https://ukraina.ru/20240314/1053878073.html

ЕК пойдет навстречу протестующим фермерам ради беспошлинной торговли с Украиной

ЕК пойдет навстречу протестующим фермерам ради беспошлинной торговли с Украиной - 14.03.2024 Украина.ру

ЕК пойдет навстречу протестующим фермерам ради беспошлинной торговли с Украиной

Еврокомиссия в пятницу выступит с новыми законодательными предложениями, чтобы пойти навстречу протестующим сельхозпроизводителям, а после принять соглашение о беспошлинной торговле с Украиной. Об этом 14 марта сообщили журналисты польского радио RMF FM

2024-03-14T11:50

2024-03-14T11:50

2024-03-14T11:50

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"Речь идет о пакете мер, которые призваны не столько снять опасения сельхозпроизводителей по поводу "Зеленого курса", сколько избавить их (фермеров) от его элементов, содержащихся в совместной сельскохозяйственной политике ЕС", - объяснил еще неделю назад член ЕК, курирующий сельское хозяйство, Януш Войцеховский.По его словам, эти меры якобы пойдут на пользу фермерам.В частности, они предусматривают полный отказ от обязательного содержания "под паром" (сохранять определенные территории незасеянными) четырех процентов земельных угодий. При этом фермеры смогут продолжить держать землю "под паром", и за это они будут получать вознаграждения.Кроме того, сельскохозяйственные угодья площадью до 10 гектаров планируется освободить от контроля за соблюдением экологических условий, поэтому фермеров не будут наказывать за их невыполнение. А в Польше фермы площадью до 10 гектаров составляют три четверти от всех сельскохозяйственных ферм.Войцеховский также предложит расширить возможность предоставления государственной помощи фермерам в связи с беспошлинными поставками агропродукции с Украины. Окончательный вариант соглашения о беспошлинной торговле с Украиной (который после поправок, внесенных депутатом Европарламента Анджеем Галицким, якобы будет более благоприятным для польских фермеров), может быть согласован уже на следующей неделе.Также на следующей неделе Еврокомиссия может представить предложение по ограничению импорта зерна из России и Белоруссии.Накануне депутаты Европейского парламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление на год до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза в ЕС товаров с Украины, отправили документ на доработку. При этом Европарламент отдельно большинством голосов согласовал продление на год беспошлинного ввоза товаров в ЕС из Молдавии. Сообщается, что решение по Молдавии для вступления в силу теперь нуждается в формальном утверждении Советом ЕС. Что касается Украины, то профильный комитет ЕП начнет переговоры с Советом Евросоюза по поправленному документу.

https://ukraina.ru/20240313/1053871113.html

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