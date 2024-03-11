Марианна Вышемирская о первом украинском "Оскаре", полученном на лжи: "Парад лицемерия мне не интересен" - 11.03.2024 Украина.ру
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Марианна Вышемирская о первом украинском "Оскаре", полученном на лжи: "Парад лицемерия мне не интересен"
Марианна Вышемирская о первом украинском "Оскаре", полученном на лжи: "Парад лицемерия мне не интересен" - 11.03.2024 Украина.ру
Марианна Вышемирская о первом украинском "Оскаре", полученном на лжи: "Парад лицемерия мне не интересен"
Результаты премии "Оскар" были понятны изначально, "победа" Украины в документальной номинации – не неожиданность, сказала в комментарии для издания Украина.ру Марианна Вышемирская, которую против ее воли сфотографировал в мариупольском роддоме фотокорреспондент Associated Press Евгений Малолетка
2024-03-11T15:46
2024-03-11T15:46
новости
оскар
мариуполь
пропаганда
украина
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В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения самой престижной кинопремией "Оскар". Победителем в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" стал украинский фильм "20 дней в Мариуполе" режиссёра Мстислава Чернова.Фотограф Евгений Малолетка, кадры которого из мариупольского роддома неоднократно использовала в своих целях украинская и западная пропаганда, стал одним из соавторов картины.Среди кадров, использованных в картине – снимки с Марианной Вышемирской, жительнице Мариуполя, которая не давала согласия на съемку, о чем многократно рассказывала в интервью российским и западным СМИ."Фильм не смотрела и номинацию тоже. Я занята более важными делами – работой, гуманитарными инициативами и времяпровождением с близкими в честь дня рождения ребёнка. Что касается этого парада лицемерия – он мне не интересен. Всем изначально было ясно чем он закончится", – прокомментировала она новость о присвоении премии "20 дням в Мариуполе".Еще год назад, в интервью "Комсомольской правде" Вышемирская рассказала, как появились кадры с ней, и что на самом деле происходило в мариупольском роддоме:В больнице, по ее словам, скрывались, прикрываясь роженицами, украинские военные, а иностранные журналисты, включая Малолетку из Associated Press, расспрашивали местных о российском авианалете, во время которого якобы был разрушен роддом."Авианалёт, они спросили, был или не было. Я сказала: "Не было. Его не слышали даже те, кто был на улице", — рассказала она об общении с западными журналистами."Когда я увидела, что репортёр Associated Press делает фото, я обратилась к нему со словами, чтобы он этого не делал. Мне это нужно в последнюю очередь, я этого не хочу. На что он ответил: "Да, да, хорошо". При этом ему ребята полицейские и ВСУ сделали замечание, чтобы он не снимал. Но он проигнорировал, а когда мы спустились, он уже ушёл.Ещё в Мариуполе, в больнице после родов, когда город еще был под ВСУ, ко мне приходили журналисты американского "Associated press", я им все рассказала, то же, что и вам сейчас. Но они оставили только то, что им нужно. А уже в Донецке, когда донесла всю правду, ко мне пошли сообщения с Украины, что я теперь для них враг", — также рассказала Вышемирская.
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новости, оскар, мариуполь, пропаганда, украина
Новости, Оскар, Мариуполь, пропаганда, Украина

Марианна Вышемирская о первом украинском "Оскаре", полученном на лжи: "Парад лицемерия мне не интересен"

15:46 11.03.2024
 
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Результаты премии "Оскар" были понятны изначально, "победа" Украины в документальной номинации – не неожиданность, сказала в комментарии для издания Украина.ру Марианна Вышемирская, которую против ее воли сфотографировал в мариупольском роддоме фотокорреспондент Associated Press Евгений Малолетка
В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения самой престижной кинопремией "Оскар". Победителем в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" стал украинский фильм "20 дней в Мариуполе" режиссёра Мстислава Чернова.
Фотограф Евгений Малолетка, кадры которого из мариупольского роддома неоднократно использовала в своих целях украинская и западная пропаганда, стал одним из соавторов картины.
Среди кадров, использованных в картине – снимки с Марианной Вышемирской, жительнице Мариуполя, которая не давала согласия на съемку, о чем многократно рассказывала в интервью российским и западным СМИ.
"Фильм не смотрела и номинацию тоже. Я занята более важными делами работой, гуманитарными инициативами и времяпровождением с близкими в честь дня рождения ребёнка. Что касается этого парада лицемерия он мне не интересен. Всем изначально было ясно чем он закончится", – прокомментировала она новость о присвоении премии "20 дням в Мариуполе".
Еще год назад, в интервью "Комсомольской правде" Вышемирская рассказала, как появились кадры с ней, и что на самом деле происходило в мариупольском роддоме:
В больнице, по ее словам, скрывались, прикрываясь роженицами, украинские военные, а иностранные журналисты, включая Малолетку из Associated Press, расспрашивали местных о российском авианалете, во время которого якобы был разрушен роддом.
"Авианалёт, они спросили, был или не было. Я сказала: "Не было. Его не слышали даже те, кто был на улице", — рассказала она об общении с западными журналистами.
"Когда я увидела, что репортёр Associated Press делает фото, я обратилась к нему со словами, чтобы он этого не делал. Мне это нужно в последнюю очередь, я этого не хочу. На что он ответил: "Да, да, хорошо". При этом ему ребята полицейские и ВСУ сделали замечание, чтобы он не снимал. Но он проигнорировал, а когда мы спустились, он уже ушёл.
Ещё в Мариуполе, в больнице после родов, когда город еще был под ВСУ, ко мне приходили журналисты американского "Associated press", я им все рассказала, то же, что и вам сейчас. Но они оставили только то, что им нужно. А уже в Донецке, когда донесла всю правду, ко мне пошли сообщения с Украины, что я теперь для них враг", — также рассказала Вышемирская.
Первый международный фестиваль документального кино aRTel.doc: Время героев - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
22 декабря 2023, 16:53
"RТ.Док: Время героев". В Москве пройдёт II Международный фестиваль документального киноС 23 по 25 февраля в Цифровом деловом пространстве в Москве состоится II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", посвящённый героям специальной военной операции.
 
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