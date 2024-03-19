https://ukraina.ru/20240319/1053968734.html

Дроном по сломанному вертолету. Молдавия и Украина продолжают дестабилизировать Приднестровье

Дроном по сломанному вертолету. Молдавия и Украина продолжают дестабилизировать Приднестровье - 19.03.2024 Украина.ру

Дроном по сломанному вертолету. Молдавия и Украина продолжают дестабилизировать Приднестровье

В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) на стоянке одной из воинских частей беспилотник уничтожил вертолет. Инцидент произошел 17 марта, в день, когда в автономии происходило голосование на выборах президента России

2024-03-19T11:54

2024-03-19T11:54

2024-03-19T11:54

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Министерство государственной безопасности Приднестровья сообщило, что дрон-камикадзе, прилетевший со стороны "Клеверного моста", расположенного недалеко от границы с Украиной, врезался на стоянке в нерабочий вертолет Ми-8.После изучения видеозаписей происшествия Бюро реинтеграции при правительстве Молдавии расценило инцидент как "попытку спровоцировать страх и панику в регионе"."Молдавские власти, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают никакого нападения на приднестровский регион", - заявили в бюро.Такой же позиции придерживается и президент Молдавии Майя Санду. "По той информации, которой мы обладаем, это похоже на провокацию для поддержания напряженности и страха среди людей. Мы еще проследим за информацией, которая будет поступать", - заявила Санду 18 марта.МИД Приднестровской Молдавской Республики после атаки на военный вертолет обратился к участникам переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, полюс наблюдатели от ЕС и США) и призвал к "пересечению террористических действий против мирного Приднестровья".Тирасполь также обвинил Кишинев в поощрении агрессии. Реакцию Молдавии на инцидент приднестровский МИД назвал неадекватной и "поощряющей дальнейшую эскалацию".Напомним, что удар беспилотника по вертолету приднестровской армии продолжает серию террористических актов, которая была совершена в ПМР в 2022 и 2023 году. Нападения начались с обстрела здания Министерства государственной безопасности из гранатометов. Позже были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк.Атакам также подвергались военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, приднестровский миротворческий контингент и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов.В ходе контрнаступления ВСУ летом и осенью 2023 года существовал большой риск того, что режим в Киеве может попытаться захватить крупные склады оружия в Кобласне. Тем более, там хранится огромное количество снарядов калибра 152 мм, в которых нуждается ВСУ. Нападение на этот склад могло бы вызвать гибель тысяч людей и экологическую катастрофу беспрецедентный масштабов.Не исключено, что в случае удара по воинской части в ПМР речь идет о провокации, за которой, по всей видимости, стоит Киев, действующий с молчаливого одобрения Кишинева. С самого начала 2024 года молдавские власти наращивают экономическое давление на Приднестровье посредством введения дополнительных пошлин на импорт поступающих в автономию товаров.Кроме экономического, усиливается и политическое давление. Молдавские власти запретили проведение в голосования на выборах президента России на территории ПМР. Они не возражали только против работы избирательного участка в здании посольства Российской Федерации в Кишиневе. Поэтому после того, как 17 марта на территории Приднестровья заработали шесть избирательных участков, Майя Санду заявила, что правительство страны собирается принять ответные меры."Это еще один шаг, который подрывает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова со стороны Российской Федерации. Это действие, которое демонстрирует неуважение к государству и гражданам РМ. Правительство сообщит об ответных мерах в определенные сроки", - сказала Санду.Попытки дестабилизировать ситуацию в Приднестровье – это часть длительной стратегии Кишинева, направленной на аннексию автономии. Эту стратегию поддерживает Евросоюз, который заинтересован в расширении присутствия евроатлантических структур в Юго-Восточной Европе и, соответственно, в вытеснении России из ее традиционной зоны влияния.Примечательно, что 18 марта румынские СМИ сообщили о том, что в округе Констанца на черноморском побережье НАТО планирует расположить крупнейшую в Европе военную базу. Она будет построена на основе международного аэропорта имени Михаила Когэлничану, на которой ранее располагалось подразделение румынских ВВС.Планируется, что новая база Североатлантического альянса займет 2,8 гектар, а на ее строительство будет выделено 2,5 млрд евро. В будущем объект должен стать центром управления войсками НАТО в Юго-Восточной Европе.В этот же день премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии молдаван нет. Так он ответил на вопрос журналистов о перспективах объединения Румынии и Молдавии."Хочу напомнить, что в Молдове живут румыны, только румыны. Это государство устойчиво благодаря участию румынского государства. Я думаю, что наш долг как румын — продолжать поддерживать наших румын из Молдовы", — процитировало слова Чолаку издание Digi24.Евросоюз поощряет стремление Кишинева поглотить Приднестровье, намекая на то, что в союзе будут рады видеть Молдавию вместе с ПМР. С другой стороны, Румыния, которая давно заняла место в ряде основных евроатлантических объединений, не скрывает свои амбиции, направленные на поглощение Молдавии. Не придется ли Кишиневу в перспективе расплачиваться за свои территориальные аппетиты собственной государственностью?

https://ukraina.ru/20240315/1053917856.html

https://ukraina.ru/20240303/1053675448.html

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эксклюзив, приднестровье, молдавия, кишинёв, санду, ес, вооруженные силы украины, мид, беспилотники, вертолеты