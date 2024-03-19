https://ukraina.ru/20240319/1053964198.html

Главное за ночь 19 марта

Главное за ночь 19 марта - 19.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 19 марта

Ночью ВС РФ наносили удары по объектам в Харьковской области. Украина.ру, 19.03.2024

2024-03-19T08:08

2024-03-19T08:08

2024-03-19T08:08

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Ночью ВС РФ наносили удары по объектам в Харьковской области.ПВО ночью уничтожила украинский БПЛА над территорией Белгородской области, еще один перехвачен над Воронежской областью, - Минобороны РФ.Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов) призвал Украину отправить на фронт призывников младше 25 лет, - пишет Washington Post.Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), где создали Большой адронный коллайдер, 30 ноября прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией.Ким Чен Ын лично руководил учебными стрельбами в КНДР с использованием сверхкрупных РСЗО 600-миллиметрового калибра, передает Центральное Телеграфное агентство Кореи.

https://ukraina.ru/20240318/1053960196.html

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новости, россия, белгородская область, линдси грэм, ким чен ын, харьковская область