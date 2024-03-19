Поиски капли "дёгтя" в цистерне мёда. Что увидели в The New York Times в российских выборах - 19.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240319/1053967856.html
Поиски капли "дёгтя" в цистерне мёда. Что увидели в The New York Times в российских выборах
Поиски капли "дёгтя" в цистерне мёда. Что увидели в The New York Times в российских выборах - 19.03.2024 Украина.ру
Поиски капли "дёгтя" в цистерне мёда. Что увидели в The New York Times в российских выборах
Статья Нила МакФаркуара "Пять выводов из организованной Путиным победы в России", опубликованная 18 марта, оставляет странное впечатление. С одной стороны, она претендует на аналитичность, с другой – выводы противоречат друг другу, причём автора это совершенно не смущает
2024-03-19T12:19
2024-03-19T12:19
россия
владимир путин
выборы
сша
мнения
кремль
алексей навальный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/12/1053957790_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_af945c1a2c54d2c2189b42da43bbe313.jpg.webp
Первый вывод состоит в признании того факта, что результаты российского президента действительно превзошли все ожидания – он получил самую высокую поддержку, начиная с 2000 года. При этом рекордной была активность избирателей (выше, чем даже в 1996 году), на что, правда, американский автор специального внимания не обратил, хотя для анализа результатов выборов явка чуть ли не важнее собственно итога выборов, который был немного предсказуем.Естественно в этой цистерне мёда надо было найти хоть какую-то каплю другой субстанции и МакФаркуар её нашёл: "такой большой перевес в победе Путина, который переработал Конституцию, позволяющую ему оставаться в Кремле до 2036 года, когда ему исполнится 83 года, рискует подорвать это. Это может вызвать вопросы во все более авторитарном Кремле о том, зачем России нужны такие воображаемые упражнения".На самом деле ответ на этот вопрос совершенно очевидный и лежащий на поверхности – выборы позволяют мобилизовать общество и создать у него чувство сопричастности. Да и легитимность власти нуждается в регулярном обновлении – выборы играют роль референдума о поддержке текущей политики.При этом демократия вовсе не обязательно означает смену фигур при власти. Кстати, 22 поправка к Конституции США, запрещающая более чем двухкратное пребывание на президентском посту, была ратифицирована необходимым числом штатов только в 1951 году. Это не говоря уже о том, что в США реальная власть принадлежит "deep state", которое в принципе не избирается, а смена правительства в "демократических" странах частенько не влечёт за собой подразумеваемой смены политического курса.Второй вывод: "Кремлю не удалось полностью достичь образа национального единства, к которому он стремился".Вы скажете, что это бред, который полностью противоречит первому пункту, но автор NYT живёт в своей реальности. В этой реальности свидетельством отсутствия единства в России является сбор подписей за Бориса Надеждина, смерть Алексея Навального (???) и с треском провалившийся оппозиционная акция в полдень 17 марта.Вообще-то это всё свидетельствует, как раз, об исключительной слабости оппозиции и неспособности её предложить обществу сколько-нибудь убедительную альтернативу нынешней политике… Прямо даже стыдно за автора, но ему же было поручено проводить изыски в цистерне мёда – он ищет.Третий вывод: "Путин потребует народного мандата на ведение войны на Украине".На самом деле будущее время тут неуместно – само голосование наглядно показало, что российское общество поддерживает специальную военную операцию и если чем-то и недовольно, то недостаточно активными и последовательными действиями российского командования.В общем, "народный мандат" президент получил, вопрос исключительно в том, какие именно меры будут приняты во исполнение общественного запроса.Четвёртый вывод: "война продолжит оставаться организующим принципом для Кремля".На самом деле из послания президента к Федеральному Собранию, на которое ссылается МакФаркуар, следует скорее противоположное – программа развития страны до 2030 года как раз не предполагает продолжения войны. Среди перечисленных президентом проектов ничего специально военного нет, кроме разве что привлечения в систему власти ветеранов спецоперации. Скорее напротив – предложенные в послании социальные и инфраструктурные проекты плохо сочетаются с войной.Но тут, видимо, уже работает "темник", потому что американский Институт изучения войны пишет то же самое: "Путин пытается использовать заявленные рекордные уровни явки избирателей и поддержки своей кандидатуры в президенты, чтобы создать информационные условия для затяжной войны на Украине".Пятый вывод: "россияне обеспокоены тем, что произойдёт дальше".Россияне не то, чтобы обеспокоены… Россияне ждут от руководства страны действий и готовы эти действия поддержать, что, собственно, показали результаты выборов. А вот автор статьи реально обеспокоен вероятным летним наступлением российской армии.
