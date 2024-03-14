"Грохот стоял конкретный": Алёхин рассказал о том, как провалилась атака ВСУ на Белгородскую область - 14.03.2024 Украина.ру
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"Грохот стоял конкретный": Алёхин рассказал о том, как провалилась атака ВСУ на Белгородскую область
"Грохот стоял конкретный": Алёхин рассказал о том, как провалилась атака ВСУ на Белгородскую область - 14.03.2024 Украина.ру
"Грохот стоял конкретный": Алёхин рассказал о том, как провалилась атака ВСУ на Белгородскую область
ВСУ не впервые предприняли попытку диверсионной атаки на приграничные российские регионы, но попытка прорыва 12 марта была более комплексной и с применением различных типов вооружения, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
2024-03-14T04:00
2024-03-14T04:00
новости
россия
белгородская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
минобороны
украина
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В прошлом году уже была похожая атака ВСУ, когда они прошли на территорию нескольких сел и подошли к Грайворону, а также попытки Вооруженных сил Украины атаковать в районе Новой Таволжанки и Шебекино. Сейчас же ВС РФ имеют дело с наибольшим и более комплексным штурмом, рассказал полковник.Утром во вторник, 12 марта, украинские диверсионно-разведывательные группы попытались перейти российскую границу в Белгородской и Курской областях. Очередной теракт украинской армии сопровождался обстрелами, запуском беспилотников и кибератаками.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, белгородская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, минобороны, украина
Новости, Россия, Белгородская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина

"Грохот стоял конкретный": Алёхин рассказал о том, как провалилась атака ВСУ на Белгородскую область

04:00 14.03.2024
 
© ok.ru/gennady.alekhinГеннадий Алехин
Геннадий Алехин
© ok.ru/gennady.alekhin
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ВСУ не впервые предприняли попытку диверсионной атаки на приграничные российские регионы, но попытка прорыва 12 марта была более комплексной и с применением различных типов вооружения, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин
В прошлом году уже была похожая атака ВСУ, когда они прошли на территорию нескольких сел и подошли к Грайворону, а также попытки Вооруженных сил Украины атаковать в районе Новой Таволжанки и Шебекино. Сейчас же ВС РФ имеют дело с наибольшим и более комплексным штурмом, рассказал полковник.
"Во-первых, ВСУ применяли дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа, которые несли взрывное устройство. Грохот стоял конкретный. Во-вторых, противник утюжил нашу территорию из ствольной артиллерии, РСЗО "Вамир" и ракет "Точка-У". Но Минобороны (РФ - ред.) оперативно отреагировали и сбили их на подлете к Белгороду", - объяснил Алёхин.
Утром во вторник, 12 марта, украинские диверсионно-разведывательные группы попытались перейти российскую границу в Белгородской и Курской областях. Очередной теракт украинской армии сопровождался обстрелами, запуском беспилотников и кибератаками.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияБелгородская областьГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныМинобороныУкраина
 
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