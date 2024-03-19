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Немецкий политик призвала к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия
Немецкий политик призвала к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия - 19.03.2024 Украина.ру
Немецкий политик призвала к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия
Постоянная поставка Украине вооружения препятствует прекращению конфликта, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt
2024-03-19T13:33
2024-03-19T13:33
2024-03-19T13:33
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переговоры
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поставки
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Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров, отметила немецкий политик. Вагенкнехт привела пример переговоров в Стамбуле, продолжающийся на регулярной основе обмен пленными.Ряд стран уже понял это и ограничил финансирование Киева и передачу вооружений, отметила она. Тем временем в правительстве Германии до сих пор не допускают возможность переговоров."Честно говоря, когда другие страны видят необходимость переговоров, я задаюсь вопросом, почему Германия ее полностью исключает“, - сказала политик.Вагенкнехт также выступила с критикой антироссийских санкций и призвала возобновить сотрудничество с Россией.Президент России Владимир Путин.в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но с учетом реалий, которые сложились на земле.
https://ukraina.ru/20240318/1053959071.html
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новости, россия, украина, германия, владимир путин, переговоры, конфликт, вооружение, поставки
Новости, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, переговоры, конфликт, вооружение, поставки
Немецкий политик призвала к переговорам по Украине и прекращению поставок оружия
Постоянная поставка Украине вооружения препятствует прекращению конфликта, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире телеканала Welt
Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров, отметила немецкий политик. Вагенкнехт привела пример переговоров в Стамбуле, продолжающийся на регулярной основе обмен пленными.
"Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт", — заявила Вагенкнехт.
Ряд стран уже понял это и ограничил финансирование Киева и передачу вооружений, отметила она. Тем временем в правительстве Германии до сих пор не допускают возможность переговоров.
"Честно говоря, когда другие страны видят необходимость переговоров, я задаюсь вопросом, почему Германия ее полностью исключает“, - сказала политик.
Вагенкнехт также выступила с критикой антироссийских санкций и призвала возобновить сотрудничество с Россией.
Президент России Владимир Путин
.в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил
, что Россия готова к переговорам по Украине, но с учетом реалий, которые сложились на земле.