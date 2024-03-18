Одна Родина. Володин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма - 18.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240318/1053939413.html
Одна Родина. Володин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма
Одна Родина. Володин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма - 18.03.2024 Украина.ру
Одна Родина. Володин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 18 марта поздравил россиян с 10-летием возвращения Крыма
2024-03-18T10:32
2024-03-18T10:32
новости
крым
россия
донецкая народная республика
вячеслав володин
сергей собянин
денис пушилин
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102349/94/1023499492_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8a126d3f7b7e2d11349088a27ff518eb.jpg
"Выбор весной 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан. Это событие навсегда останется в истории", - сказал Володин.Он подчеркнул, что воссоединился некогда разделенный народ.По его словам, необходимо делать все, чтобы страна становилась более сильной, экономика развивалась, росло качество жизни людей.Его поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он назвал годовщину символом восстановления исторической справедливости. Он отметил, что благодаря сплочению страны и объединению граждан Россия с честью и достоинством преодолевала и продолжает преодолевать все трудности. За прошедшее десятилетие Крым и Севастополь очень изменились, многое уже сделано, но также многое еще впереди, добавил он.Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин в телеграм-канале написал, что Донбасс долгие годы вдохновлялся примером Крыма."Именно примером Крыма мы вдохновлялись многие годы, пока стремились к возвращению в семью российских регионов", - отметил Пушилин.Глава ДНР пожелал жителям Крыма процветания, отметив, что очевидно стремительное развитие полуострова, будущее которого, "как и будущее Донбасса - только с Россией, только в братском единстве".Крым отмечает десятую годовщину Крымской весны. Весной 2014 года прошел референдум, на котором большинство населения высказалось за воссоединение полуострова с Россией, 18 марта был подписан договор о вхождении Крыма в состав РФ.
https://ukraina.ru/20240316/1053926228.html
крым
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102349/94/1023499492_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_64f02d7deffaf538a418725af96ceccb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, россия, донецкая народная республика, вячеслав володин, сергей собянин, денис пушилин, госдума
Новости, Крым, Россия, Донецкая Народная Республика, Вячеслав Володин, Сергей Собянин, Денис Пушилин, Госдума

Одна Родина. Володин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма

10:32 18.03.2024
 
© Никита Рассказов, Украина.руКрым
Крым
© Никита Рассказов, Украина.ру
Читать в
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 18 марта поздравил россиян с 10-летием возвращения Крыма
"Выбор весной 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан. Это событие навсегда останется в истории", - сказал Володин.
Он подчеркнул, что воссоединился некогда разделенный народ.
"У нас одна история, одна вера, одна культура, одна Родина - Россия... Принятое решение определило наше общее будущее, открыло новые возможности для развития", - добавил Володин.
По его словам, необходимо делать все, чтобы страна становилась более сильной, экономика развивалась, росло качество жизни людей.
Его поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он назвал годовщину символом восстановления исторической справедливости. Он отметил, что благодаря сплочению страны и объединению граждан Россия с честью и достоинством преодолевала и продолжает преодолевать все трудности. За прошедшее десятилетие Крым и Севастополь очень изменились, многое уже сделано, но также многое еще впереди, добавил он.
Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин в телеграм-канале написал, что Донбасс долгие годы вдохновлялся примером Крыма.
"Именно примером Крыма мы вдохновлялись многие годы, пока стремились к возвращению в семью российских регионов", - отметил Пушилин.
Глава ДНР пожелал жителям Крыма процветания, отметив, что очевидно стремительное развитие полуострова, будущее которого, "как и будущее Донбасса - только с Россией, только в братском единстве".
Крым отмечает десятую годовщину Крымской весны. Весной 2014 года прошел референдум, на котором большинство населения высказалось за воссоединение полуострова с Россией, 18 марта был подписан договор о вхождении Крыма в состав РФ.
16 марта, 17:30
В чём было главное отличие Крыма от всей остальной Украины 10 лет назад - ИщенкоСегодня ровно 10 лет с того момента, как в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Аналогичные референдумы состоялись и в Донбассе. По итогам - были созданы республики ДНР и ЛНР. Однако их путь в Россию оказался на 8 лет дольше и гораздо более сложным. Почему же так произошло?
 
НовостиКрымРоссияДонецкая Народная РеспубликаВячеслав ВолодинСергей СобянинДенис ПушилинГосдума
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:29О двух главных задачах учений НАТО и победителе в дуэли по заморозке активов - Агеев
12:19Пушилин определил регион Украины под санитарную зону вокруг ДНР
12:19Китай может принять участие в конференции по Украине в Швейцарии - посол
11:57Назад в Харьков, Сумы, Чернигов и не только: какая санитарная зона нужна России
11:28Захарова назвала количество россиян, проголосовавших за рубежом
10:54Россияне уничтожили 10 снарядов "Вампир" над Белгородской областью
10:34В Белгородской области погибли 11 человек за неделю обстрелов
10:32Одна Родина. Володин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма
09:53В Минэнерго Украины рассказали, будут ли продолжать транзит российского газа
09:40Атака на Приднестровье, ЧП в Перми. Главное на Украине на утро 18 марта
08:52Проголосовали за демократию и свободу. Зарубежные эксперты об итогах выборов в России
08:03Главное за ночь 18 марта
07:55Российские военные атакуют объекты по всей территории Украины, звучат взрывы
07:30Путин высказался насчет мирных переговоров по Украине
07:13РФ может создать санитарную зону на подконтрольных Киеву территориях - Путин
06:30Анатомия мошенничества. Как доверчивые россияне стали диверсантами и что сделать, чтобы этого избежать
06:20Украина под наркозом. Украинские эксперты лихорадочно ищут выход из безвыходной для страны ситуации
06:00Украинская чертовщина и романтика Римского-Корсакова: ведьмы, русалки и загадочная Полтавщина
05:40Вопрос не в Украине и не в прекращении СВО: эксперт назвал главную задачу РФ
05:30"Нам остается зайти в Киев": эксперт о том, что будет, если Украина предложит России уйти из Донбасса
Лента новостейМолния