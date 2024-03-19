Выжить нет шансов: полковник Киселев объяснил, как ТОСы на пять метров выжигают подземные укрепрайоны ВСУ
ТОС-1А "Солнцепек"
Против укрепрайонов ВСУ с заглублением на 4-5 метров российские военные давно применяют "ТОС-1" ("Солнцепек") и "ТОС-2" ("Тосочка"). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
На Северском направлении ВСУ построили бетонные укрепления и блиндажи глубиной в 4-5 метров. Там противник пытается переждать авиаудары и артиллерийские обстрелы российской армии, а также спрятаться от беспилотников, рассказал эксперт.
Против подобных укрепрайонов ВСУ с заглублением на 4-5 метров российские военные давно применяют "ТОС-1" ("Солнцепек") и "ТОС-2" ("Тосочка"). Если "Малка" до них не достанет, то ТОС выжжет всю эту площадь. У противника просто не будет шансов выжить, подчеркнул военный.
"Чтобы у него был хоть какой-то шанс уцелеть, ему нужно сделать кучу перекрытий, две-три бронированных двери и закопаться на еще большую глубину. Постоянно этим заниматься невозможно. Один-два таких удара, и эти укрепления рухнут", - отметил Киселев.
А САУ "Малка" ставит жирную "точку" в уничтожении противника, добивая укрепрайоны противника. Это мощное орудие с серьезным калибром. Мне приходилось наблюдать, как она уничтожает цели на полигоне. Это и идеальное средство для работы на Луганском оперативном направлении, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
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