"Принимаем по полной программе": обозреватель сообщил, как ВС РФ ударили по технике и дислокации ДРГ
Как сообщили источники, атака ДРГ готовилась еще две недели назад. На российской границе все было готово для встречи с противником. ВСУ расходуют силы, которыми они могли бы еще держать оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Нельзя сказать, что приграничные атаки украинских ДРГ - это безумие со стороны противника. Но с военно-стратегической точки зрения это просто бессмысленно. ВСУ сейчас расходуют боеспособные силы, которыми они могли бы какое-то время держать оборону, рассказал обозреватель.
"Кроме того, ВСУ не получили хорошей медийной картинки в результате этой атаки. Хорошая медийная картинка [для властей Украины] – это треш, [якобы] происходящий на территории русских городов и русских сел. А они, как только подошли к границе, сразу же получили хороших люлей", - отметил Васильев.
Как сообщили источники, эта атака ДРГ готовилась еще две недели назад. На российской границе все было готово для встречи с противником. И сейчас российские военные принимают по полной программе, добавил он.
Еще до выдвижения ДРГ российские силы нанесли частичные удары по вражеской технике и местам ее дислокации. Поэтому у противника заранее уменьшилось количество сил и средств, которые могли наступать, подытожил собеседник издания.
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