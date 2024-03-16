https://ukraina.ru/20240316/1053920135.html

Люди как дроны – ЦИПСО атакует участки, НПЗ как стратегическая цель. Главное на Украине на утро 16 марта

Люди как дроны – ЦИПСО атакует участки, НПЗ как стратегическая цель. Главное на Украине на утро 16 марта - 16.03.2024 Украина.ру

Люди как дроны – ЦИПСО атакует участки, НПЗ как стратегическая цель. Главное на Украине на утро 16 марта

Украинские колл-центры спровоцировали ряд атак на российские избирательные участки. Украина прилагает все усилия к уничтожению российской нефтепереработки

2024-03-16T09:38

2024-03-16T09:38

2024-03-16T11:24

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В первый день голосования на избирательные участи произошёл ряд нападений. Так, в урны для голосования наливали зелёнку. Некоторые из участков пытались поджечь. Как заявила 15 марта глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, все нападавшие на участки были задержаны."Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями - Ред.). Это не безобидно", — сказала она на брифинге в ЦИК.По словам Памфиловой, одному из задержанных обещали за это 100 тыс. рублей. При этом испортившие бюллетени не знали об ответственности."Так вот я хочу сказать, послушайте внимательно, это статья 141 УК России — воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии. До пяти лет", — добавила Памфилова.Она также сравнила порчу бюллетеней с поджогами военкоматов по поручению украинского ЦИПСО."Это делают из той же серии подонков, которые за 10 тысяч взрывают железнодорожные пути, взрывают людей, это та же серия подонков, готовых продать за кровавый грош все, что угодно, поэтому, коллеги, будьте бдительными", - отмечала Памфилова.Днём 15 марта в Москве попытались подожгли один из избирательных участков. Видео поджога опубликовал телеграм-канал SΗΟΤ."Момент задержания москвички, которая подожгла будку для голосования на участке в районе Марьино. Она заявила, что выполняет "секретное задание". Несколько дней назад её развели на крупную сумму денег. По данным SHOT, поджигательницей оказалась 70-летняя Татьяна П. Несколько лет назад женщина работала в городской поликлинике №9. Она живёт в 4 минутах от участка, где сегодня днём подожгла будку для голосования. Сразу после этого, она пыталась снять всё на видео, из-за чего долго не покидала участок. В этот момент её задержали дежурившие полицейские. Пенсионерка пыталась вырываться и просила вернуть ей телефон", - указывалось в публикации канала.Поджечь участок попытались и в Санкт-Петербурге."Сегодня около 15:00 по адресу: Варшавская улица, дом 40, на территории ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-Петербурга, где расположены избирательные участки №1395 и №1396, девушка лет 20-и попыталась бросить коктейль Молотова в вывеску одного из участков на здании школы. Противоправные действия были оперативно пресечены сотрудниками полиции. Никто не пострадал", - сообщил 15 марта председатель горизбиркома Максим Мейксин.По словам члена городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Юрия Кузьмина, голосование не прерывалось."Здесь можно выразить огромную благодарность нашим правоохранительным органам, которые всегда начеку, обеспечивают безопасность на всех рубежах, на всех контурах, мы здесь с ними слаженно действуем", - отметил он.Как сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники в органах, задержанная - 21-летняя студентка одного из петербургских вузов, которая, по предварительным данным, действовала по инструкции, которую получила по телефону от абонента с украинским номером.В том, что инструкции ей давали по телефону, признавалась ранее и одна из задержанных за то, что залила урну с бюллетенями зелёнкой."Залившая бюллетени зелёнкой 20-летняя Алина Н. заявила полицейским, что её заставили это сделать украинские спецслужбы. Несколько дней назад девушку развели на крупную сумму денег, а сегодня, обещая вернуть средства, отправили выполнять "секретную миссию", - сообщил телеграм-канал SHOT.Ранее сами украинцы призывали, что используют обманутых мошенниками для атак в России."Есть история с городом Днепр. Кто знает, там на поток поставлено: какие-то люди куда-то звонят и что-то потом происходит. И это на самом деле прекрасно. Если ты заставишь кого-то, прям накрутишь до такого состояния, что он, не знаю, возьмёт топор и пойдёт военкому порубит машину в каком-то Усть-П**дюйске, то это ты очень хорошо поработал", - рассказывал в декабре 2023 года в интервью Надежде Сухой украинской волонтёр Роман Балан, также известный как Роман Синицын.Днепропетровск, а также Львов печально известны как центры, где базируются основные колл-центры, занимающиеся мошенничеством.После атак на избирательные участки в России некоторые из российских комментаторов указали на то, что Украина фактически превращает некоторых россиян в своеобразные "человеческие дроны"."Украинцы сегодня попытались атаковать дронами-андроидами несколько участков для голосования. Дроны были заряжены банками с зелёнкой и даже бутылкой с коктейлем Молотова. Управлялись дроны по интернету, модуль управления был вставлен туда, где у обычного человека находится мозг. Атака дронов-андроидов привела к нескольким покрашенным в зелёное избирательным урнам, зажигательный боеприпас сработал на крыльце. Дроны нейтрализованы, ущерба от их действий нет, сейчас специалисты ФСБ будут выяснять, какие чипы стоят в модуле управления и как удалось заменить ими хоть и слабые, но всё-таки мозги", - отметил военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды".