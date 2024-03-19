Главное за ночь 19 марта
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Ночью ВС РФ наносили удары по объектам в Харьковской области.
ПВО ночью уничтожила украинский БПЛА над территорией Белгородской области, еще один перехвачен над Воронежской областью, - Минобороны РФ.
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) призвал Украину отправить на фронт призывников младше 25 лет, - пишет Washington Post.
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), где создали Большой адронный коллайдер, 30 ноября прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.
Ким Чен Ын лично руководил учебными стрельбами в КНДР с использованием сверхкрупных РСЗО 600-миллиметрового калибра, передает Центральное Телеграфное агентство Кореи.