Автомобили с российскими номерами должны выехать из Финляндии - таможня
© РИА Новости . Константин Чалабов
© РИА Новости . Константин Чалабов
Автомобили с российскими номерами должны покинуть территорию Финляндии, сообщили 12 марта в таможенной службе Финляндии
"Автомобили в Финляндии, зарегистрированные в России, должны быть вывезены с территории Европейского союза не позднее 15 марта 2024 года", - говорится в пресс-релизе.
Исключения:
- —транспортные средства, которые принадлежат студентам финских вузов и лицам, работающим в Финляндии по действующему срочному трудовому договору;
- —автомобили, которые могут временно въезжать в Финляндию и легально находиться в стране с российскими номерами, на основании постановления ЕС. К этой категории относятся транспортные средства, принадлежащие гражданину ЕС или ЕЭЗ, который постоянно проживает в РФ, также автомобили с дипломатическими номерами и те, которые въезжают по гуманитарным соображениям.
Финские власти порекомендовали водителям иметь при себе документы, разрешающие использование транспортного средства.
В таможенной службе подчеркнули, что в случае незаконного нахождения автомобиля с российскими номера в Финляндии, водителям может грозить взимание таможенных пошлин, а также выдворение автомобиля за пределы ЕС.
При этом выезд через восточную границу Финляндии закрыт до 14 апреля. Инструкции по выезду местные власти не планируют издавать.
Финская таможенная служба не располагает информацией о количестве зарегистрированных транспортных средств с российскими номерами.
В середине сентября Финляндия применила рекомендации Еврокомиссии, которые запрещают ввоз личного автотранспорта граждан РФ в Евросоюз.
Страны Прибалтики объявили о запрете впускать на свою территорию машины с российскими номерами также в сентябре прошлого года.
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Вчера, 18:40В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами – отдадут Украине Первый легковой автомобиль с регистрационными знаками РФ задержан при попытке пересечь границу Литвы. Иномарку Audi Q7 с российскими номерами конфисковали литовские таможенники, сообщает новостной портал Delfi