https://ukraina.ru/20240319/1053988643.html

Зачем Украина сделала резкий рывок, чтобы сорвать президентские выборы в России — Хазин

Зачем Украина сделала резкий рывок, чтобы сорвать президентские выборы в России — Хазин - 19.03.2024 Украина.ру

Зачем Украина сделала резкий рывок, чтобы сорвать президентские выборы в России — Хазин

Владимиру Путину и его команде нужно ставить памятник за то, что мы не получили второй Беслан, считает экономист Михаил Хазин. В интервью мультимедийному... Украина.ру, 19.03.2024

2024-03-19T20:57

2024-03-19T20:57

2024-03-19T20:57

видео

михаил хазин

украина

владимир путин

россия

запад

вооруженные силы украины

эммануэль макрон

нато

замороженные активы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/13/1053988521_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3b3c44d70a531752a609f81d40833af.jpg

Владимиру Путину и его команде нужно ставить памятник за то, что мы не получили второй Беслан, считает экономист Михаил Хазин. В интервью мультимедийному изданию Украина.ру он рассказал, как Запад руками ВСУ саботировал выборы в России, чтобы спасти свою экономику и ввести "миротворцев" НАТО на Украину. Аналитик также пояснил, почему финансовые институты на Западе отбиваются руками и ногами от предложений конфисковать российские активы. Кроме того, он рассказал о том, что общего между атаками украинских диверсантов в ходе выборов президента РФ и действиями ХАМАС во время нападения на Израиль, почему президент Франции Макрон говорил о вводе войск на Украину и при чём здесь выборы в России, а также объяснил, кто на самом деле финансирует российскую "партию мира", призывающую к переговорам с Киевом и с Западом "без предварительных условий":00:38 - об атаках украинских диверсантов в ходе выборов президента России;09:19 - почему США не могут предложить миру ничего, кроме эмиссии доллара?12:48 - о кризисе на рынке недвижимости Китая: как это связано с США и почему Пекин так слабо поддержал Россию после СВО?13:48 - о возвращении замороженных на Западе активов российских инвесторов на рынок России;15:01 - каковы перспективы российской экономики во время нового президентского срока Владимира Путина?18:21 - какой шанс дают России всё увеличивающиеся ошибки Запада?

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, михаил хазин, украина, владимир путин, россия, запад, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, нато, замороженные активы, хамас, сво, спецоперация, видео