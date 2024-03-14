"Грохот стоял конкретный": Алёхин рассказал о том, как провалилась атака ВСУ на Белгородскую область
ВСУ не впервые предприняли попытку диверсионной атаки на приграничные российские регионы, но попытка прорыва 12 марта была более комплексной и с применением различных типов вооружения, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
В прошлом году уже была похожая атака ВСУ, когда они прошли на территорию нескольких сел и подошли к Грайворону, а также попытки Вооруженных сил Украины атаковать в районе Новой Таволжанки и Шебекино. Сейчас же ВС РФ имеют дело с наибольшим и более комплексным штурмом, рассказал полковник.
"Во-первых, ВСУ применяли дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа, которые несли взрывное устройство. Грохот стоял конкретный. Во-вторых, противник утюжил нашу территорию из ствольной артиллерии, РСЗО "Вамир" и ракет "Точка-У". Но Минобороны (РФ - ред.) оперативно отреагировали и сбили их на подлете к Белгороду", - объяснил Алёхин.
Утром во вторник, 12 марта, украинские диверсионно-разведывательные группы попытались перейти российскую границу в Белгородской и Курской областях. Очередной теракт украинской армии сопровождался обстрелами, запуском беспилотников и кибератаками.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.