Зачем Украина сделала резкий рывок, чтобы сорвать президентские выборы в России — Хазин
Владимиру Путину и его команде нужно ставить памятник за то, что мы не получили второй Беслан, считает экономист Михаил Хазин. В интервью мультимедийному изданию Украина.ру он рассказал, как Запад руками ВСУ саботировал выборы в России, чтобы спасти свою экономику и ввести "миротворцев" НАТО на Украину.
Аналитик также пояснил, почему финансовые институты на Западе отбиваются руками и ногами от предложений конфисковать российские активы.
Кроме того, он рассказал о том, что общего между атаками украинских диверсантов в ходе выборов президента РФ и действиями ХАМАС во время нападения на Израиль, почему президент Франции Макрон говорил о вводе войск на Украину и при чём здесь выборы в России, а также объяснил, кто на самом деле финансирует российскую "партию мира", призывающую к переговорам с Киевом и с Западом "без предварительных условий":
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Аналитик также пояснил, почему финансовые институты на Западе отбиваются руками и ногами от предложений конфисковать российские активы.
Кроме того, он рассказал о том, что общего между атаками украинских диверсантов в ходе выборов президента РФ и действиями ХАМАС во время нападения на Израиль, почему президент Франции Макрон говорил о вводе войск на Украину и при чём здесь выборы в России, а также объяснил, кто на самом деле финансирует российскую "партию мира", призывающую к переговорам с Киевом и с Западом "без предварительных условий":
00:38 - об атаках украинских диверсантов в ходе выборов президента России;
09:19 - почему США не могут предложить миру ничего, кроме эмиссии доллара?
12:48 - о кризисе на рынке недвижимости Китая: как это связано с США и почему Пекин так слабо поддержал Россию после СВО?
13:48 - о возвращении замороженных на Западе активов российских инвесторов на рынок России;
15:01 - каковы перспективы российской экономики во время нового президентского срока Владимира Путина?
18:21 - какой шанс дают России всё увеличивающиеся ошибки Запада?