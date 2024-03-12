https://ukraina.ru/20240312/1053817471.html

"Тайная армия Путина". Зачем Украина собирает пророссийских политзаключенных в одной колонии

"Тайная армия Путина". Зачем Украина собирает пророссийских политзаключенных в одной колонии - 12.03.2024 Украина.ру

"Тайная армия Путина". Зачем Украина собирает пророссийских политзаключенных в одной колонии

Уже несколько месяцев осужденных по политически мотивам на Украине свозят в колонию № 101 в пгт Каменное буквально в двух шагах от Запорожского аэропорта. Почему их решили поместить в наиболее приближенное к ЛБС место лишения свободы?

2024-03-12T04:14

2024-03-12T04:14

2024-03-12T04:16

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«Щупальца спрута»Из нашумевшей публикации The Guardian мы узнали, как издеваются над "политическими" в украинских местах лишения свободы. В частности, одному из заключенных вырезали на лбу слово "орк" (так в нынешнем дискурсе ненависти на Украине обозначаются русские). Из сообщений родственников арестованных мы знаем, что нескольких человек в колониях забили насмерть.Причина комплексная. Во-первых, многие арестанты очень плохо относятся к "коллаборантам", поскольку государственная пропаганда обрабатывает и преступников, сколько бы они не пытались доказать обратное. На почве политической ненависти возникают конфликты, которые, учитывая контингент, могут закончиться, как угодно. До 2022 года такого не было, если били, то только эсбэушники или "козлы" в пресс-хатах. Сейчас ситуация другая. Именно этим сотрудники украинской пенитенциарной системы и мотивируют реорганизацию Каменской колонии исключительно под "политических". Во-вторых, расправы, которые учиняются по указанию СБУ или администраций тюрем и колоний. Об этом, конечно, не скажут, но так тоже бывает. Ни о каких наказаниях тем, кто вырезает слово "орк" мы не слышали, а значит администрации такое покрывают или как минимум не пресекают.О колонии долго молчали, пока совсем недавно туда не пустили единственного на сегодняшний момент журналиста из ТСН — одной из самых радикальных новостных программ Украины. Репортаж полон языка ненависти и глумления над антифашистским взглядами осужденных."Щупальца спрута, которыми россияне десятилетиями опутывали Украину" — примерно в такой риторике выполнен сюжет.В редакции якобы долго сомневались, стоит ли во время войны показывать "коллаборантов" и говорить с ними, потому что от этого общения "стошнило" (прямая цитата из репортажа) журналиста, но все-таки решили присмотреться к "тайной армии Путина", в которой почему-то не оказалось ни одного профессионального шпиона или диверсанта — только пенсионеры, подростки и обычные трудяги, которым встали поперек горла постмайдановские бандеровщина и русофобия."Попробуйте держать себя в руках, ибо кровь от гнева просто закипает", — говорит ведущая, готовя зрителя к "правильной" реакции на то, что они сейчас увидят и услышат, поскольку без соответствующей подготовки проникнуться ненавистью к людям, которых сейчас покажут, будет проблематично.Никакого гнева нет и в риторике сотрудника колонии, который сопровождает журналистку.— Зачем сделали отдельную колонию? – спрашивает журналистка у сотрудника.— Ну, общая масса заключенных плохо воспринимает таких людей, так что для их безопасности… — объясняет сотрудник, стараясь не использовать радикальную риторику и не навешивать ярлыки.— Проще говоря, их били. Клеймо предателя — это приговор везде, — резюмирует для зрителя журналистка, совершенно нормально воспринимая незаконные насильственные действия, за которые, кроме того, никто не ответил.«Раскаиваюсь в том, что не успел сделать больше»В репортаже три интервью.Первое — с одесситом Олегом Беляевым, участником антифашистских протестов на Куликовом поле в 2014 году. Он получил 15 лет за то, что в августе 2022 года вывесил российский флаг с надписью "Одесса русский город" на крыше одной из одесских высоток. Это единственное, что доказано. Остальное — вербовка людей "для осуществления подрывной деятельности против Украины" по заданию ФСБ — голословно, поскольку никто из якобы завербованных так и не был обнаружен, их личности следствию неизвестны. Зачем бы завербованный агент ФСБ, который и сам готовил агентуру, "спалился", вывесив российский флаг, совершенно непонятно. Хорошо хоть, что развевающийся за спиной парашют не нашли.— Вы раскаиваетесь в том, что сделали? — спрашивает у Беляева журналистка.— Нет, я раскаиваюсь в том, что не успел сделать больше, — отвечает он. — Мне очень жаль, что все началось не в 2014-м, а очень поздно — в 2022-м.Второе интервью — с 25-летним Вадимом Джантемировым из Мариуполя. Он получил 8 лет за то, что приехал в Мелитополь и устроился работать в полицию."Выполнял работу по охране правопорядка, никого не пытал, не бил", — говорит Вадим журналистке.За что именно его осудили, непонятно. Так же непонятно, почему у зрителей передачи должен просыпаться гнев к этому человеку. Мы неоднократно говорили, что 4-я Женевская конвенция прямо запрещает привлекать к уголовной ответственности людей, которые обеспечивали жизнедеятельность на подконтрольной противнику территории. Охрана правопорядка в перечень действий по обеспечению жизнедеятельности, безусловно, входит. Вадима не обвиняли в каких-то насильственных действиях против местного населения, только в самом факте работы в полиции. Но это по международному военному законодательству преступлением не является.— Вы жалеете?— Нет, я не жалею о своем выборе.Третий герой репортажа — 18-летний Владимир Маркин из Бахмута. Его задержали, когда парню было 16.Хотели дать 15 лет, но дали только 10 из-за на тот момент несовершеннолетия. Считается, что Володя наводил российские ракеты по украинским военным объектам. Однако в приговоре нет ни ущерба, ни пострадавших, личность "представителя РФ", который выходил с Володей на связь, не установлена, а суд не рассматривал доказательства в заседании, потому что на Маркина надавили и заставили признать вину в надежде на будущий обмен в Россию. Существует ненулевая вероятность того, что это была провокация СБУ и данные передавались отнюдь не в Россию.— Ты за это получал деньги? — спрашивает журналистка, видимо судя по себе.— Нет, — отрицает Володя, — идея больше. Я думал, что будет лучше, если придет ДНР.— Ты жалеешь о том, что произошло?— Много, о чем жалею, много, о чем нет.Предатели, которые никого не предалиСБУ выделяет три категории "предателей": которые хотят заработать деньги, идеологические сторонники Русского мира, запуганные шантажом и угрозами. Разобрав несколько сотен подобных дел, мы не нашли ни одного, кто сказал в суде, что был запуган или подвергнут шантажу российской стороной. А вот запугивания СБУ часто приводили и приводят к самооговорам, после чего суды не рассматривают доказательства. Мотивом же людей, которые, как Вадим Джантемиров, работали и получали за это зарплату, сложно назвать само по себе желание заработать. Многие из них просто оставались работать на своих должностях после прихода российской армии, другие — не уезжали, но шли на работу при новой власти, потому что она их, как минимум, устраивала. С другой стороны, точно известно, как в учительских чатах украинская сторона запугивала педагогов Запорожской области, требуя, чтобы они не выходили в новые российские школы и срывали образовательный процесс. Шантаж со стороны Украины тоже замечен. Например, чиновницу из Бердянска Ольгу Галанину выманили в контролируемое Киевом Запорожье, схватив ее сына (студента днепропетровского медвуза) и угрожая его жизни. Теперь Ольга в СИЗО и может получить 15 лет. Этот случай задокументирован УВКПЧ ООН.В репортаже ТСН указано, что с 2022 года по ст. 111 (госизмена) открыто более 2300 уголовных производств и вынесено 546 приговоров, по ст. 111-1 (коллаборационизм) и ст. 111-2 (пособничество агрессору) — более 6 000 производств и 1075 приговоров.Эти данные близки к тем, которые мы получили, проанализировав отчеты всех украинских областных прокуратур за два года: более 3 тысяч дел по госизмене, более 7 тысяч дел по коллаборационизму, почти 1 тысяча дел о пособничестве "государству-агрессору".Но есть и другие статьи, связанные с конфликтом: ст. 114-1 — препятствование деятельности ВСУ и других военных формирований; ст. 114-2 — несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия и боеприпасов, движении, перемещении или размещении ВСУ, в условиях ВП или ЧП; ст. 436-1 — создание, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и нацистского тоталитарных режимов; ст. 436-2 — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и др.За два года СВО Украина завела более 74 тысяч уголовных производств, которые могут быть связаны со взглядами и мнениями. В почти 17 тысячах случаев выписаны сообщения о подозрении, почти в 13 тысячах случаев дела переданы в суд с обвинительными актами.Больше всего производств по статьям, связанных с конфликтом, заведено в Донецкой, Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Далее с высоким количеством заведенных дел идут Житомирская, Одесская, Львовская область и Закарпатье.Теперь приговоренных свозят в одно место — 101-ю колонию в Запорожской области, а журналиста ТСН зачем-то именно сейчас туда пускают. Итак, объект, который несколько месяцев назад получил статус места содержания "госизменников", становится публичным впервые. Пафос репортажа — "они предали нас всех, а предателей никто не любит". Но кого предали Беляев, Джантемиров и Маркин, для которых Россия никогда не была чужой?Непонятно, зачем свозить политических в колонию, расположенную максимально близко к линии фронта. Остается надеяться, что не для организации чего-то вроде новой Еленовки, не для убийства пророссийских заключенных с последующим обвинением в этом России.Как бы там ни было, все подобные передачи в последнее время направлены на одно — запугать "тайную армию Путина", т.е. украинских антифашистов тем, что СБУ их обязательно вычислит и задержит, даже если им кажется, что они не сделали ничего противозаконного, а в местах лишения свободы их ждет печальная судьба.

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