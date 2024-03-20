"Где-то в глубине маячат Одесса и Николаев": Виктор Баранец раскрыл, что ждет армию РФ в этом году
Армии РФ нужно освободить Орловку и Часов Яр, чтобы двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Но это только одно направление для наступления ВС РФ. России нужно полное освобождение Запорожской и Херсонской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
После взятия Авдеевки ВС РФ поймали кураж и перехватили стратегическую инициативу. Российские военные взяли самый крепкий опорный пункт ВСУ и теперь рвутся на оперативный простор, рассказал обозреватель.
Российским силам нужно освободить Орловку и Часов Яр, чтобы двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Но это только одно направление российского наступления. Армии РФ нужно полное освобождение Запорожской и Херсонской областей, добавил военный.
"И где-то в глубине наших стратегических соображений маячат Одесса и Николаев. Это я вам так грубо раскрыл, что ждет нашу армию в этом году", - отметил Баранец.
При этом президент Украины Владимир Зеленский начинает соглашается с главкомом ВСУ Александром Сырским, что нужно отправить с фронта на отдых 300 тысяч человек, заменив их новыми мобилизованными, указал эксперт.
Для российской армии такая ротация ВСУ будет очень выгодной. Одно дело – драться с матерыми вояками, которые два года просидели в окопах. Но совсем другое дело – когда за Украину воюют пастухи, водители и студенты, которых месяц поучили стрелять и отправили на фронт, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
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