Дроном по сломанному вертолету. Молдавия и Украина продолжают дестабилизировать Приднестровье - 19.03.2024 Украина.ру
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Дроном по сломанному вертолету. Молдавия и Украина продолжают дестабилизировать Приднестровье
Дроном по сломанному вертолету. Молдавия и Украина продолжают дестабилизировать Приднестровье - 19.03.2024 Украина.ру
Дроном по сломанному вертолету. Молдавия и Украина продолжают дестабилизировать Приднестровье
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) на стоянке одной из воинских частей беспилотник уничтожил вертолет. Инцидент произошел 17 марта, в день, когда в автономии происходило голосование на выборах президента России
2024-03-19T11:54
2024-03-19T11:54
эксклюзив
приднестровье
молдавия
кишинёв
санду
ес
вооруженные силы украины
мид
беспилотники
вертолеты
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Министерство государственной безопасности Приднестровья сообщило, что дрон-камикадзе, прилетевший со стороны "Клеверного моста", расположенного недалеко от границы с Украиной, врезался на стоянке в нерабочий вертолет Ми-8.После изучения видеозаписей происшествия Бюро реинтеграции при правительстве Молдавии расценило инцидент как "попытку спровоцировать страх и панику в регионе"."Молдавские власти, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают никакого нападения на приднестровский регион", - заявили в бюро.Такой же позиции придерживается и президент Молдавии Майя Санду. "По той информации, которой мы обладаем, это похоже на провокацию для поддержания напряженности и страха среди людей. Мы еще проследим за информацией, которая будет поступать", - заявила Санду 18 марта.МИД Приднестровской Молдавской Республики после атаки на военный вертолет обратился к участникам переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, полюс наблюдатели от ЕС и США) и призвал к "пересечению террористических действий против мирного Приднестровья".Тирасполь также обвинил Кишинев в поощрении агрессии. Реакцию Молдавии на инцидент приднестровский МИД назвал неадекватной и "поощряющей дальнейшую эскалацию".Напомним, что удар беспилотника по вертолету приднестровской армии продолжает серию террористических актов, которая была совершена в ПМР в 2022 и 2023 году. Нападения начались с обстрела здания Министерства государственной безопасности из гранатометов. Позже были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк.Атакам также подвергались военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, приднестровский миротворческий контингент и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов.В ходе контрнаступления ВСУ летом и осенью 2023 года существовал большой риск того, что режим в Киеве может попытаться захватить крупные склады оружия в Кобласне. Тем более, там хранится огромное количество снарядов калибра 152 мм, в которых нуждается ВСУ. Нападение на этот склад могло бы вызвать гибель тысяч людей и экологическую катастрофу беспрецедентный масштабов.Не исключено, что в случае удара по воинской части в ПМР речь идет о провокации, за которой, по всей видимости, стоит Киев, действующий с молчаливого одобрения Кишинева. С самого начала 2024 года молдавские власти наращивают экономическое давление на Приднестровье посредством введения дополнительных пошлин на импорт поступающих в автономию товаров.Кроме экономического, усиливается и политическое давление. Молдавские власти запретили проведение в голосования на выборах президента России на территории ПМР. Они не возражали только против работы избирательного участка в здании посольства Российской Федерации в Кишиневе. Поэтому после того, как 17 марта на территории Приднестровья заработали шесть избирательных участков, Майя Санду заявила, что правительство страны собирается принять ответные меры."Это еще один шаг, который подрывает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова со стороны Российской Федерации. Это действие, которое демонстрирует неуважение к государству и гражданам РМ. Правительство сообщит об ответных мерах в определенные сроки", - сказала Санду.Попытки дестабилизировать ситуацию в Приднестровье – это часть длительной стратегии Кишинева, направленной на аннексию автономии. Эту стратегию поддерживает Евросоюз, который заинтересован в расширении присутствия евроатлантических структур в Юго-Восточной Европе и, соответственно, в вытеснении России из ее традиционной зоны влияния.Примечательно, что 18 марта румынские СМИ сообщили о том, что в округе Констанца на черноморском побережье НАТО планирует расположить крупнейшую в Европе военную базу. Она будет построена на основе международного аэропорта имени Михаила Когэлничану, на которой ранее располагалось подразделение румынских ВВС.Планируется, что новая база Североатлантического альянса займет 2,8 гектар, а на ее строительство будет выделено 2,5 млрд евро. В будущем объект должен стать центром управления войсками НАТО в Юго-Восточной Европе.В этот же день премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии молдаван нет. Так он ответил на вопрос журналистов о перспективах объединения Румынии и Молдавии."Хочу напомнить, что в Молдове живут румыны, только румыны. Это государство устойчиво благодаря участию румынского государства. Я думаю, что наш долг как румын — продолжать поддерживать наших румын из Молдовы", — процитировало слова Чолаку издание Digi24.Евросоюз поощряет стремление Кишинева поглотить Приднестровье, намекая на то, что в союзе будут рады видеть Молдавию вместе с ПМР. С другой стороны, Румыния, которая давно заняла место в ряде основных евроатлантических объединений, не скрывает свои амбиции, направленные на поглощение Молдавии. Не придется ли Кишиневу в перспективе расплачиваться за свои территориальные аппетиты собственной государственностью?
https://ukraina.ru/20240315/1053917856.html
https://ukraina.ru/20240303/1053675448.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, приднестровье, молдавия, кишинёв, санду, ес, вооруженные силы украины, мид, беспилотники, вертолеты
Эксклюзив, Приднестровье, Молдавия, Кишинёв, Санду, ЕС, Вооруженные силы Украины, МИД, беспилотники, вертолеты