В то же время, некоторые комментаторы указали, что атак могло бы быть больше."Я, на самом деле, удивлен не тому, что ципса вербует лауреатов премии Дарвина лить зеленку в урны и обмазываться экскрементами перед избирательными участками, а тому, что так мало народу вербуется. Тут ведь, по идее, смысл в чем - искать людей, у которых в голове коротнуло и обрабатывать их до состояния не очень умной бомбы. Так ведь просто статистически незначимое количество нашлось. Тут террористическая организация в форме колл-центра пока что эпично обосрамилась. Видимо, вся энергия ушла раньше на поджоги военкоматов", - написал в своём телеграм-канале военный историк Евгений Норин.Публицист Александр Картавых указал, что даже в таких атаках можно найти положительные стороны."Сколько же у нас опасных идиотов в стране. Но во всей этой предвыборной суете есть один несомненный плюс. ***нашка, которой можно продать идею сделать "коктейль Молотова" и за****ить им в участок – можно продать вообще любую идею. Она с тем же успехом могла бы получить бомбу и притащить еë куда-нибудь в людное место и там "нажать на кнопку". Или ещë как-то по-другому суициднуться с огромным количеством сопутствующих жертв и ущерба. Для противника такие "готовые на всë" люди – просто подарок. Но пришла "политическая целесообразность" слить их всех под выборы. И их сливают, одного за другим. И все три дня будут вот так вот сливать, я полагаю. А ведь, как правило, каждый такой лох это минимум несколько недель работы опытного социального инженера. Плюс пока такую жертву отыщешь – надо будет сделать тысячи прозвонов. Тяжело их, короче, искать и обрабатывать. Зато потом использовать можно, как угодно. И, наверное, очень хорошо, что сейчас они все пойдут на выборы в этакий "мясной штурм". И все сядут на разнокалиберные срока. Потому что не будь этого желания подгадить нам демократические процедуры – тех же людей использовали бы по-другому совсем. Поэтому спасибо выборам хотя бы за то, что после них концентрация "спящей" вражеской агентуры станет сильно меньше", - отметил он.При этом в соцсетях всё громче раздаются голоса тех, кто отмечает: активная деятельность колл-центров в Днепропетровске и Львове делает их легитимными военными целями, по которым можно и нужно применять оружие.Примечательно, что атаки на избирательные участки сопровождались и кибератаками на ресурсы электронного голосования."Отмечаем всплеск - явно не без помощи стран Запада - хакерских атак на ресурсы дистанционного электронного голосования. Более того - здесь никак не порицают целый ряд террористических вылазок и диверсий укробандеровцев против гражданского населения. Это и есть пресловутые идеалы западной демократии, которым глобальное большинство должно слепо следовать?" - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Таким образом, Украина и Запад осуществляют скоординированную атаку на российские выборы. При этом жертвами такой атаки становятся в первую очередь обманутые мошенниками россияне.НПЗ как подшипникиБеспилотники атаковали Сызранский и пытались ударить по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области, сообщил РИА Новости глава региона Дмитрий Азаров."В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. <...> Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена", — рассказал он.В результате атаки пострадавших не было.Телеграм-канал Mash опубликовал видео пожара на Сызранском НПЗ.Атака на НПЗ является продуманной украинской тактикой."Где слабые места у российской экономики? Я считаю, что нужно брать, как американцы во Вторую мировую войну: они же не бомбили все города, они высчитали — так, нужно в действительности уничтожить два сектора промышленности Германии. Это производство бензина из угля потому, что нет угля и бензина и всё останавливается. И следующее, как вы думаете, что они выбрали? Подшипники. У Шпеера в его воспоминаниях тоже есть, что подшипники были. Потому что нет подшипников — нет двигателей. И не нужно распылять свой ресурс, чтобы полностью уничтожать промышленность Германии. Подшипники тогда, чипы — сейчас. Асимметричность во всём. Где слабость России? В нефтепереработке. Если будет уничтожено нефтеперерабатывающее предприятие, его нельзя будет восстановить, ведь всё оборудование западное. Китай тут не может ничем помочь, и Иран не сможет, и Северная Корея не сможет. Поэтому если мы берём ассиметричную стратегию, то уничтожение глубину, условно, тысячи километров всех НПЗ, то, извините, мы наносим такой ущерб России, что она не будет иметь возможности танки дизелем заправлять. Или они будут перераспределять так ресурс, что у них экономика остановится", - рассказывал в конце декабря в эфире у журналистки Натальи Мосейчук украинский политический эксперт Тарас Загородний.Он также призвал бить по Новороссийску и другим портам. Также ряд украинских экспертов и военных призвали наносить удары по танкерам третьих государств, перевозящим российскую нефть и нефтепродукты.

https://ukraina.ru/20240315/1053916935.html

https://ukraina.ru/20240315/1053902178.html

https://ukraina.ru/20240315/1053895141.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, нпз, россия, украина, санкт-петербург, евгений норин, анатолий антонов, ципсо, цик