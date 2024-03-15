https://ukraina.ru/20240315/1053889800.html

"Принимаем по полной программе": обозреватель сообщил, как ВС РФ ударили по технике и дислокации ДРГ

"Принимаем по полной программе": обозреватель сообщил, как ВС РФ ударили по технике и дислокации ДРГ - 15.03.2024 Украина.ру

"Принимаем по полной программе": обозреватель сообщил, как ВС РФ ударили по технике и дислокации ДРГ

Как сообщили источники, атака ДРГ готовилась еще две недели назад. На российской границе все было готово для встречи с противником. ВСУ расходуют силы, которыми они могли бы еще держать оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-03-15T04:20

2024-03-15T04:20

2024-03-15T04:20

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Нельзя сказать, что приграничные атаки украинских ДРГ - это безумие со стороны противника. Но с военно-стратегической точки зрения это просто бессмысленно. ВСУ сейчас расходуют боеспособные силы, которыми они могли бы какое-то время держать оборону, рассказал обозреватель.Как сообщили источники, эта атака ДРГ готовилась еще две недели назад. На российской границе все было готово для встречи с противником. И сейчас российские военные принимают по полной программе, добавил он.Еще до выдвижения ДРГ российские силы нанесли частичные удары по вражеской технике и местам ее дислокации. Поэтому у противника заранее уменьшилось количество сил и средств, которые могли наступать, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240314/1053872776.html

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