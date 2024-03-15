"Принимаем по полной программе": обозреватель сообщил, как ВС РФ ударили по технике и дислокации ДРГ - 15.03.2024 Украина.ру
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"Принимаем по полной программе": обозреватель сообщил, как ВС РФ ударили по технике и дислокации ДРГ
"Принимаем по полной программе": обозреватель сообщил, как ВС РФ ударили по технике и дислокации ДРГ - 15.03.2024 Украина.ру
"Принимаем по полной программе": обозреватель сообщил, как ВС РФ ударили по технике и дислокации ДРГ
Как сообщили источники, атака ДРГ готовилась еще две недели назад. На российской границе все было готово для встречи с противником. ВСУ расходуют силы, которыми они могли бы еще держать оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-03-15T04:20
2024-03-15T04:20
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Нельзя сказать, что приграничные атаки украинских ДРГ - это безумие со стороны противника. Но с военно-стратегической точки зрения это просто бессмысленно. ВСУ сейчас расходуют боеспособные силы, которыми они могли бы какое-то время держать оборону, рассказал обозреватель.Как сообщили источники, эта атака ДРГ готовилась еще две недели назад. На российской границе все было готово для встречи с противником. И сейчас российские военные принимают по полной программе, добавил он.Еще до выдвижения ДРГ российские силы нанесли частичные удары по вражеской технике и местам ее дислокации. Поэтому у противника заранее уменьшилось количество сил и средств, которые могли наступать, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, дрг, диверсия, диверсанты, граница, атака, оборона
Новости, Россия, Украина, ДРГ, диверсия, диверсанты, граница, атака, оборона

"Принимаем по полной программе": обозреватель сообщил, как ВС РФ ударили по технике и дислокации ДРГ

04:20 15.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Как сообщили источники, атака ДРГ готовилась еще две недели назад. На российской границе все было готово для встречи с противником. ВСУ расходуют силы, которыми они могли бы еще держать оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Нельзя сказать, что приграничные атаки украинских ДРГ - это безумие со стороны противника. Но с военно-стратегической точки зрения это просто бессмысленно. ВСУ сейчас расходуют боеспособные силы, которыми они могли бы какое-то время держать оборону, рассказал обозреватель.
"Кроме того, ВСУ не получили хорошей медийной картинки в результате этой атаки. Хорошая медийная картинка [для властей Украины] – это треш, [якобы] происходящий на территории русских городов и русских сел. А они, как только подошли к границе, сразу же получили хороших люлей", - отметил Васильев.
Как сообщили источники, эта атака ДРГ готовилась еще две недели назад. На российской границе все было готово для встречи с противником. И сейчас российские военные принимают по полной программе, добавил он.
Еще до выдвижения ДРГ российские силы нанесли частичные удары по вражеской технике и местам ее дислокации. Поэтому у противника заранее уменьшилось количество сил и средств, которые могли наступать, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
Кирилл Фролов интервью
Вчера, 06:20
Кирилл Фролов о мифах Папы Римского и о том, почему Трампу сейчас выгоден разгром ВСУ и поддержка УПЦНе стоит слушать фан-клуб Папы Римского и надеяться на блеф СБУ в отношении задержанных православных журналистов и киевского священника, которым грозит пожизненное заключение в тюрьме.
 
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Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Обозреватель о том, как ДРГ хотели устроить "трэш в русских городах", но в итоге получили "хороших люлей"
05:20"Всю ночь туда ездили скорые": эксперт рассказал, как ВС РФ накрыли под Харьковом гостиницу с наемниками
05:10"Их просто прикапывали": полковник Алехин сообщил, почему украинские ДРГ бросают убитых и тяжелораненых
05:00Ситуация напряженная: эксперт предупредил о возможной атаке ВСУ на Москву и Санкт-Петербург
04:50"Вся граница пылает": полковник Алехин раскрыл, как ВС РФ утюжат украинские ДРГ, которые попали в капкан
04:48"Лицензия на людоловство". Украинские эксперты о ядерной войне, мобилизации и перспективах капитуляции
04:40"Можно гнать до самого Днепра!" Журавлев раскрыл, как ВСУ последними резервами затыкают дыры в Авдеевке
04:30"Подорвались на собственных минах": эксперт о том, как западные наемники участвуют в атаках на границе РФ
04:20"Принимаем по полной программе": обозреватель сообщил, как ВС РФ ударили по технике и дислокации ДРГ
04:00Работают хорошо: эксперт объяснил, как подпольщики помогают точно бить по складам и скоплениям ВСУ
03:50Передают точные координаты: Алексей Васильев объяснил, как на территории Украины действуют подпольщики
03:40"Клоун во власти": политик объяснил, почему Зеленский закончится вместе с проектом Украина
03:30Пара минут и цель поражена: эксперт объяснил, почему русские бойцы стали более точно и массово бить ВСУ
03:20Агентурная разведка: эксперт объяснил, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подполье
03:10Нужно бить по заводам и цехам: Журавлев рассказал, почему борьба с БПЛА должна выйти на новый уровень
03:00Возросла точность ударов: эксперт рассказал, почему ВС РФ стали эффективнее использовать снаряды
19:08Атака на Белгород и приграничье. Итоги 14 марта на Украине
18:45Готовность США к переговорам с Россией: конец проекта "Украина" или новый блеф?
18:16"Железные мечи" сломались. В США признали, что Израиль не может уничтожить ХАМАС
17:41Ксению на Оксану, Тараса на Тарасика. На Украине предложили замену русским именам
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