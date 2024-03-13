https://ukraina.ru/20240313/1053847401.html

Всеми лапками, а не только коготком: экономист объяснил, каким способом Киев тащит ЕС в "игру" на Украине

Всеми лапками, а не только коготком: экономист объяснил, каким способом Киев тащит ЕС в "игру" на Украине - 13.03.2024 Украина.ру

Всеми лапками, а не только коготком: экономист объяснил, каким способом Киев тащит ЕС в "игру" на Украине

Для России вопрос о заключении договора о транзите газа через территорию Украину сложный. Компания "Газпром" не может подвести покупателей в Восточной Европе. Киевский режим пытается любым способом втянуть Евросоюз в игру на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, директор института нового общества Василий Колташов

2024-03-13T04:00

2024-03-13T04:00

2024-03-13T04:00

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Киевский режим пытается любым способом втянуть Евросоюз в игру на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявлял, что туда нужно послать войска, рассказал экономист.Вероятно, так президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться с какой-то структурой в Европе о предоставлении ей в аренду своей газотранспортной сети, а этот арендатор уже будет договариваться с Газпромом, добавил он.Для России вопрос о заключении договора о транзите газа через территорию Украину очень непростой. С одной стороны, для "Газпрома" чем больше получиться продать газа - тем лучше. При этом компания не может подвести покупателей в Восточной Европе, указал эксперт.С другой стороны, чем меньше Европа получает ресурсов из России, тем быстрее будет разрушение промышленности ЕС. Чем хуже экономическая ситуация в Европе, тем более антироссийскими становятся их лидеры, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240312/1053836410.html

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новости, украина, россия, европа, владимир зеленский, колташов, эммануэль макрон, ес, газпром, экономика, газ, российский газ