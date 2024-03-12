Главное за ночь 12 марта - 12.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 12 марта
Главное за ночь 12 марта - 12.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 12 марта
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-03-12T08:04
2024-03-12T08:04
украина
новости
россия
владимир зеленский
беспилотники
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Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 беспилотников по объектам в России, сообщили в МО РФ.В частности, средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Московской области 2 БПЛА, Ленинградской - 1, Белгородской - 7, Курской - 11, Брянской - 1, Тульской - 1 и Орловской - 2.Власти Орла после падения БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек. Они находятся в пункте временного размещения, сообщил мэр города Юрий Парахин.Зеленский объявил о строительстве на Украине трех оборонительных линий.Подразделения группировки войск "Запад" барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожили две украинские БМП-1 в районе населенного пункта Ямполовка на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.Беспилотники утром во вторник атаковали Кстовскую промзону, объект топливно-энергетического комплекса, возник пожар на одной из установок по переработке нефти, сообщили власти Нижегородской области.Жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже, сообщает УФСБ России по ДНР.
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Новости
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, новости, россия, владимир зеленский, беспилотники
Украина, Новости, Россия, Владимир Зеленский, беспилотники

Главное за ночь 12 марта

08:04 12.03.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 беспилотников по объектам в России, сообщили в МО РФ.

В частности, средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Московской области 2 БПЛА, Ленинградской - 1, Белгородской - 7, Курской - 11, Брянской - 1, Тульской - 1 и Орловской - 2.
Власти Орла после падения БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек. Они находятся в пункте временного размещения, сообщил мэр города Юрий Парахин.
Зеленский объявил о строительстве на Украине трех оборонительных линий.
Подразделения группировки войск "Запад" барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожили две украинские БМП-1 в районе населенного пункта Ямполовка на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Беспилотники утром во вторник атаковали Кстовскую промзону, объект топливно-энергетического комплекса, возник пожар на одной из установок по переработке нефти, сообщили власти Нижегородской области.
Жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже, сообщает УФСБ России по ДНР.
Владимир Зеленский
06:28
Без рабочих, без техники, без денег. Сможет ли Зеленский построить 2000 километров фортификацийВ понедельник 11 марта, Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался на заседании ставки об успехах в строительстве укреплений. По его словам, задача состоит в том, чтобы построить три защитные полосы длиной в 2000 километров
 
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Заголовок открываемого материала
08:04Главное за ночь 12 марта
08:00Как расширялось НАТО: четвёртая волна
06:48Хроника энергетической войны. США судятся, Россия зарабатывает
06:28Без рабочих, без техники, без денег. Сможет ли Зеленский построить 2000 километров фортификаций
06:06Совет Папы Римского оскорбил украинцев
05:45"Деньги США окажутся выброшенными на ветер": эксперт о договорах, от которых Россия может отказаться
05:37Мятежные гагаузы: что это за народ и почему они хотят войти в состав России
05:30"Проблемы индейцев не волнуют шерифа": эксперт о том, что будет, когда США решат внутренние конфликты
05:20"Зеленский идет на любые меры": эксперт о том, что убило промышленность Украины
05:13Никто не готов умирать за Украину. Украинские эксперты с тревогой увидели отсутствие поддержки в Европе
05:00Калининград или север: эксперт о том, какую провокацию может устроить НАТО во время выборов в России
04:57Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ
04:45"Нам жалко людей, они этого не понимают": эксперт о том, почему не наносятся удары по центру Киева
04:35Тимофей Борисов: Шольц боится прослыть Путин-ферштеером, но готовится к разгрому ВСУ уже в этом году
04:30"Вам капля, нам море": политолог назвал три сценария западной интервенции на Украине
04:20Эскалация нарастает, Запад балансирует на грани мира и войны с Россией – Фененко
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04:00"Где мои деньги?!" эксперт рассказал, какого принципа придерживаются поляки во время любой войны
04:00"Ударом палки по спине своего партнера": эксперт о том, как Польша решает свои проблемы с зерном
03:58Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина"
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