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СБУ взяла ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы РФ

СБУ взяла ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы РФ - 13.03.2024 Украина.ру

СБУ взяла ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за нападение на три нефтеперерабатывающих завода в России. Об этом сообщило агентство "Укринформ"

2024-03-13T14:32

2024-03-13T14:32

2024-03-13T14:32

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"Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)", - сказал источник издания.По его словам, атаки продолжаются в рамках спецопераций СБУ: в частности, представители спецслужбы реализуют стратегию, направленную на "уменьшение экономического потенциала РФ".Утром в среду на нефтезаводе в Рязанской области упал беспилотник, в результате чего на объекте начался пожар. Два сотрудника предприятия получили осколочные ранения. Днем ранее беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Орле. Как уточнял мэр города Юрий Парахин, из-за атаки из близлежащих от места атаки многоэтажек эвакуировали 17 человек.Тогда же беспилотник угодил в нефтеперерабатывающую установку на территории завода в Кстово. Произошел взрыв, и на заводе начался пожар, который через несколько часов потушили с помощью специального пожарного поезда.Также несколько летательных аппаратов были сбиты над промзоной Дзержинска, где расположены химические и оборонные предприятия.Кроме того, российские военные сбили дрон самолетного типа в Киришском районе Ленинградской области, писал глава региона Александр Дрозденко в телеграм-канале. Дрон уничтожили на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ.Российские власти неоднократно отмечали, что Украина превратилась в страну-террориста. Так, в феврале глава Совфеда Валентина Матвиенко указывала, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.

https://ukraina.ru/20220622/1034208738.html

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новости, россия, сбу, вооруженные силы украины, атака, беспилотники, завод