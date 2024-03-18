Политолог сообщил, успеют ли ВСУ остановить ВС РФ в Сумах и Харькове или утонут в болотах под Черниговом
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ Украина танки флаг оружие бтр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Харьковская область удобна для перемещения войск, здесь много проселочных дорог. Поэтому ВСУ будут создавать здесь укрепрайоны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями. Эти участки могут быть использованы ВС РФ для осуществления спецопераций по предотвращению диверсионных атак со стороны Украины, рассказал политолог.
Дальше к Черниговской области, ближе к границе с Белоруссией начинается очень заболоченная местность, большие серьезные леса. Но ВС РФ не наступают со стороны севера, поскольку РФ декларирует свои действия как СВО, добавил эксперт.
"Мы идем по линии боевого соприкосновения. Почему мы не двигаемся из Белгородской области в Харьковскую? Очевидно есть политические соображения на этот счет, и достаточно весомые", - отметил Самойлов.
Харьковская область удобна для логистики, тут много проселочных дорог. Земля здесь быстро подсохнет после распутицы. Сумская область тоже подходящая местность для проведения наступательных операций. Поэтому здесь ВСУ будут создавать укрепрайоны, указал специалист.
А дальше в Черниговской области ВСУ будут использовать и естественные преграды в виде болот и густых лесов. Но там возникнут сложности не только для наступающих, но и для обороняющихся. Вопрос в том, хватит ли у Киева ресурсов для обороны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной Украины читайте на сайте Украина.ру.
15 марта, 08:58Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знакеНа Северском и Краснолиманском направлении нас ждут ожесточенные бои. ВСУ будут бросать сюда крупные резервы. Они понимают, что если мы их оттуда выбьем, то это приведет к серьезнейшему моральному удару по войскам. Тем не менее мы освободим нашу землю, считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв