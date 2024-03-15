Боррель припугнул конгрессменов США российскими войсками - 15.03.2024 Украина.ру
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Боррель припугнул конгрессменов США российскими войсками
Боррель припугнул конгрессменов США российскими войсками - 15.03.2024 Украина.ру
Боррель припугнул конгрессменов США российскими войсками
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в США решил напугать американских конгрессменов российскими войсками на границах Польши и балканских стран на фоне рассмотрения законодателями вопроса помощи Киеву, передает агентство Франс Пресс
2024-03-15T08:34
2024-03-15T08:34
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"Боррель попросил (республиканца из палаты представителей конгресса США) Дона Бейкона представить "российские танки в Киеве, марионеточное правительство... российские войска на польской границе, на балканских границах", - говорится в материале.По словам неназванного высокопоставленного чиновника ЕС, Бейкона попросили передать эти слова республиканцам в палате представителей.Ранее в марте Боррель в своем блоге, посвященном оборонной промышленности, признал, что Евросоюз за время конфликта на Украине истощил собственные запасы вооружений, а также призвал страны ЕС рассмотреть возможность общего займа для развития оборонной промышленной отрасли и укрепления обороноспособности.Боррель считает, что следующие несколько месяцев будут решающими для конфликта на Украине."Именно этой весной, этим летом перед осенью... Следующие месяцы будут решающими (для конфликта на Украине)", - сказал он.Глава евродипломатии, ссылаясь на аналитиков, утверждает, что летом ожидается "серьезное российское наступление"."Украина не может ждать до появления результата следующих выборов в США", - подчеркнул Боррель во время визита в Вашингтон.Он также считает, что успех России будет иметь значительные последствия для США и системы союзов вокруг Вашингтона и Европы, при этом, по его словам, ни одна страна больше не сможет полагаться на союзническую помощь Штатов в случае конфликта.Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
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Новости, США, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Джо Байден, Дональд Трамп, ЕС, Запад, Зарубежье

Боррель припугнул конгрессменов США российскими войсками

08:34 15.03.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в США решил напугать американских конгрессменов российскими войсками на границах Польши и балканских стран на фоне рассмотрения законодателями вопроса помощи Киеву, передает агентство Франс Пресс
"Боррель попросил (республиканца из палаты представителей конгресса США) Дона Бейкона представить "российские танки в Киеве, марионеточное правительство... российские войска на польской границе, на балканских границах", - говорится в материале.
По словам неназванного высокопоставленного чиновника ЕС, Бейкона попросили передать эти слова республиканцам в палате представителей.
"Через несколько месяцев Украина может оказаться в безвыходной ситуации", - предупредил чиновник.
Ранее в марте Боррель в своем блоге, посвященном оборонной промышленности, признал, что Евросоюз за время конфликта на Украине истощил собственные запасы вооружений, а также призвал страны ЕС рассмотреть возможность общего займа для развития оборонной промышленной отрасли и укрепления обороноспособности.
Боррель считает, что следующие несколько месяцев будут решающими для конфликта на Украине.
"Именно этой весной, этим летом перед осенью... Следующие месяцы будут решающими (для конфликта на Украине)", - сказал он.
Глава евродипломатии, ссылаясь на аналитиков, утверждает, что летом ожидается "серьезное российское наступление".
"Украина не может ждать до появления результата следующих выборов в США", - подчеркнул Боррель во время визита в Вашингтон.
Он также считает, что успех России будет иметь значительные последствия для США и системы союзов вокруг Вашингтона и Европы, при этом, по его словам, ни одна страна больше не сможет полагаться на союзническую помощь Штатов в случае конфликта.
Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева.
Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
13 марта, 20:38
В ЕС фонд помощи Украине увеличили на €5 млрд В среду, 13 марта, постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали выделение в Европейский фонд мира пяти миллиардов евро для оказания военной помощи Украине в этом году. Об этом сообщили в представительстве Бельгии, председательствующей в Совете ЕС
 
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