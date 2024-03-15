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Боррель припугнул конгрессменов США российскими войсками

Боррель припугнул конгрессменов США российскими войсками - 15.03.2024 Украина.ру

Боррель припугнул конгрессменов США российскими войсками

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в США решил напугать американских конгрессменов российскими войсками на границах Польши и балканских стран на фоне рассмотрения законодателями вопроса помощи Киеву, передает агентство Франс Пресс

2024-03-15T08:34

2024-03-15T08:34

2024-03-15T08:34

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"Боррель попросил (республиканца из палаты представителей конгресса США) Дона Бейкона представить "российские танки в Киеве, марионеточное правительство... российские войска на польской границе, на балканских границах", - говорится в материале.По словам неназванного высокопоставленного чиновника ЕС, Бейкона попросили передать эти слова республиканцам в палате представителей.Ранее в марте Боррель в своем блоге, посвященном оборонной промышленности, признал, что Евросоюз за время конфликта на Украине истощил собственные запасы вооружений, а также призвал страны ЕС рассмотреть возможность общего займа для развития оборонной промышленной отрасли и укрепления обороноспособности.Боррель считает, что следующие несколько месяцев будут решающими для конфликта на Украине."Именно этой весной, этим летом перед осенью... Следующие месяцы будут решающими (для конфликта на Украине)", - сказал он.Глава евродипломатии, ссылаясь на аналитиков, утверждает, что летом ожидается "серьезное российское наступление"."Украина не может ждать до появления результата следующих выборов в США", - подчеркнул Боррель во время визита в Вашингтон.Он также считает, что успех России будет иметь значительные последствия для США и системы союзов вокруг Вашингтона и Европы, при этом, по его словам, ни одна страна больше не сможет полагаться на союзническую помощь Штатов в случае конфликта.Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.

https://ukraina.ru/20240313/1053869872.html

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новости, сша, украина, киев, жозеп боррель, джо байден, дональд трамп, ес, запад, зарубежье