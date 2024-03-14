https://ukraina.ru/20240314/1053764457.html

Город на распутье. Харьков десять лет спустя

Город на распутье. Харьков десять лет спустя - 14.03.2024 Украина.ру

Город на распутье. Харьков десять лет спустя

Десять лет назад, 14 марта 2014 года, на улице Рымарской в Харькове местными неонацистами были убиты активисты Антимайдана Артем Жудов и Алексей Шаров. После страшных событий в мятежном Киеве вакханалия убийств выплеснулась за пределы столицы, стремительно погружая страну в пучину гражданской войны…

2024-03-14T06:00

2024-03-14T06:00

2024-03-14T06:00

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Курс Украины на построение русофобского тоталитарного государства закономерно привёл к началу Специальной военной операции, о необходимости которой многие говорили ещё в далеком 2014 году — когда евромайдановцы начали широкомасштабный террор по всей русскоязычной Украине. То, что десять лет назад можно было получить, как говорят, "на блюдечке", сегодня приходится отбивать у врага огромными усилиями, а основные города до сих пор вернуть не удалось.Приграничный Харьков в февральские дни 2022 года предполагалось освободить максимально мягко — опираясь на негласные политические договоренности и общую вменяемость населения. Однако задержки в первоначальном продвижении российских войск, убийство высланных на переговоры с местными властями парламентеров, сознательное использование украинской стороной мирного города для активизации боевых действий, всё это привело к сложнейшей для Харькова ситуации.Совершенно очевидно: по мере продвижения линии фронта, бандеровцы постараются украденный им город разрушить дотла, навязывая ВС РФ жесточайшие уличные бои. Сколько погибнет мирных горожан им всё равно — опыт тех же Донецка или Мариуполя это наглядно доказывает. Нет таких преступлений против человечности, на которые, ради достижения своих целей, не пойдут неонацисты против русскоязычного населения.В то же время, проблему Харькова и Харьковской области России необходимо решать — от этой территории зависит безопасность целого ряда российских регионов, военная логистика всей Левобережной Украины, да и экономико-политическое значение города трудно переоценить. Это понимают как в Москве, так и в Киеве. В частности, Зеленский прямо предупредил, что возвращаться в Харьков "пока что опасно".Параллельно поступают сообщения об эвакуации семей функционеров режима, вывозе архивов и стратегических запасов продовольствия, разграблении музейных ценностей под видом их "спасения" и переформатирования экспозиций (на самом деле передачи экспонатов заинтересованным странам и частным лицам). Разумеется, приближение очередной бури ощущают и в Харькове — сколь бы яростно власть ни опровергала панические слухи. В частности, снова упали цены на жилье: те, кто лучше информирован или просто обладает здравым смыслом, пытаются спасти остатки своего благосостояния.Бандеровцы в соцсетях ноют, что вокруг измена, неизвестные смельчаки обливают краской магазины поддерживающих неонацистов предпринимателей и маркируют автомобили всяческих "активистов", партизаны докладывают координаты военных целей с ошеломляющей гестапо оперативностью. На этом фоне всё громче раздаются голоса о необходимости поиска иного, нежели военное, решения конфликта. Нередко они принадлежат тем, чей бизнес находится, если так можно выразится, "на земле" — кто, в случае разрушения города, потеряет практически всё.Показателен в этом смысле получивший широкий резонанс пост владельца известной в городе пивоварни "АльтБир" Сергея Коваленко, опубликовавшего размышления, которые в недавнем прошлом иначе как "зрадой" не назвали бы. Вкратце: победить Россию нереально, уповать на политические перемены в России бессмысленно, украинские потери (включая экономические) огромны, надо начинать переговоры."Я считаю переговоры необходимы. Я не знаю готов ли к этому противник, они говорят ”готовы”. Мы отказываемся, и это не понимают народы наших партнеров, — завершает свой пост пан Коваленко, — Переговоры это больно, сложно и часто принуждают к компромиссам, но повторюсь – если армию противника нельзя уничтожить полностью (и не на территории нашей страны, а полностью), переговоры необходимы. И, возможно, чем раньше, тем больше наших солдат будут живы, тем больше людей вернутся на родину, а домов останутся целыми. Я обосновываю необходимость переговоров, я не могу предусмотреть их результат и не могу быть ”согласен-не согласен” с ним, а вот СОГЛАСЕН-НЕ СОГЛАСЕН ДОЛЖЕН РЕШАТЬ НАРОД НА РЕФЕРЕНДУМЕ [выделено автором поста]. Ибо это решение важно для каждого гражданина".В данном случае господин Коваленко выступает как лицо неофициальное, но говаривал классик: "Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет… Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное!". В любом случае, человек он в Харькове известный, и ранее в русофильстве не уличенный.Безусловно, вменяемые харьковчане хотят мира, а многим из них давно пора понять (если кто и заблуждался на сей счет), что вне дружественной России Харьков не имеет экономических и политических перспектив, что пребывание на линии фронта — это тупиковая станция Укрзалызныци и ежедневно обстреливаемый блиндаж. Десять лет — достаточный срок, чтобы поумнеть.Сейчас судьба бывшей столицы Советской Украины решается на донбасских полях сражений, и чем больше ВСУ там обессилится, тем легче в будущем судьба ныне обреченного бандеровщиной на заклание города. Но и Москве разумно было бы изъясняться с крупнейшим русскоязычным городом ближнего зарубежья не только грохотом разрывов. Нет ничего унизительного в том, чтобы авторитетно рассказать (в том числе, опираясь на практический опыт Крыма и Донбасса) сотням тысяч горожан о возможных перспективах Харькова.Например, о грядущем экономическом развитии региона (предположим, через создание СЭЗ), о реставрации пострадавшего исторического центра, о восстановлении разрушенного с помощью российских городов-побратимов Харькова, о получении нуждающимися сертификатов на новое жилье и материнского капитала, о списании кредитов и коммунальных задолженностей, и т.д., и т.п..Харьковская элита всегда была прагматичной и договороспособной, а пропагандистская шумиха о неприступной "крепости Харьков" рассчитана на дураков и фанатиков. Харьковчане должны в полной мере осознать — хотят ли они, чтобы фанатики уволокли в могилу их самих и их детей? И одновременно видеть реальную альтернативу, подтвержденную авторитетным, значимым словом. Город напряженно размышляет о своем будущем, и это тот случай, когда правильная подсказка не повредит.

https://ukraina.ru/20191120/1025737756.html

https://ukraina.ru/20190321/1023051289.html

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Константин Кеворкян https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802647_346:0:900:554_100x100_80_0_0_67dc73e6861e1532f94c3786e157a934.jpg

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мнения, украина, харьков, антимайдан, неонацисты, украинский неонацизм, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины