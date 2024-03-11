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Лондонцам предложили продать Киеву свои старые автомобили

Лондонцам предложили продать Киеву свои старые автомобили - 11.03.2024 Украина.ру

Лондонцам предложили продать Киеву свои старые автомобили

Жители Лондона смогут передать Украине транспортные средства, которые не соответствуют целям Великобритании по снижению загрязнения воздуха, и получить за них денежную компенсацию. Об этом сообщили 11 марта журналисты телеканала GB News

2024-03-11T16:59

2024-03-11T16:59

2024-03-11T16:59

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Жители Лондона смогут отказаться от машин, не соответствующих требованиям программы по созданию "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ), в обмен на выплаты. Программа вступит в силу в силу с 15 марта, инициатор - мэр Лондона Садик Хан. В январе власти Великобритании разрешили отправлять на Украину несоответствующие экологическим целям страны автомобили. Министр транспорта Великобритании Марк Харпер заявлял, что не видит какого-либо правового барьера для передачи транспортных средств в дар Украине.Ранее подобные автомобили планировали отправить на утилизацию, а теперь их хотят передать Киеву. При утилизации жители Лондона могли претендовать на компенсацию в размере 2000 фунтов стерлингов (235 тысяч рублей) за автомобиль и до 1000 фунтов стерлингов (117 тысяч рублей) за мотоцикл. Теперь такая же сумма предлагается людям, желающим отправить свои транспортные средства на Украину, пишет GB News.В качестве посредника выступит зарегистрированная в Великобритании благотворительная организация "Британо-украинская помощь".Журналисты отметили, что служба неотложной медицинской помощи Лондона также намерена передать Украине 50 списанных карет скорой помощи, не соответствующих нормам экологической программы.Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* месяцем ранее в интервью Global News попросил Канаду передать Украине 83 000 списанных ракет CRV7, которые ожидают утилизации на военной базе в провинции Саскачеван.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240206/1053116250.html

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