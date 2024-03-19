https://ukraina.ru/20240319/1053962159.html

Газ, война и политика. Что стоит за громкими заявлениями Киева об отказе качать газ в Европу из России

Газ, война и политика. Что стоит за громкими заявлениями Киева об отказе качать газ в Европу из России - 19.03.2024 Украина.ру

Газ, война и политика. Что стоит за громкими заявлениями Киева об отказе качать газ в Европу из России

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что власти Украины планируют отказаться от продления контракта на транзит российского газа в страны Евросоюза по своей газотранспортной системе.

2024-03-19T06:36

2024-03-19T06:36

2024-03-19T06:36

украина

киев

россия

владимир зеленский

андрей богдан

владимир путин

ес

еврокомиссия

стокгольмский арбитраж

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Транзитный вопрос стал актуальным с начала этого года — подписанный в 2019 году между Киевом и Москвой транзитный договор прекратит своё действие 31 декабря 2024 года и теперь все заинтересованные стороны — Киев, Москва и отдельные страны ЕС — пытаются понять, что же будет дальше. Понимания пока нет, а поиск ответа на вопрос "что делать?" усугубляется информационным шумом — по этой теме много говорят все заинтересованные стороны - и чиновники, и политики, и эксперты.История транзитного контрактаТекущий газовый контракт стороны заключили в декабре 2019 года после долгих переговоров. Он предполагает прокачку в ЕС 225 млрд м3 газа, из которых 65 млрд м3 должны были прокачать в 2020 году, а в последние 4 года по 40 млрд м3.Для Киева тогда контракт был крайне выгодным даже несмотря на сильное падение объёмов прокачки. Дело в том, что в феврале 2018 года Москва проиграла Киеву в Стокгольмском арбитраже. Последний обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объём транзитного газа. Пока Москва и Киев спорили, на эту сумму насчитали проценты за просрочку платежа. В итоге Москва перечислила Киеву 2,918 млрд долларов.Вице-премьер Дмитрий Козак тогда назвал эту выплату "каплей в море" по сравнению с возможными рисками в связи с продолжением юридических разбирательств. Однако помимо юридических аспектов и чисто коммерческого интереса, был ещё фактор неформальных договорённостей. Подписание транзитного соглашения было увязано с выполнением Минских соглашений и общей нормализацией отношений между Россией и Украиной. Благо, к власти тогда только пришёл подающих надежды и позиционирующий себя в качестве настроенного на мир прагматика Владимир Зеленский.По сути, выплаченные 2,9 млрд долларов были ещё своеобразной "взяткой" Киеву.Вскоре Киев выполнять неформальные обязательства отказался, что в 2020 году подтвердил тогда уже экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ экстремистом и террористом). Богдан тогда сказал: "То, что я вижу, — мне кажется, что мы его [президента Путина] как-то жёстко кинули". А дальше начались репрессии против украинской оппозиции, что сделало невозможными демократические процедуры и поиск компромиссов как внутри страны, так и за пределами Украины. В общем, контракт на транзит газа — последний артефакт эпохи до СВО. И этим артефактом недовольны и Москва, и Киев. Впрочем, у каждого свои причины.Майский форс-мажорНачнём с Москвы. Соглашение было обременено требованием "качай или плати". По условия контракта Москва ежегодно — в том числе после начала СВО — платила Киеву 3 млрд долларов за транзит газа. Но если до СВО этот газ поставлялся в ЕС в полном объёме, то после начала уже с ограничениями. В мае 2022 года, когда ВС РФ освободили солидную часть ЛНР, под контроль России перешла газоизмерительная (ГИС) станция "Новопсков", откуда газ поступал на ГИС "Сохрановка". Оператор ГТС Украины объявил форс-мажор и отказался принимать газ через эту станцию. Через "Сохрановку" прокачивалось до 32,6 млн м3 газа в сутки. Киев предложил перенести объёмы газа на другую компрессорную станцию, но Москва отказалась от такого предложения по техническим причинам. В итоге прокачка газа сократилась примерно на треть, и в 2023 году Россия прокачивала по территории Украины 40 с небольшим миллионов кубометров газа в сутки. А платила за объём, зафиксированный в контракте. В 2023 году Россия поставила через Украину в ЕС 12 млрд м3 газа. Как следствие, возникла недополучая прибыль от продажи газа, так как нам приходилось переплачивать за его транзит.В общем, с финансовой точки зрения Москва контрактом не слишком довольна. Заодно газовый фактор сковывал действия ВС РФ на севере Украины — взятие под контроль Сумской области, где расположена станция "Суджа", обернулось бы таким же объявлением форс-мажора с утратой оставшихся 40 млн кубов суточной прокачки.