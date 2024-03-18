https://ukraina.ru/20240318/1053935476.html

Анатомия мошенничества. Как доверчивые россияне стали диверсантами и что сделать, чтобы этого избежать

Анатомия мошенничества. Как доверчивые россияне стали диверсантами и что сделать, чтобы этого избежать - 18.03.2024 Украина.ру

Анатомия мошенничества. Как доверчивые россияне стали диверсантами и что сделать, чтобы этого избежать

Мастер маникюра из Подмосковья Алина Н., девушка 20 лет, облила зелёнкой урну для голосования на избирательном участке на выборах президента России. Причина - неизвестные мошенники уговорили её перевести им крупную сумму денег и пообещали вернуть, только если она исполнит задание по заливке урны зелёнкой.

2024-03-18T06:30

2024-03-18T06:30

2024-03-18T06:30

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Еще одна мастер маникюра из Моздока, 27 лет, облила урну йодом. История та же: выманили деньги, а чтобы их вернуть, она должна была купить йод и залить бюллетени.Татьяна П., 70-летняя жительница Москвы, подожгла кабинку на участке для голосования. Она рассказала следователям аналогичную историю. У бабушки Татьяны выманили большую сумму денег, после чего дали задание: поджечь кабинку для голосования. Снять видео, прислать "кураторам", и тогда ей вернут деньги.Доктор химических наук из Свердловска, 50- летняя доцент УрфУ, Эмилия Носова, тоже отправилась с зелёнкой на избирательный участок. Пыталась залить бюллетени, но была вовремя остановлена полицией: заметили, что вела себя женщина нервно и странно. Оказывала при задержании сопротивление, что-то непонятное кричала, пыталась всё-таки осуществить план с зелёнкой.Эмилия Носова "по указанию неустановленных лиц, перевела им 15 миллионов рублей. Вчера ей сказали, чтобы вернуть деньги, необходимо прийти на избирательный участок в гимназии и залить зелёнкой КОИБ", - говорится в сообщении пресс - службы Свердловского избиркома.Что уважаемая преподаватель органической химии и попыталась осуществить.Студентка - кондитер из города Асбеста кинула в здание школы, где находится избирательный участок, "коктейль Молотова". Площадь возгорания составила 1 метр квадратный, пожар быстро потушили. Сама же студентка задержана. Она сообщила, что ей "кураторы" пообещали 150 тысяч рублей за выполнение задания. Правда, пока не заплатили.Все эти люди понесут очень серьезное наказание. По статье 141 Уголовного кодекса им грозит либо штраф, либо до 5 лет лишения свободы. Но статья может оказаться гораздо серьёзнее, если окажется, что они действовали по указанию зарубежных спецслужб. И возможный срок гораздо больше.Все произошедшие на выборах президента России инциденты на избирательных участках происходили по одной схеме (кроме одного случая с вознаграждением): у людей выманили деньги, а чтобы их вернуть, они должны были отправиться на "задание" на избирательный участок.Эти люди производят впечатление безумных. Как можно поверить в то, что если ты совершишь преступление, тем более на выборах президента, то тебе вернут деньги, и что ещё интереснее - что всё в итоге будет хорошо?Но они не безумны. Это люди легко внушаемые, оказавшиеся в состоянии паники. Паника отключает логику. Человек попадает в водоворот событий. И вот печальный результат. Вчера еще обычные уважаемые в обществе люди, сегодня они превратились в диверсантов.Но как же это произошло? Как они попались на уловки мошенников?Украинские технологии обманаВсе они получили звонки из украинских колл-центров, которые давно уже ведут охоту за сбережениями жителей России.Технология отработана. Пусть никого не удивляет наличие среди "зелёночниц" доцента университета.В списке жертв украинских мошенников - и преподаватели вузов, и доктора наук, и родственники губернаторов, и даже директор департамента Минфина РФ, и даже один космонавт. Это только те случаи, которые стали известны прессе.