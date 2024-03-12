Эскалация нарастает, Запад балансирует на грани мира и войны с Россией – Фененко - 12.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240312/1053823264.html
Эскалация нарастает, Запад балансирует на грани мира и войны с Россией – Фененко
Эскалация нарастает, Запад балансирует на грани мира и войны с Россией – Фененко - 12.03.2024 Украина.ру
Эскалация нарастает, Запад балансирует на грани мира и войны с Россией – Фененко
Запад повышает градус напряжения и приближается к прямому боестолкновению между Россией и НАТО, происходящее напоминает эскалацию перед бомбардировками Югославии в 1999 году
2024-03-12T04:20
2024-03-12T04:20
новости
россия
запад
югославия
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042576280_0:219:3069:1945_1920x0_80_0_0_9bfacc9fcf39aff3ef38b87b4f9037ee.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.На днях глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. Пентагон опроверг эти заявления.Разговоры о том, что Запад поставляет на Украину только экипировку и нелетальное оружие давно стали банальностью, никто не скрывает того, что офицеры НАТО участвуют в разработке украинских военных операций, а американские спутниковые системы работают в интересах ВСУ, напомнил эксперт.Обострение между Россией и НАТО в данный момент напоминает эскалацию перед бомбардировками Югославии в 1999 году, считает он. Аналогичная ползучая эскалация тогда продолжалась 8 лет, напомнил эксперт.Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУчитайте на сайте Украина.ру.
россия
запад
югославия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042576280_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_ac211541649682329c1483dd493e537d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, югославия, нато, украина
Новости, Россия, Запад, Югославия, НАТО, Украина

Эскалация нарастает, Запад балансирует на грани мира и войны с Россией – Фененко

04:20 12.03.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Фененко
Алексей Фененко - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
Запад повышает градус напряжения и приближается к прямому боестолкновению между Россией и НАТО, происходящее напоминает эскалацию перед бомбардировками Югославии в 1999 году
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
На днях глава минобороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. Пентагон опроверг эти заявления.
Разговоры о том, что Запад поставляет на Украину только экипировку и нелетальное оружие давно стали банальностью, никто не скрывает того, что офицеры НАТО участвуют в разработке украинских военных операций, а американские спутниковые системы работают в интересах ВСУ, напомнил эксперт.
"Теперь Запад вообще переходит к балансированию на грани начала прямых военных действий с Россией. Пока что это не прямое боестолкновение, но уже нечто близкое к прямой войне между Россией и НАТО. В этом смысле сообщения главы минобороны Сингапура вполне вписываются в логику ползучей эскалации", - сказал Фененко.
Обострение между Россией и НАТО в данный момент напоминает эскалацию перед бомбардировками Югославии в 1999 году, считает он. Аналогичная ползучая эскалация тогда продолжалась 8 лет, напомнил эксперт.
Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУчитайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЗападЮгославияНАТОУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Деньги США окажутся выброшенными на ветер": эксперт о договорах, от которых Россия может отказаться
05:37Мятежные гагаузы: что это за народ и почему они хотят войти в состав России
05:30"Проблемы индейцев не волнуют шерифа": эксперт о том, что будет, когда США решат внутренние конфликты
05:20"Зеленский идет на любые меры": эксперт о том, что убило промышленность Украины
05:13Никто не готов умирать за Украину. Украинские эксперты с тревогой увидели отсутствие поддержки в Европе
05:00Калининград или север: эксперт о том, какую провокацию может устроить НАТО во время выборов в России
04:57Александр Перенджиев: Россия сорвет изощренную игру Франции и Британии, но столкнется с парой новых ВСУ
04:45"Нам жалко людей, они этого не понимают": эксперт о том, почему не наносятся удары по центру Киева
04:35Тимофей Борисов: Шольц боится прослыть Путин-ферштеером, но готовится к разгрому ВСУ уже в этом году
04:30"Вам капля, нам море": политолог назвал три сценария западной интервенции на Украине
04:20Эскалация нарастает, Запад балансирует на грани мира и войны с Россией – Фененко
04:14"Тайная армия Путина". Зачем Украина собирает пророссийских политзаключенных в одной колонии
04:00"Где мои деньги?!" эксперт рассказал, какого принципа придерживаются поляки во время любой войны
04:00"Ударом палки по спине своего партнера": эксперт о том, как Польша решает свои проблемы с зерном
03:58Иван Скориков о том, чего до жути боятся в Европе и зачем ВСУ рядом с Курском копируют "линию Суровикина"
00:01ЕС конфискует активы РФ если Москва откажется от репараций Киеву после СВО - СМИ
23:34Французы не будут умирать на Украине, пообещал Зеленский
23:08Байден запросил у Конгресса на нацоборону в 2025 году на $7,5 млрд больше, чем в 2024-ом
22:39Награждение украинцев на "Оскаре" вырезали из эфира
22:20Умеров пожаловался главе Пентагона на нехватку оружия и ПВО
Лента новостейМолния