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"Русский инженер" рассказал, смогут ли 300 "Абрамсов" и дивизионы "Пэтриотов" переломить ситуацию для ВСУ

"Русский инженер" рассказал, смогут ли 300 "Абрамсов" и дивизионы "Пэтриотов" переломить ситуацию для ВСУ - 18.03.2024 Украина.ру

"Русский инженер" рассказал, смогут ли 300 "Абрамсов" и дивизионы "Пэтриотов" переломить ситуацию для ВСУ

Теоретически Киев может переломить ситуацию на поле боя только в том случае, если ему поставят минимум 300-500 самолетов F-35, 300 "Абрамсов" и дивизиона "Пэтриотов". Но тут потребуется вмешательство НАТО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-03-18T05:00

2024-03-18T05:00

2024-03-18T05:00

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США надеются, что им удастся уговорить Россию на заморозку конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения. Но такое предложение выглядит странно, для России это просто невыгодно и технически невозможно, рассказал обозреватель.К тому же Россия хорошо понимает, что военный потенциал Европы во многом истощен. Потому что большую часть техники и снарядов Евросоюз передал на нужды ВСУ, добавил инженер.Запад не собирается совершать "самоубийство" ради Украины. Она была нужна Западу лишь в качестве инструмента против РФ. Их главный противник – Китай. США нужно было подчинить Россию своей воле и сделать из нее таран против Китая, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240315/1053901398.html

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новости, россия, украина, сво, танки, вооружение, самолет, зрк patriot, европа, f-35, нато