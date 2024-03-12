https://ukraina.ru/20240312/1053831188.html

Главное за ночь 12 марта

Главное за ночь 12 марта - 12.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 12 марта

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-03-12T08:04

2024-03-12T08:04

2024-03-12T08:04

украина

новости

россия

владимир зеленский

беспилотники

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Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 25 беспилотников по объектам в России, сообщили в МО РФ.В частности, средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Московской области 2 БПЛА, Ленинградской - 1, Белгородской - 7, Курской - 11, Брянской - 1, Тульской - 1 и Орловской - 2.Власти Орла после падения БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек. Они находятся в пункте временного размещения, сообщил мэр города Юрий Парахин.Зеленский объявил о строительстве на Украине трех оборонительных линий.Подразделения группировки войск "Запад" барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожили две украинские БМП-1 в районе населенного пункта Ямполовка на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.Беспилотники утром во вторник атаковали Кстовскую промзону, объект топливно-энергетического комплекса, возник пожар на одной из установок по переработке нефти, сообщили власти Нижегородской области.Жителя Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже, сообщает УФСБ России по ДНР.

https://ukraina.ru/20240312/1053830439.html

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украина, новости, россия, владимир зеленский, беспилотники