли русские — построили школы, дома, фермы и заводы. Украинцы получили независимость. Что они за 30 лет сами сделали?".
Да, жители Галиции и Закарпатья уверены, что Россия пришла, чтобы захватить и разрушить Украину. Но они были под воздействием пропаганды и ничего другого не знали. Пока человек жив, с ним можно работать.
Посмотрите, например, каковы сейчас настроения жителей Запорожской и Херсонской областей, которые недавно стали Россией.
В Запорожской области есть два крупных города — Бердянск и Мелитополь. Их вхождение в состав России прошло мирно. Да, кто-то там пошумел с флагами, когда туда зашли российские войска. Но сейчас эти люди лояльнее всего относятся к Москве. Об этом говорят и они сами, и их родственники, которые сейчас находятся на Украине.
Как они это объясняют? Очень просто. "Я не знал, что такое Россия. Но за эти два года я узнал ее".
Еще пример. Одна женщина из Мелитополя говорит: "При Украине с нас постоянно собирали деньги на шторы для класса, где учится мой ребенок, но ничего не делали. А потом пришла Россия. Ни копейки с нас не взяла, а теперь школа как новенькая. Поэтому я за Россию".
Отремонтированные дороги, низкие тарифы на ЖКХ, списанные кредиты — все это делает человека лояльным в отношении России. Это очень большое дело.
Надо показывать украинцам, что на самом деле происходит в России. А не заставлять стоять их за забором, подозревая в нелояльности. Вот как я думаю.
Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Вчера, 14:35
"Папуасы, все на фронт!": американский сенатор потребовал усилить мобилизацию на УкраинеС визитом в Киев приехал американский сенатор Линдси Грэм. Он призвал украинских руководителей государства срочно принять закон о мобилизации, а также омолодить воинский состав ВСУ
— Сейчас ВСУ испытывают проблемы с личным составом, поэтому в стране проходит тотальная мобилизация. В каких регионах ей недовольны больше всего?
— Недовольные есть во всех регионах Украины, потому что люди хотят жить. При этом максимальное сопротивление мобилизации фиксируется именно в западных областях. В частности, там было несколько случаев убийств военкомов в Закарпатской, Волынской, Ровенской и Львовской областях.
Еще была история в Харьковской области, когда мужчина убил тцкшника (военкомата - Ред.) за то, что его сына насильно забрали в армию, отправили на фронт под Купянск, где он в итоге погиб.
Но это было уже постфактум. А на западной Украине военкоматчиков убивали еще до мобилизации.
Кстати, хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") на портале "Немезида" опубликовали список сотрудников ТЦК из 2600 человек. Я думаю, что по этому списку тоже работают люди на местах.
Повторюсь, организованное сопротивление мобилизации происходит именно в западных областях. Потому что военкоматчиков убивают. Но еще ни разу не было случаев, чтобы кого-то из них [совершивших убийство] задержали.
Я понимаю, почему об этом не пишут украинские СМИ. Но я не понимаю, почему об этом мало говорят в России.
— А почему такое организованное сопротивление мобилизации происходит именно в западных областях? Раньше говорили, что в армию в основном забирают жителей Юго-Востока, а галичан не трогают.
— Я бы не сказал, что киевский режим в вопросе мобилизации делает ставку на конкретные регионы. Просто где-то мобилизация проходит более успешно, а где-то — менее.
Например, по официальным данным, больше всего в ВСУ было призвано жителей Харьковской области (40 тысяч человек). Из Волынской области в армию забрали около 20 тысяч человек. Правда, в Волынской области население в три раза меньше, чем в Харьковской. И местные это ощущают сильнее.
Повторюсь, самое организованное сопротивление мобилизации происходит именно в Ровенской области. Это же край подпольщиков. Там работали и советские партизаны, и бандеровцы. Где сопротивляются сильнее — там меньше берут.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 09:36
Западная Украина за минувшую неделю: Гуцулы против военкомов и школы как механизм мобилизацииГуцулы в очередной раз доказали, что являются потомками легендарного Олексы Довбуша. С топорами в руках они выступили против сотрудников военкомата, приехавших в Карпаты ловить людей для пополнения армии.
— Могут ли эти события привести к тому, что на Украине начнется гражданская война?
— На Украине уже давно присутствуют элементы гражданских конфликтов. Например, еще в 2022 году в западных областях массово снимали со школ мемориальные доски с ее выпускниками, потому что многие из них принимают участие в СВО на стороне России.
Но о вооруженном восстании в каком-то городе я не стал бы говорить из-за одной проблемы.
Когда ВСУ забрали Херсон в октябре 2022 года, киевская пропаганда постоянно крутила по телевизору билборды с надписью: "Россия здесь навсегда".
СБУ до сих пор задерживает людей по обвинению в госизмене — жителей Херсонской, Киевской и Харьковских областях, которых хоть немного подозревают в сотрудничестве с Россией. Вы же помните видеозаписи с людьми, которых расстреляли где-то в районе Изюма и бросили в яму.
Может быть, такие решения российского командования с военной точки зрения были оправданы. Но это подорвало доверие граждан Украины, которые до сих пор подвергаются репрессиям в отношении России.
Это главное препятствие, чтобы жители украинских городов до их освобождения показали свою гражданскую позицию. И даже когда это произойдет, они до последнего будут бояться встречать российские войска с хлебом и солью.
— Можем ли мы поставить точку в конфликте между Зеленским и Залужным? Или они остаются двумя силами, которые противостоят друг другу?
— Я бы сказал, что есть две силы: британцы и американцы. Пока Лондон держит контрольный пакет в украинской политике, Вашингтон отходит в сторону из-за выборов и проблем с финансированием Киева. Даже американского мальчика Валеру(Залужного - Ред.) отдали под контроль англичан.
Я не знаю, поедет ли Залужный жить в Лондон. Вдруг его подстерегает там какой-то "Новичок". И все скажут, что его отравили русские.
У Зеленского в качестве главы киевского режима конкурентов нет. Но у него есть юридическая проблема его легитимности. Он со всех точек зрения перестает быть президентом Украины с 20 мая.
Можно говорить, что это якобы неважно. Но на этот счет есть разъяснение Конституционного суда, суть которого сводится к следующем: хоть небо упадет на землю, 5 лет — это максимальный президентский срок.
Это политическое решение принимали в мае 2014 года прямо перед выборами Порошенко. Тогда пытались создать систему сдержек и противовесов, чтобы выставить флажки для самого Порошенко, и он не смог узурпировать власть.
Да, в украинской конституции есть правовая коллизия между 108-й и 103-й статьями. В 103-й написано, что президентский срок длится 5 лет, а в 108-й написано, что президент слагает полномочия только после вступления в должность нового главы страны. Но есть решение Конституционного суда, который как раз призван давать трактовку таким спорным моментам.
Зеленский, Разумков, Арахамия
17 марта, 11:22
Кто временно возглавит Украину после Зеленского: эксперт назвал неожиданную фамилиюСША могут готовить проведение президентских выборов на Украине после того, как истекут полномочия действующего главы государства Владимира Зеленского. Детали этой схемы руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик описал в интервью изданию Украина.ру
Эту тему необходимо раскачивать в информационном пространстве России, чего пока я не наблюдаю.
* Внесен в список террористов и экстремистов
 
ИнтервьюРоссияУкраинаХарьковская областьВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСБУукраинцымобилизациягражданская войнавоенком
 
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05:21Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизацией
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