Дроном по сломанному вертолету. Молдавия и Украина продолжают дестабилизировать Приднестровье

11:54 19.03.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкми-8
ми-8 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) на стоянке одной из воинских частей беспилотник уничтожил вертолет. Инцидент произошел 17 марта, в день, когда в автономии происходило голосование на выборах президента России
Министерство государственной безопасности Приднестровья сообщило, что дрон-камикадзе, прилетевший со стороны "Клеверного моста", расположенного недалеко от границы с Украиной, врезался на стоянке в нерабочий вертолет Ми-8.
После изучения видеозаписей происшествия Бюро реинтеграции при правительстве Молдавии расценило инцидент как "попытку спровоцировать страх и панику в регионе".
"Молдавские власти, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают никакого нападения на приднестровский регион", - заявили в бюро.
Такой же позиции придерживается и президент Молдавии Майя Санду. "По той информации, которой мы обладаем, это похоже на провокацию для поддержания напряженности и страха среди людей. Мы еще проследим за информацией, которая будет поступать", - заявила Санду 18 марта.
МИД Приднестровской Молдавской Республики после атаки на военный вертолет обратился к участникам переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, полюс наблюдатели от ЕС и США) и призвал к "пересечению террористических действий против мирного Приднестровья".
Тирасполь также обвинил Кишинев в поощрении агрессии. Реакцию Молдавии на инцидент приднестровский МИД назвал неадекватной и "поощряющей дальнейшую эскалацию".
Напомним, что удар беспилотника по вертолету приднестровской армии продолжает серию террористических актов, которая была совершена в ПМР в 2022 и 2023 году. Нападения начались с обстрела здания Министерства государственной безопасности из гранатометов. Позже были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк.
Атакам также подвергались военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, приднестровский миротворческий контингент и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов.
В ходе контрнаступления ВСУ летом и осенью 2023 года существовал большой риск того, что режим в Киеве может попытаться захватить крупные склады оружия в Кобласне. Тем более, там хранится огромное количество снарядов калибра 152 мм, в которых нуждается ВСУ. Нападение на этот склад могло бы вызвать гибель тысяч людей и экологическую катастрофу беспрецедентный масштабов.
15 марта, 19:52
В блокаде и вопреки Молдавии. Приднестровье выбирает президента РоссииНесмотря на упорные возражения Кишинева, выборы президента Российской Федерации все-таки пройдут на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). В соответствии с решением посольства России в Молдавии, голосование пройдет 17 марта на шести участках в Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и Григориополе, передают российские СМИ
Не исключено, что в случае удара по воинской части в ПМР речь идет о провокации, за которой, по всей видимости, стоит Киев, действующий с молчаливого одобрения Кишинева. С самого начала 2024 года молдавские власти наращивают экономическое давление на Приднестровье посредством введения дополнительных пошлин на импорт поступающих в автономию товаров.
Кроме экономического, усиливается и политическое давление. Молдавские власти запретили проведение в голосования на выборах президента России на территории ПМР. Они не возражали только против работы избирательного участка в здании посольства Российской Федерации в Кишиневе. Поэтому после того, как 17 марта на территории Приднестровья заработали шесть избирательных участков, Майя Санду заявила, что правительство страны собирается принять ответные меры.
"Это еще один шаг, который подрывает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова со стороны Российской Федерации. Это действие, которое демонстрирует неуважение к государству и гражданам РМ. Правительство сообщит об ответных мерах в определенные сроки", - сказала Санду.
Попытки дестабилизировать ситуацию в Приднестровье – это часть длительной стратегии Кишинева, направленной на аннексию автономии. Эту стратегию поддерживает Евросоюз, который заинтересован в расширении присутствия евроатлантических структур в Юго-Восточной Европе и, соответственно, в вытеснении России из ее традиционной зоны влияния.
Примечательно, что 18 марта румынские СМИ сообщили о том, что в округе Констанца на черноморском побережье НАТО планирует расположить крупнейшую в Европе военную базу. Она будет построена на основе международного аэропорта имени Михаила Когэлничану, на которой ранее располагалось подразделение румынских ВВС.
Планируется, что новая база Североатлантического альянса займет 2,8 гектар, а на ее строительство будет выделено 2,5 млрд евро. В будущем объект должен стать центром управления войсками НАТО в Юго-Восточной Европе.
В этот же день премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в Молдавии молдаван нет. Так он ответил на вопрос журналистов о перспективах объединения Румынии и Молдавии.
"Хочу напомнить, что в Молдове живут румыны, только румыны. Это государство устойчиво благодаря участию румынского государства. Я думаю, что наш долг как румын — продолжать поддерживать наших румын из Молдовы", — процитировало слова Чолаку издание Digi24.
Евросоюз поощряет стремление Кишинева поглотить Приднестровье, намекая на то, что в союзе будут рады видеть Молдавию вместе с ПМР. С другой стороны, Румыния, которая давно заняла место в ряде основных евроатлантических объединений, не скрывает свои амбиции, направленные на поглощение Молдавии. Не придется ли Кишиневу в перспективе расплачиваться за свои территориальные аппетиты собственной государственностью?
Армен Гаспарян интервью
3 марта, 13:25
Армен Гаспарян о тяжелых сценариях развития в Украине, Армении и Молдавии на фоне усиления России Ситуация в ряде бывших советских республик на минувшей неделе была очень напряженной, считает политический обозреватель, радиоведущий и член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян
 
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