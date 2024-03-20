https://ukraina.ru/20240320/1053984838.html

"Где-то в глубине маячат Одесса и Николаев": Виктор Баранец раскрыл, что ждет армию РФ в этом году

"Где-то в глубине маячат Одесса и Николаев": Виктор Баранец раскрыл, что ждет армию РФ в этом году - 20.03.2024 Украина.ру

"Где-то в глубине маячат Одесса и Николаев": Виктор Баранец раскрыл, что ждет армию РФ в этом году

Армии РФ нужно освободить Орловку и Часов Яр, чтобы двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Но это только одно направление для наступления ВС РФ. России нужно полное освобождение Запорожской и Херсонской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-20T05:10

2024-03-20T05:10

2024-03-20T05:10

новости

россия

одесса

часов яр

виктор баранец

александр сырский

всу

авдеевка

славянск

краматорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043709412_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_7b71bb957268e485f4f6ecc6a2c8c994.jpg

После взятия Авдеевки ВС РФ поймали кураж и перехватили стратегическую инициативу. Российские военные взяли самый крепкий опорный пункт ВСУ и теперь рвутся на оперативный простор, рассказал обозреватель.Российским силам нужно освободить Орловку и Часов Яр, чтобы двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Но это только одно направление российского наступления. Армии РФ нужно полное освобождение Запорожской и Херсонской областей, добавил военный.При этом президент Украины Владимир Зеленский начинает соглашается с главкомом ВСУ Александром Сырским, что нужно отправить с фронта на отдых 300 тысяч человек, заменив их новыми мобилизованными, указал эксперт.Для российской армии такая ротация ВСУ будет очень выгодной. Одно дело – драться с матерыми вояками, которые два года просидели в окопах. Но совсем другое дело – когда за Украину воюют пастухи, водители и студенты, которых месяц поучили стрелять и отправили на фронт, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240318/1053945565.html

россия

одесса

часов яр

авдеевка

славянск

краматорск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, одесса, часов яр, виктор баранец, александр сырский, всу, авдеевка, славянск, краматорск