Автомобили с российскими номерами должны выехать из Финляндии - таможня - 13.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240313/1053857432.html
Автомобили с российскими номерами должны выехать из Финляндии - таможня
Автомобили с российскими номерами должны выехать из Финляндии - таможня - 13.03.2024 Украина.ру
Автомобили с российскими номерами должны выехать из Финляндии - таможня
Автомобили с российскими номерами должны покинуть территорию Финляндии, сообщили 12 марта в таможенной службе Финляндии
2024-03-13T12:59
2024-03-13T12:59
новости
финляндия
россия
прибалтика
ес
еврокомиссия
автомобиль
конфискация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053857160_3:0:639:358_1920x0_80_0_0_c26a5160fe3bc62e49343d67ef874554.jpg
"Автомобили в Финляндии, зарегистрированные в России, должны быть вывезены с территории Европейского союза не позднее 15 марта 2024 года", - говорится в пресс-релизе.Исключения: Финские власти порекомендовали водителям иметь при себе документы, разрешающие использование транспортного средства.В таможенной службе подчеркнули, что в случае незаконного нахождения автомобиля с российскими номера в Финляндии, водителям может грозить взимание таможенных пошлин, а также выдворение автомобиля за пределы ЕС.При этом выезд через восточную границу Финляндии закрыт до 14 апреля. Инструкции по выезду местные власти не планируют издавать.Финская таможенная служба не располагает информацией о количестве зарегистрированных транспортных средств с российскими номерами.В середине сентября Финляндия применила рекомендации Еврокомиссии, которые запрещают ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз.Страны Прибалтики объявили о запрете впускать на свою территорию машины с российскими номерами также в сентябре прошлого года.Ранее, 12 марта, в литовские таможенники впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами. За рулём иномарки Audi Q7 оказался гражданин Молдовы, который не знал о введенных Евросоюзом ограничениях. Местные СМИ уточнили, что автомобиль стоимостью почти 42 тысячи евро, вероятнее всего будет передан "на нужды Украины".
https://ukraina.ru/20240312/1053845994.html
финляндия
россия
прибалтика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053857160_82:0:559:358_1920x0_80_0_0_da30710baea3deede471906392ccc316.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, россия, прибалтика, ес, еврокомиссия, автомобиль, конфискация
Новости, Финляндия, Россия, Прибалтика, ЕС, Еврокомиссия, автомобиль, конфискация

Автомобили с российскими номерами должны выехать из Финляндии - таможня

12:59 13.03.2024
 
© РИА Новости . Константин Чалабов
© РИА Новости . Константин Чалабов
Читать в
Автомобили с российскими номерами должны покинуть территорию Финляндии, сообщили 12 марта в таможенной службе Финляндии
"Автомобили в Финляндии, зарегистрированные в России, должны быть вывезены с территории Европейского союза не позднее 15 марта 2024 года", - говорится в пресс-релизе.
Исключения:
  • транспортные средства, которые принадлежат студентам финских вузов и лицам, работающим в Финляндии по действующему срочному трудовому договору;
  • автомобили, которые могут временно въезжать в Финляндию и легально находиться в стране с российскими номерами, на основании постановления ЕС. К этой категории относятся транспортные средства, принадлежащие гражданину ЕС или ЕЭЗ, который постоянно проживает в РФ, также автомобили с дипломатическими номерами и те, которые въезжают по гуманитарным соображениям.
Финские власти порекомендовали водителям иметь при себе документы, разрешающие использование транспортного средства.
В таможенной службе подчеркнули, что в случае незаконного нахождения автомобиля с российскими номера в Финляндии, водителям может грозить взимание таможенных пошлин, а также выдворение автомобиля за пределы ЕС.
При этом выезд через восточную границу Финляндии закрыт до 14 апреля. Инструкции по выезду местные власти не планируют издавать.
Финская таможенная служба не располагает информацией о количестве зарегистрированных транспортных средств с российскими номерами.
В середине сентября Финляндия применила рекомендации Еврокомиссии, которые запрещают ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз.
Страны Прибалтики объявили о запрете впускать на свою территорию машины с российскими номерами также в сентябре прошлого года.
Ранее, 12 марта, в литовские таможенники впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами. За рулём иномарки Audi Q7 оказался гражданин Молдовы, который не знал о введенных Евросоюзом ограничениях. Местные СМИ уточнили, что автомобиль стоимостью почти 42 тысячи евро, вероятнее всего будет передан "на нужды Украины".
Литва флаг правительство здание Сейм Литовской Республики
Вчера, 18:40
В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами – отдадут Украине Первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ задержан при попытке пересечь границу Литвы. Иномарку Audi Q7 с российскими номерами конфисковали литовские таможенники, сообщает новостной портал Delfi
 
НовостиФинляндияРоссияПрибалтикаЕСЕврокомиссияавтомобильконфискация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Польша хочет напугать Путина. Европейская помощь Украине обернётся её разделом
13:30Путин объяснил отказ США вводить войска на Украину
13:26Первый Оскар комом: почему украинских победителей вырезали из телеверсии?
13:23Военные выселяют местных жителей, денег нет, молодёжь исчезает. Чем живёт Краматорск
13:00Предупреждение Западу, последствия атак, неудачная кража активов РФ. Главное на Украине на 13:00 13 марта
12:59Автомобили с российскими номерами должны выехать из Финляндии - таможня
12:35"Пряники Зеленского" не помогут вернуть беженцев. Украинские эксперты о том, кому жить, а кому умирать
12:05Конрад Рэнкас: Россия сама должна определить или даже придумать своё место в процессе глобальных перемен
11:57"Люди там очень талантливые": Путин рассказал, как будут развивать Новороссию
11:53Придётся ли России драться за Мурманск и Калининград после освобождения Одессы и Киева - Перенджиев
11:41Путин назвал условия для переговоров по Украине
11:03Ядерное оружие и Украина, Трамп или спящий Джо, украинский "нос в кокаине": интервью Путина Киселеву
10:30"У клоуна карманы с секретиком": Захарова подсказала США, где искать деньги
09:59"Не было войск, теперь будут": Путин рассказал об охране границы с Финляндией после её вступления в НАТО
09:13О военных расчётах Запада
09:12Киселев анонсировал большое интервью Путина
09:00Попытки помешать выборам, атака дронов, иссякшая помощь США. Главное на Украине на утро 13 марта
08:35Донецкий фронт: позиции ВСУ разносят ФАБами и выжигают "Солнцепеками"
08:13Херсон – наш. Как освобождали город 80 лет назад
08:07Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами"
Лента новостейМолния