С Киевом тоже все вполне понятно. Политические издержки от продления транзитного соглашения запредельны — Зеленского сходу обвинят в "зраде", да и легитимность Зеленского после 20 мая будет под большим сомнением. В российском газе по итогам 2023 года Украина также перестала нуждаться. Если до СВО она его получала по схеме виртуального реверса, то 2023 год Украина прожила на газе собственной добычи. Киевская власть объясняет этот фактор в том числе и ростом добычи газа, но реальная причина куда проще. Если в 1999 году Украина потребляла 70,9 млрд м3 газа в год, то по итогам 2023 года потребление сократилось до 19,8 млрд м3 газа. Энергоёмкая промышленность закрылась, территория под контролем киевской власти скукожилась, заодно отпала потребность в газовых электростанциях так как уже к 2021 году потребление электрожнергии на Украине сократилось с 300 млрд кВт*ч до 164 млрд кВт*ч, а после начала СВО упало ещё сильнее. Добыча своего газа при этом никаких чудес не демонстрирует и не продемонстрирует в принципе — газовые месторождения в Полтавской и Харьковской областях истощены, а новых нет и не предвидится.Короче говоря, в Киеве исходят из того, что газа своей добычи хватит, роста потребления не прогнозируют и ставят политику в очередной раз выше экономики.Теперь нужно разобраться что же там в ЕС.Национальные правительства против евробюрократииГоворя о Евросоюзе, нужно чётко разделять национальные правительства стран, которые покупают российский газ и получают его транзитом через Украину, и евробюрократию. Их интересы не совпадают.Евробюрократии российский газ не нужен — она ни за что конкретно не отвечает, ей всё равно, хватит кому-то газа или нет. Поэтому она в лице еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон отрапортовала о том, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но изучает возможность использования украинской ГТС и ПХГ для хранения голубого топлива.Симсон в данном случае в принципе ни за что не отвечает. Мало того, она из Эстонии, известной всему миру в качестве европейского энергетического и промышленного гиганта. Эстония ещё до начала СВО настолько успешно сократила потребление газа, что в нём теперь не особо нуждается, а после начала СВО ещё и ЕС "сократил" потребление газа. В 2022 году потребление газа в ЕС упало на 10% — с 535 млрд м3 до 480 млрд м3 (на 20 млрд м3 сократилось потребление газа промышленным сектором), а по итогам 2023 года снизилось ещё на 7%. Так что план ЕК по экономии газа на 15% в 2022-2023 годах перевыполнен по независящим от ЕК обстоятельствам. Исходя из логики Симсон, ЕС не составит труда сократить потребление газа ещё на 15%, повышая конкурентоспособность промышленности США и стран Юго-Восточной Азии.Поэтому в случае с газом слушать нужно представителей стран, которые его закупают — именно они будут вести переговоры с Москвой и Киевом. На украинскую трубу завязаны Австрия, Словакия, Италия и Чехия. Венгрии в этом ряду нет — она ещё до начала СВО стала получать газ по "Турецкому потоку" и два года подряд покупала дополнительные 500 млн м3 газа у России.Словакия в лице премьер-министра Роберта Фицо вопрос с газом зондирует с начала 2024 года. 27 января Роберт Фицо говорил, что транзит российского газа через Украину в 2025 году может осуществляться без помощи украинских компаний. Через Словакию (туда уходит ветка украинской ГТС) газ будет поступать в Чехию, Австрию, а также Италию. Последняя на протяжении 10 месяцев 2023 года практически обходилась без российского газа — на него приходилось всего 2% от общего объёма импорта. Но в январе 2024 года 62% своих потребностей в газе Чехия закрыла за счёт России, заплатив России за него около 86,3 млн долларов.Плюс не в восторге от прекращения транзита будет Германия — ещё в июне 2023 года министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия будет вынуждена ограничить работу промышленных мощностей или даже остановить их, если соглашение о транзите газа между Украиной и Россией не будет продлено. Германии в таком случае придется экспортировать получаемый газ в другие страны ЕС, чтобы компенсировать дефицит, что обернётся для немецкой экономики сокращением потребления и лишь ускорит деиндустриализацию.Поэтому не стоит удивляться, что 5 марта глава "Оператора ГТС Украины" Дмитрий Липпа заявил, что Украина готова продолжать транзит газа до 2027 года, но это "дедлайн" для Европы, чтобы отказаться от российского газа.Транзит возможен, ноТаким образом, никакого окончательного решения по газовому вопросу пока нет. Безотносительного того, где к тому моменту будет проходить линия фронта, грядут большие перемены в самом Евросоюзе.