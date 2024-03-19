Зачем Украина сделала резкий рывок, чтобы сорвать президентские выборы в России — Хазин - 19.03.2024 Украина.ру
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Зачем Украина сделала резкий рывок, чтобы сорвать президентские выборы в России — Хазин
Зачем Украина сделала резкий рывок, чтобы сорвать президентские выборы в России — Хазин - 19.03.2024 Украина.ру
Зачем Украина сделала резкий рывок, чтобы сорвать президентские выборы в России — Хазин
Владимиру Путину и его команде нужно ставить памятник за то, что мы не получили второй Беслан, считает экономист Михаил Хазин. В интервью мультимедийному... Украина.ру, 19.03.2024
2024-03-19T20:57
2024-03-19T20:57
видео
михаил хазин
украина
владимир путин
россия
запад
вооруженные силы украины
эммануэль макрон
нато
замороженные активы
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Владимиру Путину и его команде нужно ставить памятник за то, что мы не получили второй Беслан, считает экономист Михаил Хазин. В интервью мультимедийному изданию Украина.ру он рассказал, как Запад руками ВСУ саботировал выборы в России, чтобы спасти свою экономику и ввести "миротворцев" НАТО на Украину. Аналитик также пояснил, почему финансовые институты на Западе отбиваются руками и ногами от предложений конфисковать российские активы. Кроме того, он рассказал о том, что общего между атаками украинских диверсантов в ходе выборов президента РФ и действиями ХАМАС во время нападения на Израиль, почему президент Франции Макрон говорил о вводе войск на Украину и при чём здесь выборы в России, а также объяснил, кто на самом деле финансирует российскую "партию мира", призывающую к переговорам с Киевом и с Западом "без предварительных условий":00:38 - об атаках украинских диверсантов в ходе выборов президента России;09:19 - почему США не могут предложить миру ничего, кроме эмиссии доллара?12:48 - о кризисе на рынке недвижимости Китая: как это связано с США и почему Пекин так слабо поддержал Россию после СВО?13:48 - о возвращении замороженных на Западе активов российских инвесторов на рынок России;15:01 - каковы перспективы российской экономики во время нового президентского срока Владимира Путина?18:21 - какой шанс дают России всё увеличивающиеся ошибки Запада?
украина
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видео, михаил хазин, украина, владимир путин, россия, запад, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, нато, замороженные активы, хамас, сво, спецоперация, видео
Видео, Михаил Хазин, Украина, Владимир Путин, Россия, Запад, Вооруженные силы Украины, Эммануэль Макрон, НАТО, замороженные активы, ХАМАС, СВО, Спецоперация

Зачем Украина сделала резкий рывок, чтобы сорвать президентские выборы в России — Хазин

20:57 19.03.2024
 
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Владимиру Путину и его команде нужно ставить памятник за то, что мы не получили второй Беслан, считает экономист Михаил Хазин. В интервью мультимедийному изданию Украина.ру он рассказал, как Запад руками ВСУ саботировал выборы в России, чтобы спасти свою экономику и ввести "миротворцев" НАТО на Украину.
Аналитик также пояснил, почему финансовые институты на Западе отбиваются руками и ногами от предложений конфисковать российские активы.

Кроме того, он рассказал о том, что общего между атаками украинских диверсантов в ходе выборов президента РФ и действиями ХАМАС во время нападения на Израиль, почему президент Франции Макрон говорил о вводе войск на Украину и при чём здесь выборы в России, а также объяснил, кто на самом деле финансирует российскую "партию мира", призывающую к переговорам с Киевом и с Западом "без предварительных условий":

00:38 - об атаках украинских диверсантов в ходе выборов президента России;
09:19 - почему США не могут предложить миру ничего, кроме эмиссии доллара?
12:48 - о кризисе на рынке недвижимости Китая: как это связано с США и почему Пекин так слабо поддержал Россию после СВО?
13:48 - о возвращении замороженных на Западе активов российских инвесторов на рынок России;
15:01 - каковы перспективы российской экономики во время нового президентского срока Владимира Путина?
18:21 - какой шанс дают России всё увеличивающиеся ошибки Запада?
 
ВидеоМихаил ХазинУкраинаВладимир ПутинРоссияЗападВооруженные силы УкраиныЭммануэль МакронНАТОзамороженные активыХАМАССВОСпецоперация
 
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