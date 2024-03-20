"Где-то в глубине маячат Одесса и Николаев": Виктор Баранец раскрыл, что ждет армию РФ в этом году - 20.03.2024 Украина.ру
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"Где-то в глубине маячат Одесса и Николаев": Виктор Баранец раскрыл, что ждет армию РФ в этом году
"Где-то в глубине маячат Одесса и Николаев": Виктор Баранец раскрыл, что ждет армию РФ в этом году - 20.03.2024 Украина.ру
"Где-то в глубине маячат Одесса и Николаев": Виктор Баранец раскрыл, что ждет армию РФ в этом году
Армии РФ нужно освободить Орловку и Часов Яр, чтобы двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Но это только одно направление для наступления ВС РФ. России нужно полное освобождение Запорожской и Херсонской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-20T05:10
2024-03-20T05:10
новости
россия
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После взятия Авдеевки ВС РФ поймали кураж и перехватили стратегическую инициативу. Российские военные взяли самый крепкий опорный пункт ВСУ и теперь рвутся на оперативный простор, рассказал обозреватель.Российским силам нужно освободить Орловку и Часов Яр, чтобы двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Но это только одно направление российского наступления. Армии РФ нужно полное освобождение Запорожской и Херсонской областей, добавил военный.При этом президент Украины Владимир Зеленский начинает соглашается с главкомом ВСУ Александром Сырским, что нужно отправить с фронта на отдых 300 тысяч человек, заменив их новыми мобилизованными, указал эксперт.Для российской армии такая ротация ВСУ будет очень выгодной. Одно дело – драться с матерыми вояками, которые два года просидели в окопах. Но совсем другое дело – когда за Украину воюют пастухи, водители и студенты, которых месяц поучили стрелять и отправили на фронт, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240318/1053945565.html
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авдеевка
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новости, россия, одесса, часов яр, виктор баранец, александр сырский, всу, авдеевка, славянск, краматорск
Новости, Россия, Одесса, Часов Яр, Виктор Баранец, Александр Сырский, ВСУ, Авдеевка, Славянск, Краматорск

"Где-то в глубине маячат Одесса и Николаев": Виктор Баранец раскрыл, что ждет армию РФ в этом году

05:10 20.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Армии РФ нужно освободить Орловку и Часов Яр, чтобы двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Но это только одно направление для наступления ВС РФ. России нужно полное освобождение Запорожской и Херсонской областей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
После взятия Авдеевки ВС РФ поймали кураж и перехватили стратегическую инициативу. Российские военные взяли самый крепкий опорный пункт ВСУ и теперь рвутся на оперативный простор, рассказал обозреватель.
Российским силам нужно освободить Орловку и Часов Яр, чтобы двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Но это только одно направление российского наступления. Армии РФ нужно полное освобождение Запорожской и Херсонской областей, добавил военный.
"И где-то в глубине наших стратегических соображений маячат Одесса и Николаев. Это я вам так грубо раскрыл, что ждет нашу армию в этом году", - отметил Баранец.
При этом президент Украины Владимир Зеленский начинает соглашается с главкомом ВСУ Александром Сырским, что нужно отправить с фронта на отдых 300 тысяч человек, заменив их новыми мобилизованными, указал эксперт.
Для российской армии такая ротация ВСУ будет очень выгодной. Одно дело – драться с матерыми вояками, которые два года просидели в окопах. Но совсем другое дело – когда за Украину воюют пастухи, водители и студенты, которых месяц поучили стрелять и отправили на фронт, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Козин интервью
18 марта, 17:25
НАТО и Украина должны дать гарантии. Владимир Козин о перемирии Макрона и санитарной зоне Путина Мы не можем пойти на какие-то переговоры или перемирия в условиях, когда западные РСЗО и другие виды смертоносных вооружений Евросоюза и НАТО убивают наших людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
 
НовостиРоссияОдессаЧасов ЯрВиктор БаранецАлександр СырскийВСУАвдеевкаСлавянскКраматорск
 
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