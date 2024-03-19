Выжить нет шансов: полковник Киселев объяснил, как ТОСы на пять метров выжигают подземные укрепрайоны ВСУ - 19.03.2024 Украина.ру
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Выжить нет шансов: полковник Киселев объяснил, как ТОСы на пять метров выжигают подземные укрепрайоны ВСУ
Выжить нет шансов: полковник Киселев объяснил, как ТОСы на пять метров выжигают подземные укрепрайоны ВСУ - 19.03.2024 Украина.ру
Выжить нет шансов: полковник Киселев объяснил, как ТОСы на пять метров выжигают подземные укрепрайоны ВСУ
Против укрепрайонов ВСУ с заглублением на 4-5 метров российские военные давно применяют "ТОС-1" ("Солнцепек") и "ТОС-2" ("Тосочка"). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-03-19T05:00
2024-03-19T05:00
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На Северском направлении ВСУ построили бетонные укрепления и блиндажи глубиной в 4-5 метров. Там противник пытается переждать авиаудары и артиллерийские обстрелы российской армии, а также спрятаться от беспилотников, рассказал эксперт.Против подобных укрепрайонов ВСУ с заглублением на 4-5 метров российские военные давно применяют "ТОС-1" ("Солнцепек") и "ТОС-2" ("Тосочка"). Если "Малка" до них не достанет, то ТОС выжжет всю эту площадь. У противника просто не будет шансов выжить, подчеркнул военный.А САУ "Малка" ставит жирную "точку" в уничтожении противника, добивая укрепрайоны противника. Это мощное орудие с серьезным калибром. Мне приходилось наблюдать, как она уничтожает цели на полигоне. Это и идеальное средство для работы на Луганском оперативном направлении, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
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новости, вс рф, россия, украина, всу, оборона, сау, огнемет
Новости, ВС РФ, Россия, Украина, ВСУ, оборона, САУ, огнемет

Выжить нет шансов: полковник Киселев объяснил, как ТОСы на пять метров выжигают подземные укрепрайоны ВСУ

05:00 19.03.2024
 
ТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А Солнцепек
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Против укрепрайонов ВСУ с заглублением на 4-5 метров российские военные давно применяют "ТОС-1" ("Солнцепек") и "ТОС-2" ("Тосочка"). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
На Северском направлении ВСУ построили бетонные укрепления и блиндажи глубиной в 4-5 метров. Там противник пытается переждать авиаудары и артиллерийские обстрелы российской армии, а также спрятаться от беспилотников, рассказал эксперт.
Против подобных укрепрайонов ВСУ с заглублением на 4-5 метров российские военные давно применяют "ТОС-1" ("Солнцепек") и "ТОС-2" ("Тосочка"). Если "Малка" до них не достанет, то ТОС выжжет всю эту площадь. У противника просто не будет шансов выжить, подчеркнул военный.
"Чтобы у него был хоть какой-то шанс уцелеть, ему нужно сделать кучу перекрытий, две-три бронированных двери и закопаться на еще большую глубину. Постоянно этим заниматься невозможно. Один-два таких удара, и эти укрепления рухнут", - отметил Киселев.
А САУ "Малка" ставит жирную "точку" в уничтожении противника, добивая укрепрайоны противника. Это мощное орудие с серьезным калибром. Мне приходилось наблюдать, как она уничтожает цели на полигоне. Это и идеальное средство для работы на Луганском оперативном направлении, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Козин интервью
Вчера, 17:25
НАТО и Украина должны дать гарантии. Владимир Козин о перемирии Макрона и санитарной зоне Путина Мы не можем пойти на какие-то переговоры или перемирия в условиях, когда западные РСЗО и другие виды смертоносных вооружений Евросоюза и НАТО убивают наших людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
 
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