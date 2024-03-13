https://ukraina.ru/20240313/1053857432.html

Автомобили с российскими номерами должны выехать из Финляндии - таможня

Автомобили с российскими номерами должны выехать из Финляндии - таможня - 13.03.2024 Украина.ру

Автомобили с российскими номерами должны выехать из Финляндии - таможня

Автомобили с российскими номерами должны покинуть территорию Финляндии, сообщили 12 марта в таможенной службе Финляндии

2024-03-13T12:59

2024-03-13T12:59

2024-03-13T12:59

новости

финляндия

россия

прибалтика

ес

еврокомиссия

автомобиль

конфискация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053857160_3:0:639:358_1920x0_80_0_0_c26a5160fe3bc62e49343d67ef874554.jpg

"Автомобили в Финляндии, зарегистрированные в России, должны быть вывезены с территории Европейского союза не позднее 15 марта 2024 года", - говорится в пресс-релизе.Исключения: Финские власти порекомендовали водителям иметь при себе документы, разрешающие использование транспортного средства.В таможенной службе подчеркнули, что в случае незаконного нахождения автомобиля с российскими номера в Финляндии, водителям может грозить взимание таможенных пошлин, а также выдворение автомобиля за пределы ЕС.При этом выезд через восточную границу Финляндии закрыт до 14 апреля. Инструкции по выезду местные власти не планируют издавать.Финская таможенная служба не располагает информацией о количестве зарегистрированных транспортных средств с российскими номерами.В середине сентября Финляндия применила рекомендации Еврокомиссии, которые запрещают ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз.Страны Прибалтики объявили о запрете впускать на свою территорию машины с российскими номерами также в сентябре прошлого года.Ранее, 12 марта, в литовские таможенники впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами. За рулём иномарки Audi Q7 оказался гражданин Молдовы, который не знал о введенных Евросоюзом ограничениях. Местные СМИ уточнили, что автомобиль стоимостью почти 42 тысячи евро, вероятнее всего будет передан "на нужды Украины".

https://ukraina.ru/20240312/1053845994.html

финляндия

россия

прибалтика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, россия, прибалтика, ес, еврокомиссия, автомобиль, конфискация