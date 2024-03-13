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СБУ взяла ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы РФ
СБУ взяла ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы РФ - 13.03.2024 Украина.ру
СБУ взяла ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы РФ
Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России. Об этом сообщило агентство "Укринформ"
2024-03-13T14:32
2024-03-13T14:32
2024-03-13T14:32
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"Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)", - сказал источник издания.По его словам, атаки продолжаются в рамках спецопераций СБУ: в частности, представители спецслужбы реализуют стратегию, направленную на "уменьшение экономического потенциала РФ".Утром в среду на нефтезаводе в Рязанской области упал беспилотник, в результате чего на объекте начался пожар. Два сотрудника предприятия получили осколочные ранения. Днем ранее беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Орле. Как уточнял мэр города Юрий Парахин, из-за атаки из близлежащих от места атаки многоэтажек эвакуировали 17 человек.Тогда же беспилотник угодил в нефтеперерабатывающую установку на территории завода в Кстово. Произошел взрыв, и на заводе начался пожар, который через несколько часов потушили с помощью специального пожарного поезда.Также несколько летательных аппаратов были сбиты над промзоной Дзержинска, где расположены химические и оборонные предприятия.Кроме того, российские военные сбили дрон самолетного типа в Киришском районе Ленинградской области, писал глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале. Дрон уничтожили на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ.Российские власти неоднократно отмечали, что Украина превратилась в страну-террориста. Так, в феврале глава Совфеда Валентина Матвиенко указывала, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
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новости, россия, сбу, вооруженные силы украины, атака, беспилотники, завод
Новости, Россия, СБУ, Вооруженные силы Украины, атака, беспилотники, завод
СБУ взяла ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы РФ
Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России. Об этом сообщило агентство "Укринформ"
"Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)", - сказал источник издания.
По его словам, атаки продолжаются в рамках спецопераций СБУ: в частности, представители спецслужбы реализуют стратегию, направленную на "уменьшение экономического потенциала РФ".
Утром в среду на нефтезаводе в Рязанской области упал беспилотник, в результате чего на объекте начался пожар. Два сотрудника предприятия получили осколочные ранения.
Днем ранее беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Орле. Как уточнял мэр города Юрий Парахин, из-за атаки из близлежащих от места атаки многоэтажек эвакуировали 17 человек.
Тогда же беспилотник угодил в нефтеперерабатывающую установку на территории завода в Кстово. Произошел взрыв, и на заводе начался пожар, который через несколько часов потушили с помощью специального пожарного поезда.
Также несколько летательных аппаратов были сбиты над промзоной Дзержинска, где расположены химические и оборонные предприятия.
Кроме того, российские военные сбили дрон самолетного типа в Киришском районе Ленинградской области, писал глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале. Дрон уничтожили на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ.
"Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены", — написал он.
Российские власти неоднократно отмечали, что Украина превратилась в страну-террориста. Так, в феврале глава Совфеда Валентина Матвиенко указывала, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.