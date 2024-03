https://ukraina.ru/20240319/1053974696.html

"Папуасы, все на фронт!": американский сенатор потребовал усилить мобилизацию на Украине

С визитом в Киев приехал американский сенатор Линдси Грэм. Он призвал украинских руководителей государства срочно принять закон о мобилизации, а также омолодить воинский состав ВСУ

Об итогах визита эксперты написали в своих соцсетях.Публицист Владимир КорниловАмериканский сенатор Линдси Грэм, пребывая в Киеве, в приказном порядке потребовал от всех украинцев идти в армию! Вчитайтесь в эти его слова: "НАМ нужно больше людей на фронте"!!!! Да-да, именно так и сказал: "WE need more people!" НАМ - то есть Америке! - нужно, чтобы больше украинцев погибло! Четко и открыто! Напомню, это тот самый Линдси Грэм, который уже несколько раз проголосовал против пакета помощи Украине и заявил, что украинцам придется затем вернуть все деньги, которые выделяет ей Америка. А сейчас в Киеве он вообще потребовал от украинцев не скулить и идти погибать, даже если американцы денег не дадут. Так и сказал: "Что бы мы ни делали, вы ДОЛЖНЫ сражаться"!!! Я призываю украинцев внимательно послушать и переслушать, почитать и перечитать эти слова сенатора Грэма! Чтобы наконец понять, кем… вернее, ЧЕМ для США вы являетесь! Дешевое пушечное мясо, на которое даже жалко тратить деньги! Которое не должно рассуждать, а просто обязано следовать на фронт, чтобы сражаться вовсе на за себя, а за интересы США! Вам это говорят открыто! И это вовсе не "российская пропаганда"! Уж Грэма точно не заподозришь в "работе на Кремль"! Думай-те, как сказал бы ваш комик-президент…Общественный деятель Александр СкубченкоПриехавший в Киев американский сенатор Грэм призвал Украину отправить молодежь младше 25 на фронт и побыстрее принять закон о мобилизации: "Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что это в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить, а не в 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей".Прямым текстом: папуасы, вперёд, на фронт за интересы белого господина, с пелёнок — все на фронт, нам нужны все! Только тупые дегенераты, которые и есть бандеры, называют партнёром США, которые их просто как рабов используют в своих интересах. Политик и журналист Дмитрий ВасилецАмериканский сенатор Линдси Грэм, который приехал с инспекцией в Киев, потребовал срочно принять закон о крепостном праве (в народе закон о мобилизации). Грэм отметил, что бандам военкомов Зеленского нужно сконцентрироваться на молодых украинцах до 25 лет, и новый "закон" должен учитывать расширенные полномочия ТЦКашников и отсутствие прав у граждан от 18 до 60 лет. Белый господин нарезал задач Верховной Раде и офису Зеленского, пожурил за провал набега на Белгородскую область и уехал. Такие они, будни "украинской независимости"…Общественный деятель Татьяна Поп"Убейтесь все в долг", - приблизительно так можно вкратце назвать текущую ставку США по Украине. Как сообщает The Washington Post, американский сенатор Линдси Грэм, еще в том году прославившийся фразой об "инвестициях США в убийства русских" (за что в России внесен в список экстремистов и террористов), потребовал от Зеленского срочно нагнать нового "пушечного мяса" воевать за интересы Америки. И, желательно, чтобы это "мясо" было посвежее: "Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, пойдут туда. Я не могу поверить, что сейчас она (мобилизация) с 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить, и не с 25 или 27 лет. Нам нужно больше людей в строю. Что бы мы ни делали, вы должны сражаться". При этом, правда, делать что-то Вашингтон не спешит, и спешить из-за своих предвыборных раскладок не будет. "С учетом кризиса на южной границе Штатов и ошеломительного внешнего долга идея о том, чтобы превратить помощь США в беспроцентный кредит, является наиболее вероятным путем вперед", - дорисовал картину салом преданный сторонник Киева. Воюйте, хлопцы, добивайте демографию, а мы вам беспрецедентный кредит выпишем, прямо как в магазине на мясорубку! Я, конечно, никогда не верила в "любовь до гроба" межу Штатами и Украиной. Но я вообще девушка трезвомыслящая, я и в "революцию достоинства" не верила, да и в Деде Морозе рано разочаровалась. А вот если бы это самое достоинство хоть немного присутствовало у шапито и псевдопатриотов, Грэма на том же майдане должны были оплевать.Но нет, "истинные борцы за свободу" не такие – преданно в глаза заглядывали, ручки жали, просили дедушке привет передать. Молодцы, что сказать, одновременно лежать под американцами, британцами и немного заигрывать с французами – талант суверенной дипломатии, какой еще поискать надо.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаПриехавший в Киев американский сенатор Линдси Грэм призвал Украину отправить молодежь младше 25 лет на фронт и побыстрее принять закон о мобилизации. Он также призвал украинцев не основывать свои решения о мобилизации на основании того, продолжают ли их поддерживать США.Други мои... Вы можете себе представить существо политическое, что ЗА СВОЙ счет будет мотаться через океан из страны победившей политической коррупции в виде ЛОББИЗМА, чтобы что-то там вещать? Если засветившийся в оргиях Эпштейна с малолетками товарищ отрывает свою попу и летит тудым сюдым, значит кто-то ЩЕДРО это оплатил...Сами угадаете, кто мог бы быть СПОНСОРОМ этой поездки? А кто в Раде буянит? ... А чего хотят? Хотят ездить за рубеж, жить под бронью и чтоб их бизнеса не трогали... А что срывают? А... закон про мобилизацию... А чем мотивируют? А... позицией в США. Ну вот... привезли тов. Грэма - безотказного лоббиста по любым вопросам... чтоб озвучить все то же самое, но устами целого Сенатора.Общественный деятель Дмитрий СпивакУТРЕННЯЯ МОТИВАЦИЯ ИЗ США. Сенатор Грэм призвал Украину отправить молодежь младше 25 на фронт и быстрее принять закон о мобилизации, — WP. "Я надеюсь, что те, кто вправе служить в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что это в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить, а не в 25 или 27 лет. Нужно больше людей. Что бы мы ни делали, вы должны драться". И не забывайте, что, по мнению Грэма, "война в Украине — это хорошая американская инвестиция"...

