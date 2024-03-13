СБУ взяла ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы РФ - 13.03.2024 Украина.ру
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СБУ взяла ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы РФ
СБУ взяла ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы РФ - 13.03.2024 Украина.ру
СБУ взяла ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы РФ
Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России. Об этом сообщило агентство "Укринформ"
2024-03-13T14:32
2024-03-13T14:32
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россия
сбу
вооруженные силы украины
атака
беспилотники
завод
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"Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)", - сказал источник издания.По его словам, атаки продолжаются в рамках спецопераций СБУ: в частности, представители спецслужбы реализуют стратегию, направленную на "уменьшение экономического потенциала РФ".Утром в среду на нефтезаводе в Рязанской области упал беспилотник, в результате чего на объекте начался пожар. Два сотрудника предприятия получили осколочные ранения. Днем ранее беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Орле. Как уточнял мэр города Юрий Парахин, из-за атаки из близлежащих от места атаки многоэтажек эвакуировали 17 человек.Тогда же беспилотник угодил в нефтеперерабатывающую установку на территории завода в Кстово. Произошел взрыв, и на заводе начался пожар, который через несколько часов потушили с помощью специального пожарного поезда.Также несколько летательных аппаратов были сбиты над промзоной Дзержинска, где расположены химические и оборонные предприятия.Кроме того, российские военные сбили дрон самолетного типа в Киришском районе Ленинградской области, писал глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале. Дрон уничтожили на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ.Российские власти неоднократно отмечали, что Украина превратилась в страну-террориста. Так, в феврале глава Совфеда Валентина Матвиенко указывала, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
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новости, россия, сбу, вооруженные силы украины, атака, беспилотники, завод
Новости, Россия, СБУ, Вооруженные силы Украины, атака, беспилотники, завод

СБУ взяла ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы РФ

14:32 13.03.2024
 
© из открытых источниковСБУ
СБУ
© из открытых источников
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Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России. Об этом сообщило агентство "Укринформ"
"Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)", - сказал источник издания.
По его словам, атаки продолжаются в рамках спецопераций СБУ: в частности, представители спецслужбы реализуют стратегию, направленную на "уменьшение экономического потенциала РФ".
Утром в среду на нефтезаводе в Рязанской области упал беспилотник, в результате чего на объекте начался пожар. Два сотрудника предприятия получили осколочные ранения.
Днем ранее беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Орле. Как уточнял мэр города Юрий Парахин, из-за атаки из близлежащих от места атаки многоэтажек эвакуировали 17 человек.
Тогда же беспилотник угодил в нефтеперерабатывающую установку на территории завода в Кстово. Произошел взрыв, и на заводе начался пожар, который через несколько часов потушили с помощью специального пожарного поезда.
Также несколько летательных аппаратов были сбиты над промзоной Дзержинска, где расположены химические и оборонные предприятия.
Кроме того, российские военные сбили дрон самолетного типа в Киришском районе Ленинградской области, писал глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале. Дрон уничтожили на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ.
"Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены", — написал он.
Российские власти неоднократно отмечали, что Украина превратилась в страну-террориста. Так, в феврале глава Совфеда Валентина Матвиенко указывала, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
- РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня 2022, 14:06
Нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области атаковали два беспилотникаПожар в НПЗ Новошахтинский в Ростовской области произошел из-за атаки двух беспилотников, сообщает 22 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия
 
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