https://ukraina.ru/20240318/1053947376.html
https://ukraina.ru/20240315/1053912148.html
россия
сша
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/12/1053957790_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_1f5add7ce1d2c574a63e487b21c88747.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, владимир путин, выборы, сша, мнения, кремль, алексей навальный
Россия, Владимир Путин, выборы, США, Мнения, Кремль, Алексей Навальный

Поиски капли "дёгтя" в цистерне мёда. Что увидели в The New York Times в российских выборах

12:19 19.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВ. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Статья Нила МакФаркуара "Пять выводов из организованной Путиным победы в России", опубликованная 18 марта, оставляет странное впечатление. С одной стороны, она претендует на аналитичность, с другой – выводы противоречат друг другу, причём автора это совершенно не смущает
Первый вывод состоит в признании того факта, что результаты российского президента действительно превзошли все ожидания – он получил самую высокую поддержку, начиная с 2000 года. При этом рекордной была активность избирателей (выше, чем даже в 1996 году), на что, правда, американский автор специального внимания не обратил, хотя для анализа результатов выборов явка чуть ли не важнее собственно итога выборов, который был немного предсказуем.
Естественно в этой цистерне мёда надо было найти хоть какую-то каплю другой субстанции и МакФаркуар её нашёл: "такой большой перевес в победе Путина, который переработал Конституцию, позволяющую ему оставаться в Кремле до 2036 года, когда ему исполнится 83 года, рискует подорвать это. Это может вызвать вопросы во все более авторитарном Кремле о том, зачем России нужны такие воображаемые упражнения".
На самом деле ответ на этот вопрос совершенно очевидный и лежащий на поверхности – выборы позволяют мобилизовать общество и создать у него чувство сопричастности. Да и легитимность власти нуждается в регулярном обновлении – выборы играют роль референдума о поддержке текущей политики.
При этом демократия вовсе не обязательно означает смену фигур при власти. Кстати, 22 поправка к Конституции США, запрещающая более чем двухкратное пребывание на президентском посту, была ратифицирована необходимым числом штатов только в 1951 году. Это не говоря уже о том, что в США реальная власть принадлежит "deep state", которое в принципе не избирается, а смена правительства в "демократических" странах частенько не влечёт за собой подразумеваемой смены политического курса.
Второй вывод: "Кремлю не удалось полностью достичь образа национального единства, к которому он стремился".
Голосование на выборах президента РФ за рубежом - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Вчера, 18:18
Хотели как хуже, а получилось по-нашему: провокации Запада на выборах президента РФ дали обратный эффектНедруги России хотели сделать как хуже и сорвать президентские выборы, а получилось по-нашему - российские граждане и внутри страны, и далеко за её пределами продемонстрировали небывалое единство и поддержку действий Владимира Путина
Вы скажете, что это бред, который полностью противоречит первому пункту, но автор NYT живёт в своей реальности. В этой реальности свидетельством отсутствия единства в России является сбор подписей за Бориса Надеждина, смерть Алексея Навального (???) и с треском провалившийся оппозиционная акция в полдень 17 марта.
Вообще-то это всё свидетельствует, как раз, об исключительной слабости оппозиции и неспособности её предложить обществу сколько-нибудь убедительную альтернативу нынешней политике… Прямо даже стыдно за автора, но ему же было поручено проводить изыски в цистерне мёда – он ищет.
