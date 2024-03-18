Украина под наркозом. Украинские эксперты лихорадочно ищут выход из безвыходной для страны ситуации - 18.03.2024 Украина.ру
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Украина под наркозом. Украинские эксперты лихорадочно ищут выход из безвыходной для страны ситуации
Украина под наркозом. Украинские эксперты лихорадочно ищут выход из безвыходной для страны ситуации - 18.03.2024 Украина.ру
Украина под наркозом. Украинские эксперты лихорадочно ищут выход из безвыходной для страны ситуации
В украинском экспертном сообществе обсуждают возможность перерастания украинского конфликта в общеевропейский и в мировой. И думают над тем, возможны ли в сложившихся условиях какие-либо гарантии безопасности.
2024-03-18T06:20
2024-03-18T06:20
россия
украина
запад
владимир путин
вадим карасев
эксклюзив
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О необходимости гарантий безопасности говорит Западу президент России Владимир Путин, но Запад таких гарантий дать не может, считает политический философ и публицист, ассоциированный член Украинского института будущего Павел Щелин."Он (Путин — Ред.) хочет серьезный договор с гарантиями международной безопасности в Европе, в которой ему последовательно отказывали", - сказал эксперт в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту*. Он добавил, что, c философской точки зрения, таких гарантий Запад дать не может, "потому что такие гарантии в принципе невозможны".Философ продолжил: "Такие гарантии предполагают, что этот мир, в котором каждый суверенно развивается и торгуется, в принципе возможен… он в принципе невозможен. Потому что война, конфликты, противостояния — это следствие развития человеческой истории".По мнению Щелина, помимо философского подхода, тут можно использовать и подход практический. А на практике - "у Запада нет стратегии"."Чтобы давать такие гарантии, вам нужно знать, какой у вас план на будущее, лет на 20-30", - пояснил эксперт. По его словам, такого плана нет, поэтому это противоречие будет разрешаться так, как оно разрешается последние два года.Щелин также отметил, что главным призом в разворачивающемся конфликте является вовсе не Украина, а Германия, которая, по его мнению, вряд ли сохранится в нынешнем своем виде в ближайшие десятилетия.Что касается Украины, то ее впереди ждет новая Руина. По словам Щелина, после прекращения огня "все накопленные противоречия всплывут"."Два года делается раскол. Люди вернутся с фронта, включая, например, русскоязычных, которые поставят вопрос — я за что воевал, за то, чтобы быть человеком второго сорта? Вопрос будет очень актуальный. Будут заданы вообще неприятные вопросы — а что это вообще было в течение двух лет…", - сказал политолог.По его словам, "на данный момент украинское общество функционирует в режиме наркоза", а вот когда действие этого "наркоза" закончится, то это приведет к взрыву всех накопленных противоречий. И произойдет это достаточно скоро.Европа тем временем предпринимает меры по легитимации войны с Россией, считает украинский политолог Вадим Карасев. Он сказал об этом в эфире интернет-канала "Вышка", комментируя меры, предпринимаемые властями Швеции — а там советуют населению подготовиться к возможной войне с РФ, запастись консервами, фильтрами и т.д. Впрочем, по мнению эксперта, к реальности это пока имеет косвенное отношение, пока это скорее медийная кампания, создание соответствующей драматургии и даже моды (например, на комфортные бомбоубежища). Но ведь и моду создают не просто так.Украина и Ближний Восток находятся сейчас на перекрестье геополитических разборок, это две самые горячие точки на земном шаре, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. Он в эфире канала Шелеста* отметил, что украинский конфликт пугает Европу, ведь каждый день продолжения войны на Украине приближает европейские государства к возможности быть втянутыми в эту войну, а они этого не хотят. Они боятся войны, а Украина не боится.Отвечая на вопрос журналиста, кто же умнее — те, кто боится войны или те, кто не боится, Спивак заявил, что "ум здесь не при чем", у Украины (у киевского режима — Ред.) будто бы нет другого выхода, как только воевать.Что впереди? По мнению эксперта, в США произойдет смена команд, и 2025 и 2026 годы будут потрачены на то, чтобы представить миру дорожную карту нового мирового порядка, к 2027 году будут новые правила - и "в мире все устаканится в один момент".Спивак считает, что Запад на самом деле не хочет допускать поражения и развала России, поскольку РФ и США входят в ядерный топ-клуб, и они в любом случае вынуждены вести диалог. Кроме того, в случае развала России, все ее богатства достанутся Китаю. А именно Китай, по мнению эксперта, является главным противником Америки в XXI веке.* признан иноагентом в РФ
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, запад, владимир путин, вадим карасев, эксклюзив
Россия, Украина, Запад, Владимир Путин, Вадим Карасев, Эксклюзив

