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Выжить нет шансов: полковник Киселев объяснил, как ТОСы на пять метров выжигают подземные укрепрайоны ВСУ

Выжить нет шансов: полковник Киселев объяснил, как ТОСы на пять метров выжигают подземные укрепрайоны ВСУ - 19.03.2024 Украина.ру

Выжить нет шансов: полковник Киселев объяснил, как ТОСы на пять метров выжигают подземные укрепрайоны ВСУ

Против укрепрайонов ВСУ с заглублением на 4-5 метров российские военные давно применяют "ТОС-1" ("Солнцепек") и "ТОС-2" ("Тосочка"). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-03-19T05:00

2024-03-19T05:00

2024-03-19T05:00

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На Северском направлении ВСУ построили бетонные укрепления и блиндажи глубиной в 4-5 метров. Там противник пытается переждать авиаудары и артиллерийские обстрелы российской армии, а также спрятаться от беспилотников, рассказал эксперт.Против подобных укрепрайонов ВСУ с заглублением на 4-5 метров российские военные давно применяют "ТОС-1" ("Солнцепек") и "ТОС-2" ("Тосочка"). Если "Малка" до них не достанет, то ТОС выжжет всю эту площадь. У противника просто не будет шансов выжить, подчеркнул военный.А САУ "Малка" ставит жирную "точку" в уничтожении противника, добивая укрепрайоны противника. Это мощное орудие с серьезным калибром. Мне приходилось наблюдать, как она уничтожает цели на полигоне. Это и идеальное средство для работы на Луганском оперативном направлении, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240318/1053945565.html

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