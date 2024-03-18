https://ukraina.ru/20240318/1053939413.html

Одна Родина. Володин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма

Одна Родина. Володин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма - 18.03.2024 Украина.ру

Одна Родина. Володин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин 18 марта поздравил россиян с 10-летием возвращения Крыма

2024-03-18T10:32

2024-03-18T10:32

2024-03-18T10:32

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"Выбор весной 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан. Это событие навсегда останется в истории", - сказал Володин.Он подчеркнул, что воссоединился некогда разделенный народ.По его словам, необходимо делать все, чтобы страна становилась более сильной, экономика развивалась, росло качество жизни людей.Его поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он назвал годовщину символом восстановления исторической справедливости. Он отметил, что благодаря сплочению страны и объединению граждан Россия с честью и достоинством преодолевала и продолжает преодолевать все трудности. За прошедшее десятилетие Крым и Севастополь очень изменились, многое уже сделано, но также многое еще впереди, добавил он.Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин в телеграм-канале написал, что Донбасс долгие годы вдохновлялся примером Крыма."Именно примером Крыма мы вдохновлялись многие годы, пока стремились к возвращению в семью российских регионов", - отметил Пушилин.Глава ДНР пожелал жителям Крыма процветания, отметив, что очевидно стремительное развитие полуострова, будущее которого, "как и будущее Донбасса - только с Россией, только в братском единстве".Крым отмечает десятую годовщину Крымской весны. Весной 2014 года прошел референдум, на котором большинство населения высказалось за воссоединение полуострова с Россией, 18 марта был подписан договор о вхождении Крыма в состав РФ.

https://ukraina.ru/20240316/1053926228.html

крым

россия

донецкая народная республика

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новости, крым, россия, донецкая народная республика, вячеслав володин, сергей собянин, денис пушилин, госдума