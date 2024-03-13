Всеми лапками, а не только коготком: экономист объяснил, каким способом Киев тащит ЕС в "игру" на Украине - 13.03.2024 Украина.ру
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Всеми лапками, а не только коготком: экономист объяснил, каким способом Киев тащит ЕС в "игру" на Украине
Всеми лапками, а не только коготком: экономист объяснил, каким способом Киев тащит ЕС в "игру" на Украине - 13.03.2024 Украина.ру
Всеми лапками, а не только коготком: экономист объяснил, каким способом Киев тащит ЕС в "игру" на Украине
Для России вопрос о заключении договора о транзите газа через территорию Украину сложный. Компания "Газпром" не может подвести покупателей в Восточной Европе. Киевский режим пытается любым способом втянуть Евросоюз в игру на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, директор института нового общества Василий Колташов
2024-03-13T04:00
2024-03-13T04:00
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европа
владимир зеленский
колташов
эммануэль макрон
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газпром
экономика
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Киевский режим пытается любым способом втянуть Евросоюз в игру на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявлял, что туда нужно послать войска, рассказал экономист.Вероятно, так президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться с какой-то структурой в Европе о предоставлении ей в аренду своей газотранспортной сети, а этот арендатор уже будет договариваться с Газпромом, добавил он.Для России вопрос о заключении договора о транзите газа через территорию Украину очень непростой. С одной стороны, для "Газпрома" чем больше получиться продать газа - тем лучше. При этом компания не может подвести покупателей в Восточной Европе, указал эксперт.С другой стороны, чем меньше Европа получает ресурсов из России, тем быстрее будет разрушение промышленности ЕС. Чем хуже экономическая ситуация в Европе, тем более антироссийскими становятся их лидеры, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240312/1053836410.html
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новости, украина, россия, европа, владимир зеленский, колташов, эммануэль макрон, ес, газпром, экономика, газ, российский газ
Новости, Украина, Россия, Европа, Владимир Зеленский, Колташов, Эммануэль Макрон, ЕС, Газпром, экономика, газ, российский газ

Всеми лапками, а не только коготком: экономист объяснил, каким способом Киев тащит ЕС в "игру" на Украине

04:00 13.03.2024
 
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- РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Для России вопрос о заключении договора о транзите газа через территорию Украину сложный. Компания "Газпром" не может подвести покупателей в Восточной Европе. Киевский режим пытается любым способом втянуть Евросоюз в игру на Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, директор института нового общества Василий Колташов
Киевский режим пытается любым способом втянуть Евросоюз в игру на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявлял, что туда нужно послать войска, рассказал экономист.
Вероятно, так президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться с какой-то структурой в Европе о предоставлении ей в аренду своей газотранспортной сети, а этот арендатор уже будет договариваться с Газпромом, добавил он.
"Интерес Киева в том, чтобы ЕС был вовлечён не одним коготком, а всеми лапками в украинскую газовую схему. Есть старое бельгийское финансовое правило: если вы одолжили у банка один миллион долларов, значит, вы одолжите и второй. Зеленский действует по такой же схеме: если дали 50 млрд евро, значит, дадут еще, лишь бы Украина не заканчивалась", - отметил Колташов.
Для России вопрос о заключении договора о транзите газа через территорию Украину очень непростой. С одной стороны, для "Газпрома" чем больше получиться продать газа - тем лучше. При этом компания не может подвести покупателей в Восточной Европе, указал эксперт.
С другой стороны, чем меньше Европа получает ресурсов из России, тем быстрее будет разрушение промышленности ЕС. Чем хуже экономическая ситуация в Европе, тем более антироссийскими становятся их лидеры, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Василий Колташов: Даже если ЕС пошлет на помощь ВСУ миротворцев с танками, США утонут в Атлантике читайте на сайте Украина.ру.
Александр Толмачёв интервью
Вчера, 14:28
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Заголовок открываемого материала
04:15Василий Колташов объяснил, как гражданская война в Европе сбросит в Атлантику "белого господина" из США
04:00Всеми лапками, а не только коготком: экономист объяснил, каким способом Киев тащит ЕС в "игру" на Украине
03:45До гибели последнего украинца: эксперт объяснил, что сделает Европа, если Трамп бросит спонсировать Киев
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