Масштаб ущерба, который телефонные мошенники нанесли гражданам России, впечатляющий - 15 миллиардов рублей в год - такую цифру называют специалисты по кибербезопасности.Около 90 процентов всех киберпреступлений - это так называемая "социальная инженерия", совершенная с помощью телефонных звонков. То есть обман доверчивых граждан по телефону.Вот статистика Сбербанка: за 2022 год звонками мошенников были "охвачены" 65 процентов клиентов банка. К счастью, далеко не все из них оказались столь доверчивы, чтобы отдать своими руками деньги мошенникам.К сожалению, после перевода денег вам никто их не может вернуть. Если вы перевели деньги своими руками, сделать в этом случае банк ничего не может.А с 2014 года было прервано сотрудничество правоохранителей России и Украины. Так что украинские мошенники чувствуют себя в полной безопасности. Более того, они поддерживаются современными киевскими властями. И как говорят на Украине, представители власти получают неплохие отчисления от работы этих "кибервойск".На Украине работают огромные буквально промышленные киберхолдинги. Там "трудятся" психологи, программисты, опытные манипуляторы сознанием человека. Всеми этими мошенниками руководит СБУ.Как это делаетсяКак происходит подчинение поведения жертвы манипулятором?Вначале входят в доверие. Человеку присылают скрины документов. Якобы на другом конце провода находится "начальник охранной службы", "главный менеджер" или другой сотрудник банка. Или "майор милиции", "следователь по делу об утечке ваших данных". Удостоверения, договора с банком, поручения.Документы отличить от подлинных в телефоне невозможно. На них стоят печати, присутствуют фотографии "сотрудников". Вернее, отличить можно было бы, если бы потенциальная жертва прервала беседу и обратилась лично в отделение банка или в полицию.Но именно этого человеку не дают сделать. Сначала вызывают панику. Сообщают о взломе счёта, о том что деньги надо срочно, немедленно перевести на "безопасный счёт".Или второй популярный у мошенников сценарий: на ваше имя взяли большой кредит. Но чтобы его аннулировать, вы должны взять другой кредит. И берут! Без особых размышлений. Причем средства переводят на счет преступников.Часто кроме паники у человека вызывают ощущение возможной "упущенной выгоды": на том безопасном счёте, дескать, и проценты накопительные больше, и вообще одни сплошные выгоды.Жертву стараются не выпускать из виду. Один "сотрудник банка" сменяется другим, один документ требуют подписать, другой отсканировать, и всё это в режиме "быстрей - быстрей".Следующий этап - запутавшегося человека уговаривают взять еще и кредит. Того, кто уже взял кредит, уговаривают ещё и продать квартиру. И так далее. Случаи самые фантастические.Ну а тем, кто пошёл на участки с зелёнкой, обещали вернуть украденные средства. Поразительно, как люди не только отдали свои сбережения, но и сами превратились в диверсантов.Профиль жертвы обманаНо не думайте, что в этих колл - центрах сидят какие-то невероятные специалисты по управлению человеческим сознанием, как потом описывают без исключения все потерпевшие: якобы к ним применили супер гипноз.Нет, это довольно примитивный развод. Основан на самых простых человеческих свойствах: подверженность панике, жадность, склонность к поспешным необдуманным решениям. Подавляющее большинство жертв - женщины, которых легче ввести в состояние тревоги и панику "всё пропало!"Разумеется, у мошенников есть базы данных, это списки клиентов мобильной связи, банков, онлайн-магазинов. Все эти базы данных куплены на "черном рынке" у кого-то из недобросовестных сотрудников. Они тщательно анализируются, особенно интернет - покупки, которые помогают установить профиль человека.Склонен ли он к внезапным ненужным покупкам всякой ерунды? Такой легкомысленный и неустойчивый человек - уже практически готовый клиент мошенников.