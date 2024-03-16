https://ukraina.ru/20240316/1053898694.html

Удары по телевышкам и газовые аферы. Что происходит в Харькове

Удары по телевышкам и газовые аферы. Что происходит в Харькове - 16.03.2024 Украина.ру

Удары по телевышкам и газовые аферы. Что происходит в Харькове

В первой столице Украины, городе Харьков, на этой неделе СМИ и паблики города активно обсуждают вероятность нового наступления ВС РФ на харьковском направлении.

2024-03-16T05:48

2024-03-16T05:48

2024-03-16T05:48

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ринат ахметов

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Очередным поводом для этого стала серия нападений на соседние области РФ (Курская и Белгородская области) из Харьковщины, а также ответные удары ВС РФ по пограничью, где накапливаются резервы террористов.Власти Харькова, чтобы погасить панику, ежедневно заверяют жителей, что они не фиксируют концентрации российских войск по ту сторону границы. Тем не менее, в соцсетях харьковчане пишут, что 14 марта ветер порвал в Харькове самый большой флаг Украины, усматривая в этом дурное знамение.С 14 марта ряд районов как Харьковской области, так и Сумской области остался без возможности потреблять антироссийскую пропаганду. Ударами "Гераней" были повреждены объекты теле- и радиоинфраструктуры соответствующих регионов. Власти региона также сообщают, что россияне пытаются заглушить спутниковые сигналы украинского телевидения и радиостанций. Украина, впрочем, тоже на днях выделила 152 миллиона гривен ($7 млн) на глушение сигналов в пограничных районах, несмотря на огромный дефицит бюджета.Также при всем дефиците средств в бюджете Харьков на этой неделе решил приобрести 17 новых пятивагонных поездов метро. Деньги на них выделяет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Выделяет, конечно, в кредит - в один из тех, с которыми не расплатятся и будущие поколения украинцев.Мэр города Игорь Терехов также заявил на днях, что городские власти продолжают работу над "глобальным проектом по продлению третьей линии метрополитена". Непонятно, что в этом проекте глобального, но так чиновники придают вес своим проектам, годами выбивая бюджетные деньги.Проблема Харьковского метрополитена в том, что там нужно не проекты составлять, а реально чинить то, что было построено еще в советское время. Как и в Киеве, метро Харькова недавно дало течь, и, в частности, подтоплена была станция "Спортивная".Харьковские власти рапортуют, что всю имеющуюся технику и силы они бросили на строительство укреплений в области. 13 марта они заявили, что начали строить вторую линию обороны вдоль границы с Россией. Возведением фортификаций занимаются сразу 30 разных компаний. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, на объектах работают 500 строителей и 200 единиц техники. В среднем, говорят строители, одна бригада может соорудить один опорный пункт за месяц.Меж тем харьковские военкомы, оказываются, не только могут похищать на улицах города мужчин призывного возраста или требовать денег за их освобождение. Еще есть ночь, когда действует комендантский час. Прибыли никакой для них это время суток не предполагает, а вот режим работы им недавно ввели круглосуточный. И ушлые харьковские военкомы принялись по ночам воровать газ. Как сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура (САП), военкомы откачали газового конденсата из магистральных трубопроводов специальным оборудованием на 400 тыс. гривен."Следствием установлено, что бывший стрелок-помощник гранатометчика отделения охраны одного из ТЦК Харьковской области создал организованную преступную группу, в которой взял на себя роль организатора и руководителя. В группировку вошли бывшие военнослужащие этого же территориального центра комплектования (ТЦК)", — говорится в сообщении. Отмечается также, что их действия могли привести к пожару, загрязнению воздуха и гибели людей.На аферах с газом погорела недавно и судья Хозяйственного суда Харьковской области Татьяна Денисюк. В среду 13 марта в Высшем антикоррупционном суде состоялся ее допрос. Ее обвиняют в том, что она незаконно решила передать арестованный газ и газовый конденсат на десятки миллионов гривен от государственной "Укргаздобычи" частной компании "Карпатнадраинвест".Газ в этом регионе сейчас добывают активнее чем когда-либо и крадут больше, чем когда-либо. Крупнейшие газовые месторождения Украины находятся в Харьковской и Полтавской областях. В этих двух регионах разведка и запуск новых скважин идут ударными темпами. Жителей сельской местности регулярно пугают странные взрывы и подземные толчки. Оказалось, что связаны они с геологоразведочными работами, которые активно ведет компания богатейшего украинца Рината Ахметова ДТЭК.Когда же жители этого села не выдержали и порезали кабель, приехали "геологи", угрожали и заставили заплатить штраф."Всё село запугано, боятся даже голос подать в защиту своего имущества. Половина мужиков на фронте, а остальные боятся там оказаться. Такое впечатление, что орудует какая-то влиятельная банда. Местная власть отмалчивается. В селе проводятся сейсмические взрывы с целью разорвать геологические пласты в поисках газа. Он там есть, как показали компьютеры. Взрывы производит компания "Нафтогазэнергия". Конечный собственник – Ринат Ахметов", - пишет далее житель села. Метод разрыва пласта, применяемый Ахметовым, опасен, прежде всего тем, что ведет к серьезному загрязнению источников питьевой воды.Ахметов еще в 2019 году купил на 20 лет добычу газа в Свитанково-Логивской площади, которая находится на территории Чугуевского, Змиевского и Харьковского районов Харьковской области. В предчувствии турбулентности на газовом рынке из-за отказа от российского газа и роста цен в ЕС Ахметов планирует экспортировать добытый газ."Мы считает, что у нас есть условия, чтобы частично восстановить экспорт газа", - рассказывал в прошлом году исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук. Украинцам же и далее будут рассказывать байки, что Украина способна прожить на газу собственной добычи, и при этом продолжать закупать его за границей по коррупционным схемам. Единственное, что сейчас тревожит менеджеров Ахметова – близость фронта и неопределенность относительно дальнейших действий ВС РФ на харьковском направлении. Но люди Ахметова торопятся выкачать любым варварским методом как можно больше газа, и сделать это как можно быстрее.

https://ukraina.ru/20240315/1053887621.html

https://ukraina.ru/20240315/1053886338.html

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эксклюзив, украина, россия, харьков, удары, наступление, вс рф, ринат ахметов