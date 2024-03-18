https://ukraina.ru/20240318/1053916537.html

Политолог сообщил, успеют ли ВСУ остановить ВС РФ в Сумах и Харькове или утонут в болотах под Черниговом

Политолог сообщил, успеют ли ВСУ остановить ВС РФ в Сумах и Харькове или утонут в болотах под Черниговом - 18.03.2024 Украина.ру

Политолог сообщил, успеют ли ВСУ остановить ВС РФ в Сумах и Харькове или утонут в болотах под Черниговом

Харьковская область удобна для перемещения войск, здесь много проселочных дорог. Поэтому ВСУ будут создавать здесь укрепрайоны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-03-18T03:40

2024-03-18T03:40

2024-03-18T03:40

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Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями. Эти участки могут быть использованы ВС РФ для осуществления спецопераций по предотвращению диверсионных атак со стороны Украины, рассказал политолог.Дальше к Черниговской области, ближе к границе с Белоруссией начинается очень заболоченная местность, большие серьезные леса. Но ВС РФ не наступают со стороны севера, поскольку РФ декларирует свои действия как СВО, добавил эксперт.Харьковская область удобна для логистики, тут много проселочных дорог. Земля здесь быстро подсохнет после распутицы. Сумская область тоже подходящая местность для проведения наступательных операций. Поэтому здесь ВСУ будут создавать укрепрайоны, указал специалист.А дальше в Черниговской области ВСУ будут использовать и естественные преграды в виде болот и густых лесов. Но там возникнут сложности не только для наступающих, но и для обороняющихся. Вопрос в том, хватит ли у Киева ресурсов для обороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240315/1053882672.html

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новости, харьков, харьковская область, россия, алексей самойлов, оборона, брянск, курск, сумы, белгород, белоруссия, леса, укрепления