Как шпионятНапример, когда в освобожденном Бердянске был обнаружен такой колл-центр, брошенный со всем оборудованием при поспешном бегстве, специалисты сумели разблокировать компьютеры. Нашли в них базы данных клиентов "ЯндексЕды", торговой сети "Красное&Белое", почтовой службы СДЭК, нескольких российских банков.Дальше собирается на каждого человека досье по социальным сетям. Друзья, родственники, марка автомобиля. Где отдыхает? Чем болеет? Как зовут детей и друзей? И так далее.Именно этим объясняется та "поразительная осведомлённость" операторов, о которой говорят все жертвы телефонных мошенников. Якобы удивительная прозорливость!"Он даже знал, как зовут моего сына и какой у него номер машины". Да вы же сами разместили фото сына в своих соцсетях. Вместе с машиной.Мошенники знают номер банковской карты и остаток средств на счету, так как применяют шпионские программы, подмену телефонных номеров, что позволяет им получать ваши автоматические отчёты из банков.Но по статистике "бердянского офиса" можно сделать вывод, что в подавляющем большинстве своём люди у нас здравомыслящие.Было сделано 365 тысяч звонков, только 49 тысяч разговоров длились более одной минуты. 3,8 тысяч разговоров длились более 10 минут. Это и есть те, кто попался на уловки. То есть примерно 1 процент от общего числа вызовов.Эх. Все эти люди владели логикой, у них часто имелось прекрасное образование, они являются замечательными специалистами в своей области. Но при этом - паника, склонность к спонтанным поступкам.А ведь достаточно просто позвонить родственнику. Лично посетить банк. Или дождаться, пока муж (жена) вернутся домой. Взять паузу. Просто взять паузу. Это первый совет психологов. Не нажимать на кнопку, к чему вас склоняют немедленно "сотрудники охранной службы банка."Проверить лично информацию, лучше не по телефону (мошенники теперь часто используют программы, которые позволяют подменять телефонный номер, и, звоня в банк, вы опять попадёте на них, если они подключились к вашему номеру).Как противостоятьВообще же люди сами впадают в состояние какого-то поразительного самонаведённого гипноза.Как говорила одна женщина, обманутая таким колл-центром: "Голос в трубке был полностью идентичен голосу моего сына". Пока ей не напомнили, что у неё вообще нет сына, а только дочь.Можно много говорить о мерах предосторожности. Рассылать предупреждения, рассказывать о схемах мошенников. Ставить защиты на карточки и счета. И кого-то это действительно спасёт. Даже, наверное, большинство.Можно говорить о необходимости специального образования. Например, многие ученики школы 50-х годов вспоминают сталинский учебник "Логика". Этот предмет хотят восстановить. И это тоже наверняка не будет лишним.Но как помочь человеку, который легко впадает в состояние паники и действует дальше, подобно сомнамбуле или подобно человеку в гипнотическом трансе?Заранее записать для них (или для себя) скрипт для действий в таких ситуациях и поместить рядом с телефоном, как размещают номера милиции или скорой помощи:Не отвечать на телефонные звонки с незнакомых номеров.Не передавать по телефону и в мессенджерах никакие личные данные, сразу идти в отделение банка.Рассказывать всем о схемах телефонного мошенничества, просвещать, предупреждать.И поставить блок на банковские операции для ваших доверчивых пожилых родственников и родителей, чтобы они могли осуществлять их только до определённого лимита.По прежнему, говорят, актуален встречный вопрос звонящему "сотруднику банка": "чей Крым?" Теперь, правда, украинские мошенники хитро отвечают: "наш". Спросите, чей именно.Но лучше вообще не вступать в эти разговоры.Хорошо, что на уловки украинских киберпреступников попадается всё меньше людей. Но плохо, что вообще попадаются.Поразительная беспечность и откровенная глупость "мастеров маникюра" и бывших "уважаемых доцентов" привела их к диверсии против собственного государства.В военное время.

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россия, украина, подмосковье, минфин, сбербанк, сбу