Третий вывод: "Путин потребует народного мандата на ведение войны на Украине".
На самом деле будущее время тут неуместно – само голосование наглядно показало, что российское общество поддерживает специальную военную операцию и если чем-то и недовольно, то недостаточно активными и последовательными действиями российского командования.
В общем, "народный мандат" президент получил, вопрос исключительно в том, какие именно меры будут приняты во исполнение общественного запроса.
Четвёртый вывод: "война продолжит оставаться организующим принципом для Кремля".
На самом деле из послания президента к Федеральному Собранию, на которое ссылается МакФаркуар, следует скорее противоположное – программа развития страны до 2030 года как раз не предполагает продолжения войны. Среди перечисленных президентом проектов ничего специально военного нет, кроме разве что привлечения в систему власти ветеранов спецоперации. Скорее напротив – предложенные в послании социальные и инфраструктурные проекты плохо сочетаются с войной.
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
15 марта, 16:08
Что мы ждем от Владимира Путина после выборовПредрешённость нынешних выборов, то есть их результатов, как никогда важны для нашей страны. Я имею в виду Россию после 1991 года. Потому что еще никогда мы не стояли перед столь жестоким выбором – смерть или жизнь, прозябание или развитие
Но тут, видимо, уже работает "темник", потому что американский Институт изучения войны пишет то же самое: "Путин пытается использовать заявленные рекордные уровни явки избирателей и поддержки своей кандидатуры в президенты, чтобы создать информационные условия для затяжной войны на Украине".
Пятый вывод: "россияне обеспокоены тем, что произойдёт дальше".
Россияне не то, чтобы обеспокоены… Россияне ждут от руководства страны действий и готовы эти действия поддержать, что, собственно, показали результаты выборов. А вот автор статьи реально обеспокоен вероятным летним наступлением российской армии.
 
РоссияВладимир ПутинвыборыСШАМненияКремльАлексей Навальный
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00План уничтожения нации, атака дронов, приоритеты главкома ВСУ. Главное на Украине на 13:00 19 марта
12:44Больше, чем выборы. Послесловие к тому как Донбасс выбирал президента России
12:19Поиски капли "дёгтя" в цистерне мёда. Что увидели в The New York Times в российских выборах
12:08ВСУ обстреляли белгородский посёлок Разумное, подростку оторвало часть руки
11:54Дроном по сломанному вертолету. Молдавия и Украина продолжают дестабилизировать Приднестровье
11:54ЕС тайно готовятся к интеграции Украины и Молдавии - Politico
11:37Верблюжья кавалерия и национальная безопасность. Кого на Украине не отправят на фронт
11:28В Минобороны Южной Кореи усомнились в правдивости украинской версии событий в Буче
10:19В аэропорту Сочи запросили режим "открытого неба"
09:55Евросоюз введет пошлины на импорт российского и белорусского зерна - FT
09:08Михаил Хазин: Украина готовила России второй Беслан, но в итоге повторит судьбу Ричарда III
09:00"Омоложение" армии, атаки и провалы ВСУ, санитарная зона. Главное на Украине на утро 19 марта
08:21Притаившиеся и молчащие - на двух стульях. Как экс-звезды эстрады стали звездами и где им взять бабло
08:08Главное за ночь 19 марта
07:19Хроника энергетической войны: крайние меры против России и фактор фермеров Польши в энергетике
07:03Решится ли Залужный на "голландскую храбрость". Украинские эксперты цинично сомневаются в Макроне
06:36Газ, война и политика. Что стоит за громкими заявлениями Киева об отказе качать газ в Европу из России
05:30"Ничто не ново под Луной": эксперт назвал четыре варианта раздела Украины
05:20Мы замахиваемся на Харьков и Днепропетровск: Ищенко предположил, какие территории еще присоединятся к РФ
05:13Михаил Мягков: Россия засела на "Кюстринском плацдарме", чтобы ВСУ не устроили ей "Белоруссию" 1944 года
Лента новостейМолния