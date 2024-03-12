Главное за ночь 12 марта
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 беспилотников по объектам в России, сообщили в МО РФ.
В частности, средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Московской области 2 БПЛА, Ленинградской - 1, Белгородской - 7, Курской - 11, Брянской - 1, Тульской - 1 и Орловской - 2.
В частности, средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Московской области 2 БПЛА, Ленинградской - 1, Белгородской - 7, Курской - 11, Брянской - 1, Тульской - 1 и Орловской - 2.
Власти Орла после падения БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек. Они находятся в пункте временного размещения, сообщил мэр города Юрий Парахин.
Зеленский объявил о строительстве на Украине трех оборонительных линий.
Подразделения группировки войск "Запад" барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожили две украинские БМП-1 в районе населенного пункта Ямполовка на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
Беспилотники утром во вторник атаковали Кстовскую промзону, объект топливно-энергетического комплекса, возник пожар на одной из установок по переработке нефти, сообщили власти Нижегородской области.
Беспилотники утром во вторник атаковали Кстовскую промзону, объект топливно-энергетического комплекса, возник пожар на одной из установок по переработке нефти, сообщили власти Нижегородской области.
Жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже, сообщает УФСБ России по ДНР.
06:28Без рабочих, без техники, без денег. Сможет ли Зеленский построить 2000 километров фортификацийВ понедельник 11 марта, Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался на заседании ставки об успехах в строительстве укреплений. По его словам, задача состоит в том, чтобы построить три защитные полосы длиной в 2000 километров