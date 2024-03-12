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Эскалация нарастает, Запад балансирует на грани мира и войны с Россией – Фененко
Эскалация нарастает, Запад балансирует на грани мира и войны с Россией – Фененко - 12.03.2024 Украина.ру
Эскалация нарастает, Запад балансирует на грани мира и войны с Россией – Фененко
Запад повышает градус напряжения и приближается к прямому боестолкновению между Россией и НАТО, происходящее напоминает эскалацию перед бомбардировками Югославии в 1999 году
2024-03-12T04:20
2024-03-12T04:20
2024-03-12T04:20
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.На днях глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. Пентагон опроверг эти заявления.Разговоры о том, что Запад поставляет на Украину только экипировку и нелетальное оружие давно стали банальностью, никто не скрывает того, что офицеры НАТО участвуют в разработке украинских военных операций, а американские спутниковые системы работают в интересах ВСУ, напомнил эксперт.Обострение между Россией и НАТО в данный момент напоминает эскалацию перед бомбардировками Югославии в 1999 году, считает он. Аналогичная ползучая эскалация тогда продолжалась 8 лет, напомнил эксперт.Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУчитайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, россия, запад, югославия, нато, украина
Новости, Россия, Запад, Югославия, НАТО, Украина
Эскалация нарастает, Запад балансирует на грани мира и войны с Россией – Фененко
Запад повышает градус напряжения и приближается к прямому боестолкновению между Россией и НАТО, происходящее напоминает эскалацию перед бомбардировками Югославии в 1999 году
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
На днях глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. Пентагон опроверг эти заявления.
Разговоры о том, что Запад поставляет на Украину только экипировку и нелетальное оружие давно стали банальностью, никто не скрывает того, что офицеры НАТО участвуют в разработке украинских военных операций, а американские спутниковые системы работают в интересах ВСУ, напомнил эксперт.
"Теперь Запад вообще переходит к балансированию на грани начала прямых военных действий с Россией. Пока что это не прямое боестолкновение, но уже нечто близкое к прямой войне между Россией и НАТО. В этом смысле сообщения главы минобороны Сингапура вполне вписываются в логику ползучей эскалации", - сказал Фененко.
Обострение между Россией и НАТО в данный момент напоминает эскалацию перед бомбардировками Югославии в 1999 году, считает он. Аналогичная ползучая эскалация тогда продолжалась 8 лет, напомнил эксперт.