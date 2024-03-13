Всеми лапками, а не только коготком: экономист объяснил, каким способом Киев тащит ЕС в "игру" на Украине
Для России вопрос о заключении договора о транзите газа через территорию Украину сложный. Компания "Газпром" не может подвести покупателей в Восточной Европе. Киевский режим пытается любым способом втянуть Евросоюз в игру на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, директор института нового общества Василий Колташов
Киевский режим пытается любым способом втянуть Евросоюз в игру на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявлял, что туда нужно послать войска, рассказал экономист.
Вероятно, так президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться с какой-то структурой в Европе о предоставлении ей в аренду своей газотранспортной сети, а этот арендатор уже будет договариваться с Газпромом, добавил он.
"Интерес Киева в том, чтобы ЕС был вовлечён не одним коготком, а всеми лапками в украинскую газовую схему. Есть старое бельгийское финансовое правило: если вы одолжили у банка один миллион долларов, значит, вы одолжите и второй. Зеленский действует по такой же схеме: если дали 50 млрд евро, значит, дадут еще, лишь бы Украина не заканчивалась", - отметил Колташов.
Для России вопрос о заключении договора о транзите газа через территорию Украину очень непростой. С одной стороны, для "Газпрома" чем больше получиться продать газа - тем лучше. При этом компания не может подвести покупателей в Восточной Европе, указал эксперт.
С другой стороны, чем меньше Европа получает ресурсов из России, тем быстрее будет разрушение промышленности ЕС. Чем хуже экономическая ситуация в Европе, тем более антироссийскими становятся их лидеры, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике читайте на сайте Украина.ру.
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