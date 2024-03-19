Главное за ночь 19 марта - 19.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 19 марта
Главное за ночь 19 марта - 19.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 19 марта
Ночью ВС РФ наносили удары по объектам в Харьковской области. Украина.ру, 19.03.2024
2024-03-19T08:08
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новости
россия
белгородская область
линдси грэм
ким чен ын
харьковская область
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Ночью ВС РФ наносили удары по объектам в Харьковской области.ПВО ночью уничтожила украинский БПЛА над территорией Белгородской области, еще один перехвачен над Воронежской областью, - Минобороны РФ.Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) призвал Украину отправить на фронт призывников младше 25 лет, - пишет Washington Post.Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), где создали Большой адронный коллайдер, 30 ноября прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.Ким Чен Ын лично руководил учебными стрельбами в КНДР с использованием сверхкрупных РСЗО 600-миллиметрового калибра, передает Центральное Телеграфное агентство Кореи.
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россия
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новости, россия, белгородская область, линдси грэм, ким чен ын, харьковская область
Новости, Россия, Белгородская область, Линдси Грэм, Ким Чен Ын, Харьковская область

Главное за ночь 19 марта

08:08 19.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ночью ВС РФ наносили удары по объектам в Харьковской области.
ПВО ночью уничтожила украинский БПЛА над территорией Белгородской области, еще один перехвачен над Воронежской областью, - Минобороны РФ.
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) призвал Украину отправить на фронт призывников младше 25 лет, - пишет Washington Post.
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), где создали Большой адронный коллайдер, 30 ноября прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.
Ким Чен Ын лично руководил учебными стрельбами в КНДР с использованием сверхкрупных РСЗО 600-миллиметрового калибра, передает Центральное Телеграфное агентство Кореи.
- РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Вчера, 22:37
Над Белгородской областью ПВО сбила ещё 8 целей На подлёте к Белгороду система противовоздушной обороны отразила очередную атаку украинской армии. Сбито восемь воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
 
НовостиРоссияБелгородская областьЛиндси ГрэмКим Чен ЫнХарьковская область
 
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