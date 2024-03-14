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"Грохот стоял конкретный": Алёхин рассказал о том, как провалилась атака ВСУ на Белгородскую область

"Грохот стоял конкретный": Алёхин рассказал о том, как провалилась атака ВСУ на Белгородскую область - 14.03.2024 Украина.ру

"Грохот стоял конкретный": Алёхин рассказал о том, как провалилась атака ВСУ на Белгородскую область

ВСУ не впервые предприняли попытку диверсионной атаки на приграничные российские регионы, но попытка прорыва 12 марта была более комплексной и с применением различных типов вооружения, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин

2024-03-14T04:00

2024-03-14T04:00

2024-03-14T04:00

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В прошлом году уже была похожая атака ВСУ, когда они прошли на территорию нескольких сел и подошли к Грайворону, а также попытки Вооруженных сил Украины атаковать в районе Новой Таволжанки и Шебекино. Сейчас же ВС РФ имеют дело с наибольшим и более комплексным штурмом, рассказал полковник.Утром во вторник, 12 марта, украинские диверсионно-разведывательные группы попытались перейти российскую границу в Белгородской и Курской областях. Очередной теракт украинской армии сопровождался обстрелами, запуском беспилотников и кибератаками.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Белгородом заманила ВСУ в капкан и поймала в огневой мешок читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, белгородская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, минобороны, украина