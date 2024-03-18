"Русский инженер" рассказал, смогут ли 300 "Абрамсов" и дивизионы "Пэтриотов" переломить ситуацию для ВСУ
Теоретически Киев может переломить ситуацию на поле боя только в том случае, если ему поставят минимум 300-500 самолетов F-35, 300 "Абрамсов" и дивизиона "Пэтриотов". Но тут потребуется вмешательство НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
США надеются, что им удастся уговорить Россию на заморозку конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Но такое предложение выглядит странно, для России это просто невыгодно и технически невозможно, рассказал обозреватель.
К тому же Россия хорошо понимает, что военный потенциал Европы во многом истощен. Потому что большую часть техники и снарядов Евросоюз передал на нужды ВСУ, добавил инженер.
"Теоретически Киев может переломить ситуацию на поле боя только в том случае, если ему поставят минимум 300-500 самолетов F-35, 300 "Абрамсов", 300 "Брэдли" и несколько дивизионов "Патриотов". Но Украина сама не сможет освоить это богатство. Для этого понадобится прямое участие армии НАТО, а это уже совсем другая война", - подчеркнул Васильев.
Запад не собирается совершать "самоубийство" ради Украины. Она была нужна Западу лишь в качестве инструмента против РФ. Их главный противник – Китай. США нужно было подчинить Россию своей воле и сделать из нее таран против Китая, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.