В июне состоятся выборы в Европарламент, в чьи полномочия входит утверждение состава Еврокомиссии, который наверняка существенно обновится с учётом усиления позицией правых и евроскептиков по итогам выборов. Поэтому с середины лета грядёт новый этап совместного — евробюрократии и национальных правительств — поиска ответа на вопрос "Кто кому Рабинович". От этого поиска и будет зависеть конфигурация переговоров с Москвой по газовому вопросу.Опции покупки газа без контракта на его прокачку есть: газ у России будут покупать отдельные страны ЕС, которые в нём нуждаются. Переход права собственности на газ будет происходить на границе Украины и России, а о транзите с Киевом будет договариваться условная Словакия, она же будет оплачивать прокачку, перечисляя деньги Украине. России этот вариант выгоднее текущего.Во-первых, не придётся переплачивать за прокачку не прокачанного газа. Во-вторых, в теории станет всё равно, где проходит украино-российская граница и через какую ГИС качать газ. А значит у Киева не будет опции объявить форс-мажор и перестать качать газ после того, как в Сумской области будет создана буферная зона, предотвращающая атаки российской территории. Насколько этот фактор окажется значимым покажет время. Не исключено, что в Киеве ещё пожалеют о прекращении действия транзитного соглашения — оно является неплохим фактором, сдерживающим действия России.Потому что газ - это политикаГаз давно и независимо от России, являвшейся до СВО одним из главных поставщиков голубого топлива в Европу, из чисто экономического фактора превратился в политический. Именно США заявляли и при том на официальном уровне, что американский газ несет в Европу "молекулы свободы", а российский - авторитаризм. Так США намекали на то, что газ надо покупать у них, а не в России, хотя американский сжиженный и транспортируемый через океан газ дороже российского. При всей абсурдности таких заявлений (понятно ведь, что газ никаких "молекул свободы" нести не может), в этом утверждении, явно придуманном политтехнологами, все же есть определенное рациональное зерно. Пока Россия поставляла газ в Европу, отношения с европейскими странами укреплялись. Теперь, когда взорван "Северный поток", в этом плане для дружбы нет оснований. Например, с той же Германией. Впрочем, после начала СВО для того и взорвали "потоки", чтобы радикализировать политику Германии в отношении России.Таким образом, те, кто хочет разрушить Россию, а это США и Великобритания, именно через прекращение поставок газа из России в Европу и воздействуют на те страны, которые еще сохраняют искры лояльности и дружбы с нашей страной. По формуле: "нет газа - нет дружбы". У Украины в этой формуле тоже было свое место - транзит, который она обеспечивала, делал эту страну значительным игроком в политических раскладах Европы, роль которого нельзя было не учитывать. Теперь все меняется. Резкое снижение потребления Европой российского газа, снижает не только роль России в европейской политике, но и самой Украины. Правда, на Украине, находящейся сейчас в силу конфронтации с Россией в эпицентре европейской политики, об этом никто не думает. Сама же Россия уже почти полностью переориентировала газовые потоки в Юго-Восточную Азию и потому усиленно развивает газопровод "Сила Сибири". Отсюда, кстати, и усиление дружественных связей с Китаем и другими "тиграми Азии". Так что там, где Запад теряет, Восток находит, а Россия остается при своих.Но есть в этой истории и еще один нюанс, на который мало кто обращает внимание. Специальная военная операция потому и является операцией, а не войной, что транзит российского газа через Украину, за который Россия в ходе СВО платила Украине полновесным долларом, в определенной степени сдерживал военный конфликт. СВО идет, а труба работает. Теперь, если транзита не будет, газо-транспортная система Украины станет таким же объектом атак российских войск, как и украинская энергосистема в целом. И СВО, во всяком случае для России, приобретет совсем иной характер. Характер полноценной войны. Теперь, с 1 января 2025 года, когда прекращается контракт на транзит газа, ничего не будет сдерживать Россию.Известно, что война - это продолжение политики другими средствами. Ни Россия, ни Украина войну друг другу пока не объявляли. Но если это так, то прекращение транзита российского газа в Европу делает спецоперацию окончательно войной. Понимают ли это в Киеве? Скорее всего, да. Поэтому и ведут вокруг газового вопроса игры - с одной стороны угрожая прекратить транзит, а с другой предлагая европейским государствам самим искать компромисс в этом вопросе. Например покупать газ не на границе Украины с Европой (как сейчас), а на границе Украины с Россией, формально устраняясь из этой формулы, но при этом оставаясь, хоть минимально, но востребованными.

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