Лондонцам предложили продать Киеву свои старые автомобили - 11.03.2024 Украина.ру
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Лондонцам предложили продать Киеву свои старые автомобили
Лондонцам предложили продать Киеву свои старые автомобили - 11.03.2024 Украина.ру
Лондонцам предложили продать Киеву свои старые автомобили
Жители Лондона смогут передать Украине транспортные средства, которые не соответствуют целям Великобритании по снижению загрязнения воздуха, и получить за них денежную компенсацию. Об этом сообщили 11 марта журналисты телеканала GB News
2024-03-11T16:59
2024-03-11T16:59
новости
лондон
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автомобиль
автомобили
зарубежье
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Жители Лондона смогут отказаться от машин, не соответствующих требованиям программы по созданию "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ), в обмен на выплаты. Программа вступит в силу в силу с 15 марта, инициатор - мэр Лондона Садик Хан. В январе власти Великобритании разрешили отправлять на Украину несоответствующие экологическим целям страны автомобили. Министр транспорта Великобритании Марк Харпер заявлял, что не видит какого-либо правового барьера для передачи транспортных средств в дар Украине.Ранее подобные автомобили планировали отправить на утилизацию, а теперь их хотят передать Киеву. При утилизации жители Лондона могли претендовать на компенсацию в размере 2000 фунтов стерлингов (235 тысяч рублей) за автомобиль и до 1000 фунтов стерлингов (117 тысяч рублей) за мотоцикл. Теперь такая же сумма предлагается людям, желающим отправить свои транспортные средства на Украину, пишет GB News.В качестве посредника выступит зарегистрированная в Великобритании благотворительная организация "Британо-украинская помощь".Журналисты отметили, что служба неотложной медицинской помощи Лондона также намерена передать Украине 50 списанных карет скорой помощи, не соответствующих нормам экологической программы.Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* месяцем ранее в интервью Global News попросил Канаду передать Украине 83 000 списанных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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новости, лондон, украина, великобритания, автомобиль, автомобили, зарубежье
Новости, Лондон, Украина, Великобритания, автомобиль, автомобили, Зарубежье

Лондонцам предложили продать Киеву свои старые автомобили

16:59 11.03.2024
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Жители Лондона смогут передать Украине транспортные средства, которые не соответствуют целям Великобритании по снижению загрязнения воздуха, и получить за них денежную компенсацию. Об этом сообщили 11 марта журналисты телеканала GB News
Жители Лондона смогут отказаться от машин, не соответствующих требованиям программы по созданию "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ), в обмен на выплаты. Программа вступит в силу в силу с 15 марта, инициатор - мэр Лондона Садик Хан.
В январе власти Великобритании разрешили отправлять на Украину несоответствующие экологическим целям страны автомобили. Министр транспорта Великобритании Марк Харпер заявлял, что не видит какого-либо правового барьера для передачи транспортных средств в дар Украине.
Ранее подобные автомобили планировали отправить на утилизацию, а теперь их хотят передать Киеву. При утилизации жители Лондона могли претендовать на компенсацию в размере 2000 фунтов стерлингов (235 тысяч рублей) за автомобиль и до 1000 фунтов стерлингов (117 тысяч рублей) за мотоцикл. Теперь такая же сумма предлагается людям, желающим отправить свои транспортные средства на Украину, пишет GB News.
В качестве посредника выступит зарегистрированная в Великобритании благотворительная организация "Британо-украинская помощь".
Журналисты отметили, что служба неотложной медицинской помощи Лондона также намерена передать Украине 50 списанных карет скорой помощи, не соответствующих нормам экологической программы.
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* месяцем ранее в интервью Global News попросил Канаду передать Украине 83 000 списанных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Министерство обороны Украины ракета - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
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Буданов попросил для Украины 83 000 списанных авиационных ракет - СМИУкраина просит Канаду передать ей 83 000 списанных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван. Об этом глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил в интервью Global News 6 февраля
 
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