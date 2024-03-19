https://ukraina.ru/20240319/1053967856.html

Поиски капли "дёгтя" в цистерне мёда. Что увидели в The New York Times в российских выборах

Поиски капли "дёгтя" в цистерне мёда. Что увидели в The New York Times в российских выборах - 19.03.2024 Украина.ру

Поиски капли "дёгтя" в цистерне мёда. Что увидели в The New York Times в российских выборах

Статья Нила МакФаркуара "Пять выводов из организованной Путиным победы в России", опубликованная 18 марта, оставляет странное впечатление. С одной стороны, она претендует на аналитичность, с другой – выводы противоречат друг другу, причём автора это совершенно не смущает

2024-03-19T12:19

2024-03-19T12:19

2024-03-19T12:19

россия

владимир путин

выборы

сша

мнения

кремль

алексей навальный

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Первый вывод состоит в признании того факта, что результаты российского президента действительно превзошли все ожидания – он получил самую высокую поддержку, начиная с 2000 года. При этом рекордной была активность избирателей (выше, чем даже в 1996 году), на что, правда, американский автор специального внимания не обратил, хотя для анализа результатов выборов явка чуть ли не важнее собственно итога выборов, который был немного предсказуем.Естественно в этой цистерне мёда надо было найти хоть какую-то каплю другой субстанции и МакФаркуар её нашёл: "такой большой перевес в победе Путина, который переработал Конституцию, позволяющую ему оставаться в Кремле до 2036 года, когда ему исполнится 83 года, рискует подорвать это. Это может вызвать вопросы во все более авторитарном Кремле о том, зачем России нужны такие воображаемые упражнения".На самом деле ответ на этот вопрос совершенно очевидный и лежащий на поверхности – выборы позволяют мобилизовать общество и создать у него чувство сопричастности. Да и легитимность власти нуждается в регулярном обновлении – выборы играют роль референдума о поддержке текущей политики.При этом демократия вовсе не обязательно означает смену фигур при власти. Кстати, 22 поправка к Конституции США, запрещающая более чем двухкратное пребывание на президентском посту, была ратифицирована необходимым числом штатов только в 1951 году. Это не говоря уже о том, что в США реальная власть принадлежит "deep state", которое в принципе не избирается, а смена правительства в "демократических" странах частенько не влечёт за собой подразумеваемой смены политического курса.Второй вывод: "Кремлю не удалось полностью достичь образа национального единства, к которому он стремился".Вы скажете, что это бред, который полностью противоречит первому пункту, но автор NYT живёт в своей реальности. В этой реальности свидетельством отсутствия единства в России является сбор подписей за Бориса Надеждина, смерть Алексея Навального (???) и с треском провалившийся оппозиционная акция в полдень 17 марта.Вообще-то это всё свидетельствует, как раз, об исключительной слабости оппозиции и неспособности её предложить обществу сколько-нибудь убедительную альтернативу нынешней политике… Прямо даже стыдно за автора, но ему же было поручено проводить изыски в цистерне мёда – он ищет.Третий вывод: "Путин потребует народного мандата на ведение войны на Украине".На самом деле будущее время тут неуместно – само голосование наглядно показало, что российское общество поддерживает специальную военную операцию и если чем-то и недовольно, то недостаточно активными и последовательными действиями российского командования.В общем, "народный мандат" президент получил, вопрос исключительно в том, какие именно меры будут приняты во исполнение общественного запроса.Четвёртый вывод: "война продолжит оставаться организующим принципом для Кремля".На самом деле из послания президента к Федеральному Собранию, на которое ссылается МакФаркуар, следует скорее противоположное – программа развития страны до 2030 года как раз не предполагает продолжения войны. Среди перечисленных президентом проектов ничего специально военного нет, кроме разве что привлечения в систему власти ветеранов спецоперации. Скорее напротив – предложенные в послании социальные и инфраструктурные проекты плохо сочетаются с войной.Но тут, видимо, уже работает "темник", потому что американский Институт изучения войны пишет то же самое: "Путин пытается использовать заявленные рекордные уровни явки избирателей и поддержки своей кандидатуры в президенты, чтобы создать информационные условия для затяжной войны на Украине".Пятый вывод: "россияне обеспокоены тем, что произойдёт дальше".Россияне не то, чтобы обеспокоены… Россияне ждут от руководства страны действий и готовы эти действия поддержать, что, собственно, показали результаты выборов. А вот автор статьи реально обеспокоен вероятным летним наступлением российской армии.

https://ukraina.ru/20240318/1053947376.html

https://ukraina.ru/20240315/1053912148.html

россия

сша

кремль

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россия, владимир путин, выборы, сша, мнения, кремль, алексей навальный