Немецкий политик призвала к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия - 19.03.2024 Украина.ру
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Немецкий политик призвала к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия
Немецкий политик призвала к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия - 19.03.2024 Украина.ру
Немецкий политик призвала к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия
Постоянная поставка Украине вооружения препятствует прекращению конфликта, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt
2024-03-19T13:33
2024-03-19T13:33
новости
россия
украина
германия
владимир путин
переговоры
конфликт
вооружение
поставки
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Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров, отметила немецкий политик. Вагенкнехт привела пример переговоров в Стамбуле, продолжающийся на регулярной основе обмен пленными.Ряд стран уже понял это и ограничил финансирование Киева и передачу вооружений, отметила она. Тем временем в правительстве Германии до сих пор не допускают возможность переговоров."Честно говоря, когда другие страны видят необходимость переговоров, я задаюсь вопросом, почему Германия ее полностью исключает“, - сказала политик.Вагенкнехт также выступила с критикой антироссийских санкций и призвала возобновить сотрудничество с Россией.Президент России Владимир Путин.в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но с учетом реалий, которые сложились на земле.
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новости, россия, украина, германия, владимир путин, переговоры, конфликт, вооружение, поставки
Новости, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, переговоры, конфликт, вооружение, поставки

Немецкий политик призвала к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия

13:33 19.03.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Постоянная поставка Украине вооружения препятствует прекращению конфликта, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt
Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров, отметила немецкий политик. Вагенкнехт привела пример переговоров в Стамбуле, продолжающийся на регулярной основе обмен пленными.
"Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт", — заявила Вагенкнехт.
Ряд стран уже понял это и ограничил финансирование Киева и передачу вооружений, отметила она. Тем временем в правительстве Германии до сих пор не допускают возможность переговоров.
"Честно говоря, когда другие страны видят необходимость переговоров, я задаюсь вопросом, почему Германия ее полностью исключает“, - сказала политик.
Вагенкнехт также выступила с критикой антироссийских санкций и призвала возобновить сотрудничество с Россией.
Президент России Владимир Путин.в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но с учетом реалий, которые сложились на земле.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь
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КНР будет бойкотировать переговоры по Украине, если в них не будет участвовать РФ – PoliticoКитай намерен бойкотировать будущие мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта, если они будут проводиться в обход РФ. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на свои источники
 
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