https://ukraina.ru/20240318/1053937469.html

Украина под наркозом. Украинские эксперты лихорадочно ищут выход из безвыходной для страны ситуации

Украина под наркозом. Украинские эксперты лихорадочно ищут выход из безвыходной для страны ситуации - 18.03.2024 Украина.ру

Украина под наркозом. Украинские эксперты лихорадочно ищут выход из безвыходной для страны ситуации

В украинском экспертном сообществе обсуждают возможность перерастания украинского конфликта в общеевропейский и в мировой. И думают над тем, возможны ли в сложившихся условиях какие-либо гарантии безопасности.

2024-03-18T06:20

2024-03-18T06:20

2024-03-18T06:20

россия

украина

запад

владимир путин

вадим карасев

эксклюзив

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О необходимости гарантий безопасности говорит Западу президент России Владимир Путин, но Запад таких гарантий дать не может, считает политический философ и публицист, ассоциированный член Украинского института будущего Павел Щелин."Он (Путин — Ред.) хочет серьезный договор с гарантиями международной безопасности в Европе, в которой ему последовательно отказывали", - сказал эксперт в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту*. Он добавил, что, c философской точки зрения, таких гарантий Запад дать не может, "потому что такие гарантии в принципе невозможны".Философ продолжил: "Такие гарантии предполагают, что этот мир, в котором каждый суверенно развивается и торгуется, в принципе возможен… он в принципе невозможен. Потому что война, конфликты, противостояния — это следствие развития человеческой истории".По мнению Щелина, помимо философского подхода, тут можно использовать и подход практический. А на практике - "у Запада нет стратегии"."Чтобы давать такие гарантии, вам нужно знать, какой у вас план на будущее, лет на 20-30", - пояснил эксперт. По его словам, такого плана нет, поэтому это противоречие будет разрешаться так, как оно разрешается последние два года.Щелин также отметил, что главным призом в разворачивающемся конфликте является вовсе не Украина, а Германия, которая, по его мнению, вряд ли сохранится в нынешнем своем виде в ближайшие десятилетия.Что касается Украины, то ее впереди ждет новая Руина. По словам Щелина, после прекращения огня "все накопленные противоречия всплывут"."Два года делается раскол. Люди вернутся с фронта, включая, например, русскоязычных, которые поставят вопрос — я за что воевал, за то, чтобы быть человеком второго сорта? Вопрос будет очень актуальный. Будут заданы вообще неприятные вопросы — а что это вообще было в течение двух лет…", - сказал политолог.По его словам, "на данный момент украинское общество функционирует в режиме наркоза", а вот когда действие этого "наркоза" закончится, то это приведет к взрыву всех накопленных противоречий. И произойдет это достаточно скоро.Европа тем временем предпринимает меры по легитимации войны с Россией, считает украинский политолог Вадим Карасев. Он сказал об этом в эфире интернет-канала "Вышка", комментируя меры, предпринимаемые властями Швеции — а там советуют населению подготовиться к возможной войне с РФ, запастись консервами, фильтрами и т.д. Впрочем, по мнению эксперта, к реальности это пока имеет косвенное отношение, пока это скорее медийная кампания, создание соответствующей драматургии и даже моды (например, на комфортные бомбоубежища). Но ведь и моду создают не просто так.Украина и Ближний Восток находятся сейчас на перекрестье геополитических разборок, это две самые горячие точки на земном шаре, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. Он в эфире канала Шелеста* отметил, что украинский конфликт пугает Европу, ведь каждый день продолжения войны на Украине приближает европейские государства к возможности быть втянутыми в эту войну, а они этого не хотят. Они боятся войны, а Украина не боится.Отвечая на вопрос журналиста, кто же умнее — те, кто боится войны или те, кто не боится, Спивак заявил, что "ум здесь не при чем", у Украины (у киевского режима — Ред.) будто бы нет другого выхода, как только воевать.Что впереди? По мнению эксперта, в США произойдет смена команд, и 2025 и 2026 годы будут потрачены на то, чтобы представить миру дорожную карту нового мирового порядка, к 2027 году будут новые правила - и "в мире все устаканится в один момент".Спивак считает, что Запад на самом деле не хочет допускать поражения и развала России, поскольку РФ и США входят в ядерный топ-клуб, и они в любом случае вынуждены вести диалог. Кроме того, в случае развала России, все ее богатства достанутся Китаю. А именно Китай, по мнению эксперта, является главным противником Америки в XXI веке.* признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240317/1053929005.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

россия, украина, запад, владимир путин, вадим карасев, эксклюзив