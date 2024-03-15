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Боррель припугнул конгрессменов США российскими войсками
Боррель припугнул конгрессменов США российскими войсками - 15.03.2024 Украина.ру
Боррель припугнул конгрессменов США российскими войсками
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в США решил напугать американских конгрессменов российскими войсками на границах Польши и балканских стран на фоне рассмотрения законодателями вопроса помощи Киеву, передает агентство Франс Пресс
2024-03-15T08:34
2024-03-15T08:34
2024-03-15T08:34
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"Боррель попросил (республиканца из палаты представителей конгресса США) Дона Бейкона представить "российские танки в Киеве, марионеточное правительство... российские войска на польской границе, на балканских границах", - говорится в материале.По словам неназванного высокопоставленного чиновника ЕС, Бейкона попросили передать эти слова республиканцам в палате представителей.Ранее в марте Боррель в своем блоге, посвященном оборонной промышленности, признал, что Евросоюз за время конфликта на Украине истощил собственные запасы вооружений, а также призвал страны ЕС рассмотреть возможность общего займа для развития оборонной промышленной отрасли и укрепления обороноспособности.Боррель считает, что следующие несколько месяцев будут решающими для конфликта на Украине."Именно этой весной, этим летом перед осенью... Следующие месяцы будут решающими (для конфликта на Украине)", - сказал он.Глава евродипломатии, ссылаясь на аналитиков, утверждает, что летом ожидается "серьезное российское наступление"."Украина не может ждать до появления результата следующих выборов в США", - подчеркнул Боррель во время визита в Вашингтон.Он также считает, что успех России будет иметь значительные последствия для США и системы союзов вокруг Вашингтона и Европы, при этом, по его словам, ни одна страна больше не сможет полагаться на союзническую помощь Штатов в случае конфликта.Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
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новости, сша, украина, киев, жозеп боррель, джо байден, дональд трамп, ес, запад, зарубежье
Новости, США, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Джо Байден, Дональд Трамп, ЕС, Запад, Зарубежье
Боррель припугнул конгрессменов США российскими войсками
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в США решил напугать американских конгрессменов российскими войсками на границах Польши и балканских стран на фоне рассмотрения законодателями вопроса помощи Киеву, передает агентство Франс Пресс
"Боррель попросил (республиканца из палаты представителей конгресса США) Дона Бейкона представить "российские танки в Киеве, марионеточное правительство... российские войска на польской границе, на балканских границах", - говорится в материале.
По словам неназванного высокопоставленного чиновника ЕС, Бейкона попросили передать эти слова республиканцам в палате представителей.
"Через несколько месяцев Украина может оказаться в безвыходной ситуации", - предупредил чиновник.
Ранее в марте Боррель в своем блоге, посвященном оборонной промышленности, признал, что Евросоюз за время конфликта на Украине истощил собственные запасы вооружений, а также призвал страны ЕС рассмотреть возможность общего займа для развития оборонной промышленной отрасли и укрепления обороноспособности.
Боррель считает, что следующие несколько месяцев будут решающими для конфликта на Украине.
"Именно этой весной, этим летом перед осенью... Следующие месяцы будут решающими (для конфликта на Украине)", - сказал он.
Глава евродипломатии, ссылаясь на аналитиков, утверждает, что летом ожидается "серьезное российское наступление".
"Украина не может ждать до появления результата следующих выборов в США", - подчеркнул Боррель во время визита в Вашингтон.
Он также считает, что успех России будет иметь значительные последствия для США и системы союзов вокруг Вашингтона и Европы, при этом, по его словам, ни одна страна больше не сможет полагаться на союзническую помощь Штатов в случае конфликта.
Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева.
Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.