Украина под наркозом. Украинские эксперты лихорадочно ищут выход из безвыходной для страны ситуации

06:20 18.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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В украинском экспертном сообществе обсуждают возможность перерастания украинского конфликта в общеевропейский и в мировой. И думают над тем, возможны ли в сложившихся условиях какие-либо гарантии безопасности.
О необходимости гарантий безопасности говорит Западу президент России Владимир Путин, но Запад таких гарантий дать не может, считает политический философ и публицист, ассоциированный член Украинского института будущего Павел Щелин.
"Он (Путин — Ред.) хочет серьезный договор с гарантиями международной безопасности в Европе, в которой ему последовательно отказывали", - сказал эксперт в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту*. Он добавил, что, c философской точки зрения, таких гарантий Запад дать не может, "потому что такие гарантии в принципе невозможны".
Философ продолжил: "Такие гарантии предполагают, что этот мир, в котором каждый суверенно развивается и торгуется, в принципе возможен… он в принципе невозможен. Потому что война, конфликты, противостояния — это следствие развития человеческой истории".
По мнению Щелина, помимо философского подхода, тут можно использовать и подход практический. А на практике - "у Запада нет стратегии".
"Чтобы давать такие гарантии, вам нужно знать, какой у вас план на будущее, лет на 20-30", - пояснил эксперт. По его словам, такого плана нет, поэтому это противоречие будет разрешаться так, как оно разрешается последние два года.
Щелин также отметил, что главным призом в разворачивающемся конфликте является вовсе не Украина, а Германия, которая, по его мнению, вряд ли сохранится в нынешнем своем виде в ближайшие десятилетия.
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Что касается Украины, то ее впереди ждет новая Руина. По словам Щелина, после прекращения огня "все накопленные противоречия всплывут".
"Два года делается раскол. Люди вернутся с фронта, включая, например, русскоязычных, которые поставят вопрос — я за что воевал, за то, чтобы быть человеком второго сорта? Вопрос будет очень актуальный. Будут заданы вообще неприятные вопросы — а что это вообще было в течение двух лет…", - сказал политолог.
По его словам, "на данный момент украинское общество функционирует в режиме наркоза", а вот когда действие этого "наркоза" закончится, то это приведет к взрыву всех накопленных противоречий. И произойдет это достаточно скоро.
Европа тем временем предпринимает меры по легитимации войны с Россией, считает украинский политолог Вадим Карасев. Он сказал об этом в эфире интернет-канала "Вышка", комментируя меры, предпринимаемые властями Швеции — а там советуют населению подготовиться к возможной войне с РФ, запастись консервами, фильтрами и т.д. Впрочем, по мнению эксперта, к реальности это пока имеет косвенное отношение, пока это скорее медийная кампания, создание соответствующей драматургии и даже моды (например, на комфортные бомбоубежища). Но ведь и моду создают не просто так.
Украина и Ближний Восток находятся сейчас на перекрестье геополитических разборок, это две самые горячие точки на земном шаре, считает украинский политолог Дмитрий Спивак. Он в эфире канала Шелеста* отметил, что украинский конфликт пугает Европу, ведь каждый день продолжения войны на Украине приближает европейские государства к возможности быть втянутыми в эту войну, а они этого не хотят. Они боятся войны, а Украина не боится.
Отвечая на вопрос журналиста, кто же умнее — те, кто боится войны или те, кто не боится, Спивак заявил, что "ум здесь не при чем", у Украины (у киевского режима — Ред.) будто бы нет другого выхода, как только воевать.
Что впереди? По мнению эксперта, в США произойдет смена команд, и 2025 и 2026 годы будут потрачены на то, чтобы представить миру дорожную карту нового мирового порядка, к 2027 году будут новые правила - и "в мире все устаканится в один момент".
Спивак считает, что Запад на самом деле не хочет допускать поражения и развала России, поскольку РФ и США входят в ядерный топ-клуб, и они в любом случае вынуждены вести диалог. Кроме того, в случае развала России, все ее богатства достанутся Китаю. А именно Китай, по мнению эксперта, является главным противником Америки в XXI веке.
* признан иноагентом в РФ
 
РоссияУкраинаЗападВладимир ПутинВадим КарасевЭксклюзив
 
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